Feljelentette a Rothschildok bankját az orosz milliárdos, lopással vádolja a svájci bankot

Az olajmágnás Szergej Bogdancsikov azzal vádolja a Rothschild bankot, hogy elvesztette a banknál tartott 150 millió dolláros portfóliójának felét azzal, hogy rosszul kezelték a pénzét és nagy díjakat számítottak fel. Az ügyben tovább lépés szeptemberben lehet – számol be a hírről a Bloomberg.

Szergej Bogdancsikov most a genfi székhelyű bank luxemburgi irodáját, egy manhattani kötvény portfóliómenedzsert is beperelt amiatt, hogy állítása szerint pénzének rossz kezelése és a csillagászati díjak felszámolása miatt 150 millió dolláros vagyonának felét elvesztette a bank.

A Rothschildok természetesen tagadják a vádakat és a Bloombergnek elküldött közleményben azt írták, hogy bár nem szeretnék kommentálni az esetet, a bank számára a jogi és szabályozási elveknek való megfelelés mindig is elsődleges szempont volt. A lap szerint az üggyel kapcsolatos bírósági meghallgatás szeptember 10-én lesz.

A Rothschild bankot 1953-ban alapították, jelenleg 16 országban van leányvállalata és összesen 2500 embert foglalkoztat. Tavaly év végén a bank privátbanki részlegében kezelt vagyon 77 milliárd svájci frankot tett ki (mintegy 84 milliárd dollár).

A banknál nem ez az első nagyobb, sajtóvisszhangot kapó ügy, 2015-ben 45,4 millió dolláros bírság megfizetésébe egyezett bele, amiért a vád szerint segítette amerikai ügyfeleit az adóelkerülésben, igaz, magát a vádat sosem ismerte el.

Ahogyan arról korábban már beszámoltunk, a vádirat szerint Carlo Thewes, korábbi vezető beosztású személy a Rothschildnál, úgy adta el magát Bogdancsikovnak (aki egyébként a Rosneft volt vezére), mintha Ariane de Rothschild bárónő bizalmasa lenne, ezzel próbálva elnyerni a bizalmát. 2001-gyel kezdődően az orosz üzletember 150 millió dollár vagyon kezelésével bízta meg a bankot, azt kérve Thewestől, hogy konzervatív módon fektessék be a pénzét. E helyett, a vádirat szerint, Thewes New York-i közvetítőkön keresztül magas díjak mellett fektette be a pénzalapot, a vagyonkezelési díj egy része pedig Thewes és a Rothschild bank zsebében landolt.

