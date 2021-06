Megőrül a lakosság a párját ritkító magyar ingyenhitelért: te már felvetted?

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A falusi CSOK-hoz és az autósvásárlási támogatáshoz hasonlóan kétéves a babaváró hitel is: 2019. július 1-jén vezette be a kormány az egyik legnépszerűbb családtámogatási formát, amelyet már csaknem 140 ezer fiatal házaspár vett igénybe. Hétből egy lakossági bankhitel így most már babaváró kölcsön, de a tartozás egy jelentős részét az állam a második-harmadik új gyermekek érkezésekor elengedi. A bankok is szeretik a terméket: 4% feletti kamatot és állami garanciát kapnak rá, és a kutatások szerint kétharmad részben nem kiszorító, hanem addicionális hatása van a hitelpiacra. Megnéztük, hogy áll most a babaváró hitel.