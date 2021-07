Egészen elképesztő, amit a lakáshitelekkel művel a magyar lakosság

Harmadik egymást követő hónapban döntött új csúcsot a magyar lakosság lakáscélú hitelfelvétele májusban, és rekord összeg került át forintszámlákról devizaszámlákra, vélhetően a bekövetkezett forinterősödés miatt – mutatják az MNB friss adatai. A vállalati hitelezés gyengébb, a fogyasztási hitelezés erősebb formáját mutatta a tavasz utolsó hónapjában.

Közzétette az MNB a bankszektor májusi hitel- és betéti statisztikáit, szokás szerint elsőként a lakossági hitelek adatait mutatjuk be. Az új szerződések összegét tekintve a lakáshitelek március és április után májusban is új csúcsot döntöttek: a 120 milliárd forintos új kihelyezés csaknem duplája az egy évvel korábbi (lényegében karantén alatti) adatnak, de 40%-kal felülmúlja a két évvel korábbi, bőven a járvány előtti adatot is.

Azt gondolhatnánk, hogy ezt elsősorban a felújítási célú lakáshitelek magyarázzák, hiszen február 1-je óta érhető el a kamattámogatott Otthonfelújítási hitel, azonban a felújítási és bővítési célú hitelek csak 11%-os arányt képviseltek a kihelyezésekben májusban is. A használt lakások vásárlása mint cél tette ki a lakáshitel-felvételek több mint kétharmadát, ami alátámasztanak a rendkívül erős tavaszi lakástranzakciós adatok is. Biztató a ma megjelent legfrissebb Duna House-becslés is ezzel kapcsolatosan: öt éve nem láttunk ilyen erős júniust, pezseg a lakáspiac.

Más lakossági hitelek is jól teljesítettek májusban: a személyi hitelek kihelyezése több mint duplájára nőtt az egy évvel korábbihoz képest, a babaváró hiteleknél pedig 5%-os növekedést látunk. Összességében az év első 5 hónapjában 21,5%-kal több lakáshitelt, 7,7%-kal több személyi kölcsönt vettünk fel, mint egy évvel korábban, a gyengébb előző hónapok miatt azonban a babaváró hitel felvétele 12%-kal visszaesett 2020 azonos időszakához képest.

Alábbi ábránkon látható, hogy a lakossági hitelezés részben magához tért a koronavírus-válság sokkjából, amely tavaly a lakáshitelezést alig, a fogyasztási hitelezést viszont annál jobban megingatta. A személyi kölcsönök kihelyezése még nem tért vissza a válság előtti szinthez, a 2019. májusitól például még negyedével elmarad az idei májusi adat.

Május a hozamkörnyezet emelkedéséről is szólt, jelentős részben az MNB által bejelentett várható monetáris szigorításnak köszönhetően. Mivel a lakáshitelek árazása nem reagált ilyen gyorsan, valószínűleg inkább összetétel-hatással magyarázható (lásd a magasabb kockázatú szélesebb hitelfelvevői kört) az új lakáshitelek átlagkamatának mintegy 0,1 százalékpontos emelkedése, átlagosan ugyanis 4,04%-os kamattal vettek fel lakáshitelt a háztartások májusban, ami magasabb az áprilisinál.

Részben az aktív banki hitelezéssel, részben pedig a törlesztési moratóriummal magyarázható (hiszen a lakossági hitelek csaknem fele benne van), hogy a lakosság teljes banki hitelállománya május végén 14,9%-kal magasabb volt az egy évvel korábbinál. A babaváró hitelek aránya elérte a 15%-ot.

A bankbetétek esetében érdekes jelenség tanúi lehetünk: rekord mértékben (140 milliárd forinttal) nőtt a devizabetétek állománya, és csökkent ezzel párhuzamosan a forintbetéteké. A jelenség mögött a lakosság és a vállalatok esetében is a forinterősödést sejthetjük, sokan gyengülő forintra kezdtek el spekulálni: az euróárfolyam májusban 360 forint körüli szintről jócskán 350 forint alá esett, és sokan fordulatra számítottak.

A bankbetétek kamatában nyoma sincs a hozamkörnyezet emelkedésének: az éven belüli forintbetétek átlagkamata 0,3%, az éven túliaké 0,6% volt májusban. Az alacsony kamatok ellenére 14,5%-kal nőtt a háztartások betétállománya az elmúlt 12 hónapban, a látra szóló betétek aránya pedig 79%-ra emelkedett. Nagy változásokra nem számítunk ezen a területen: a bankok a magas likviditásuk és alacsony hitel/betét arányuk miatt nincsenek rászorulva a lekötött betétek területén a kamatok emelésére.

A vállalatok esetében a májusi hitelezés nem volt kimagasló, tranzakciós alapon 44 milliárd forinttal még csökkent is a vállalati betétállomány májusban, emögött persze egyedi nagyvállalati tranzakciók is állhatnak.

Egy év alatt az állami és jegybanki hitelprogramoknak és a törlesztési moratóriumnak köszönhetően (melyek közül a Növekedési Hitelprogram ezekben a hetekben fut ki) 615 milliárd forinttal több hitelt vettek fel a cégek, mint amennyit törlesztettek. Egy év alatt 5,9%-kal nőtt a vállalati hitelállomány és több mint 20%-kal a betétállomány, ha azonban kivennénk a moratórium hatását, akkor előbbinél csak stagnálásközeli helyzetet látnánk.

