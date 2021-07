Kétéves lett a babaváró, történelmi csúcsra ugrott a lakáshitel

A héten „ünnepelte” kétéves születésnapját a babaváró hitel: a kormány 2019. július 1-jével indította el minden idők egyik legnépszerűbb családtámogatási formáját. Az elmúlt hónapokban azonban mégsem ez a legnépszerűbb hiteltípus: a lakáshitelek lakossági felvétele dönt újabb és újabb rekordokat.

A falusi CSOK-hoz és az autósvásárlási támogatáshoz hasonlóan kétéves a babaváró hitel is: 2019. július 1-jén vezette be a kormány az egyik legnépszerűbb családtámogatási formát, amelyet már csaknem 140 ezer fiatal házaspár vett igénybe. Hétből egy lakossági bankhitel így most már babaváró kölcsön, de a tartozás egy jelentős részét az állam a második-harmadik új gyermekek érkezésekor elengedi.

A bankok is szeretik a terméket: 4% feletti kamatot és állami garanciát kapnak rá, és a kutatások szerint kétharmad részben nem kiszorító, hanem addicionális hatása van a hitelpiacra. Alábbi cikkünkben megnéztük, hogy áll most a babaváró hitel:

Eközben harmadik egymást követő hónapban döntött új csúcsot a magyar lakosság lakáscélú hitelfelvétele májusban, és rekord összeg került át forintszámlákról devizaszámlákra, vélhetően a bekövetkezett forinterősödés miatt – mutatják az MNB friss adatai. A vállalati hitelezés gyengébb, a fogyasztási hitelezés erősebb formáját mutatta a tavasz utolsó hónapjában.

Az új szerződések összegét tekintve a lakáshitelek március és április után májusban is új csúcsot döntöttek: a 120 milliárd forintos új kihelyezés csaknem duplája az egy évvel korábbi (lényegében karantén alatti) adatnak, de 40%-kal felülmúlja a két évvel korábbi, bőven a járvány előtti adatot is. Részletesebben itt írtunk a májusi hitelstatisztikákról:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 07. 01. Egészen elképesztő, amit a lakáshitelekkel művel a magyar lakosság

Azt gondolhatnánk, hogy a lakáshitelek népszerűségét elsősorban a felújítási célú lakáshitelek magyarázzák, hiszen február 1-je óta érhető el a kamattámogatott Otthonfelújítási hitel, azonban a felújítási és bővítési célú hitelek csak 11%-os arányt képviseltek a kihelyezésekben májusban is. A használt lakások vásárlása mint cél tette ki a lakáshitel-felvételek több mint kétharmadát, ami alátámasztanak a rendkívül erős tavaszi lakástranzakciós adatok is. Biztató a héten megjelent legfrissebb Duna House-becslés is ezzel kapcsolatosan: öt éve nem láttunk ilyen erős júniust, pezseg a lakáspiac.

Címlapkép: Getty Images