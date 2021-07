Senki sem jár jól a bizonytalansággal - a kilakoltatási moratórium egy végrehajtó szemével

A pénzügyi igazságszolgáltatás egyik legfontosabb láncszeme az a közel 200 végrehajtó, akik bármiféle költségvetési adóbevétel, vagy központi támogatás nélkül biztosítják, hogy legyen értelme a bíróságnak ítéletet hozni. Nem érne ugyanis semmit egy olyan ítélet, amelyet nem kell betartani, a betartásról pedig az önálló bírósági végrehajtók gondoskodnak. Mivelhogy a bírósági végrehajtók egyik legfontosabb feladata a kilakoltatások lebonyolítása, érdemes lehet megismerni maguknak a végrehajtóknak a véleményét a kilakoltatási moratórium kapcsán. Egy ilyen vélemény következik most.

Sok bizonytalanság, kevés befektető

Jelenleg Magyarországon az intézményi befektetők, a tőkeerős vállalkozások távol maradnak a bérleti piactól. Itthon a lakásbérlet megmaradt többnyire a magánszemélyek kiegészítő jövedelemforrásának. Ha valakiben felmerülne a kérdés, hogy ez miért is probléma egyáltalán, akkor gondoljon az albérletek jogi kereteire. Amíg a bérleti szerződések szinte kizárólag természetes személyek között köttetnek, sokkal általánosabb a jogszabályoktól való eltérés, a trükközés – mindkét oldalon. Az intézményi befektetők olyat hoznának az albérletpiacra, ami már nagyon régóta hiányzik: átláthatóságot és jogbiztonságot. De miért is nem jönnek az intézményi nagybefektetők Magyarországra?

A budapesti nagykörutat olyan ingatlanfejlesztők építették be, akiknek volt jövőképük és érezték a kiszámíthatóságot. Lakásokat építettek, amit ki mertek, ki tudtak adni a bérlőknek.

Volt egy kiszámítható megtérülés - nagyot ront ezen a kilakoltatások elhúzódása és a kilakoltatási moratórium.

A kilakoltatás jelenlegi jogi kereteiből fakadó üzleti és kockázati kiszámíthatatlanságot egy személyes példán keresztül szemléltetném: végrehajtási szakaszban egy egyedülálló anya ingatlanját árvereztük, aki négy gyereket is nevelt – köztük egy ikerpárral és egy szellemileg sérült gyerekkel. A családot ki is lakoltattuk volna, ha az anya mentve a menthetőt nem borítja jogorvoslatok tömegét a bíróságra, amely így több mint négy évig nem is rendelhette el a kilakoltatást (nem kritikával illetve az igazságszolgáltatás bírói szakaszát, de a bíró is ember, aki átérzi az anya helyzetét). Az eset ráadásul nem is egyedi – nagyon gyakran évekig tarthat egy ilyen kilakoltatási eljárás. A probléma ezzel azonban csak az, hogy egy ilyen elhúzódó időbeli kockázatot egyetlen egy vállalkozás sem tud kezelni - sem az ingatlant albérletbe adó, sem az ingatlant árverésen megvevő befektető.

Egyetlen egy befektető sem tervez vagy valósít meg olyan üzleti vállalkozást, amelyben a megtérülés nem kiszámítható – ez igaz a lakásbérleti piacra is. Egy vállalkozás nem bírja el a több éves pereskedést vagy azt az állapotot, hogy egy nagy értékű ingatlan hosszú ideig nem hoz hasznot – melyben egy olyan bérlő lakik, aki nem fizet, vagy „nem kell” fizetnie (a moratóriumnak köszönhetően).

Ha kiszámítható lenne a gazdasági környezet és tervezhető lenne a megtérülés, akkor a valódi tőkeerős befektetők is megjelennének a lakáspiacon. A helyzet megoldásaként véleményem szerint le kellene rövidíteni a kilakoltatási időt: három hónap nem fizetés után a kilakoltatást egy hónap alatt le kellene bonyolítani, ezzel erősen le lehetne rövidíteni a több éves bizonytalan átmeneti folyamatot.

Az, hogy egy ingatlan értéke után (és itt több tíz millió forintról beszélünk ugyebár) hosszú ideig nincs hozam, nem vállalható bérbeadói oldalról.

Nemcsak a befektetőknek, de a családoknak se feltétlen jó

A jelenlegi hazai rendszer senkinek sem jó. A diákok számára ugyan még elérhető az albérletpiac (persze csak azok számára meg tudja fizetni a brutálisan elszállt árakat - a szerk.), de például egy háromgyerekes család már nagyon nehezen talál magának tisztességes feltételek mellett rendes lakást. Az igazság az, hogy a családosok jóval nehezebben és rosszabb feltételekkel tudnak albérleti szerződést kötni, mint az egyedülállók. Ez a hátrányos megkülönböztetés pedig a törvényi szabályozásból adódik. Törvényhozói szinten segíteni akarjuk az albérletben élőket, és az eredmény mégis kontraproduktív.

Nem véletlenül alakult ki az a jelenlegi társadalmi-gazdasági állapot, melyben a lakáskiadók családoknak nem, vagy csak nagyon nehezen adnak ki ingatlant bérletbe. Sajnos az is teljesen általános, hogy a bérlő és a bérbeadó között nincs lakásbérleti szerződés. Piaci anomáliára utal továbbá, hogy vállalkozások szerveződnek a bérlő ingatlanból való „kirakására”. Ha ez megjelenik, akkor az állam rosszul látja el a feladatát (ezeket is orvosolná például egy intézményi befektető).

A bérleti piac kiszámíthatatlansága a befektetőkön kívül tehát annak a bérlőnek sem jó, aki hosszú időre venné ki a lakást, mert nincs hosszútávú bérbeadói akarat.

A kilakoltatás, a viszonylag hosszú bírósági ítélkezés, vagy a kilakoltatási moratórium hossza mind olyan tényező, mely nemcsak a befektetőket, de a családokat is elriasztja az otthonvásárlástól. Az utóbbi három évben, tudomásom szerint, egyetlen olyan eset volt csak a körzetemben, hogy kisgyermekes család árverésen vásárolt ingatlant. Ők előtte albérletben éltek, és az ő érdekük pont a megvásárlandó ingatlan lakóival ellentétes, akik ugyebár minél hosszabb ideig kívánnak a házban maradni. A vásárló család a kilakoltatási pereskedés miatt viszont hosszú ideig nem tudott beköltözni abba a lakásba, amit jogszerűen megvettek. Ilyenkor felmerül egy erkölcsi-jogi kérdés, hogy kinek is érvényesüljön előbb a lakhatáshoz való joga – a családé, amely jogszerűen eljárva szeretne saját tulajdonú otthonba költözni, vagy az egyébként bűncselekményt elkövetett gyermektelen házaspáré?

Társadalmi költségek

Minden szabályozásnak van társadalmi költsége, így a kilakoltatási moratórium meglétének is – jelen esetben ez a lakáshitelek kamataiban nyilvánul meg. A bankok a lakossági lakáshitel kamatokat a megtérülés alapján határozzák meg, ami pedig olyan tényezőktől is függ, mint hogy a bedőlt vagy nemfizető lakáshitelek után a befektetők mikor és mennyi bevételt is látnak (az elárverezés nyomán). Az árverésen a hosszas pereskedés, a bizonytalan helyzet pedig nagyon lenyomja az eladásra kínált ingatlan értékét, az egyes lakáshiteleken keletkező veszteség pedig az átlagjövedelmezőséget rontja.

A bankok így kénytelenek magasabb általános hitelkamatot felszámítani az összes többi lakáshitelre is, hogy fedezni tudják a bedőlt hitelek mögött álló gyenge lakásértékesítést.

További piaci torzító erőként hat az a szabályozás, melynek értelmében a lakóingatlant a kikiáltási ár 100%-án kell értékesíteni (azaz nem alkuképes), amennyiben az adósnak ez az egyetlen lakóingatlana, lakóhelye ebben van, és a végrehajtási eljárás megindítását megelőző 6 hónapban is ebben volt. A kikiáltási árat a polgármesteri hivatalok által kibocsátott adó- és értékbizonyítvány, vagy a bíróság által kirendelt igazságügyi ingatlan-szakértő felmérése alapján állapítják meg. Azon túl, hogy mindez szintén csak hosszítja az eljárás idejét, felmerül a kérdés, hogy vajon mi van, ha az ingatlanszakértő más árat szab meg az ingatlannak, mint amit a piac egyébként meghatározott volna. Ha a szakértő „rosszul” állapítja meg az ingatlan értékét, az nem kerül értékesítésre, az adós tartozása pedig jelentősen növekszik a késedelmi kamatok miatt, miközben a végrehajtást kérő nem jut hozzá a pénzéhez.

Az önkormányzatok sem segítenek

A végrehajtók a kilakoltatásról minden esetben értesítik az önkormányzatokat, ha ez nem történik meg, érvénytelen a végrehajtási cselekmény. A hatóságok tehát tudnak a kilakoltatásról. Az önkormányzatnak ugyan meglenne a jogszabályi lehetősége a segítségre, azonban nem igazán vannak meg az ehhez szükséges forrásaik, az államtól pedig nem is kapnak.

Véleményem szerint a piaci viszonyokat és a szociálpolitikát jelen esetben el kell választani egymástól. Én egy önkormányzatokra telepített bérlakáspolitikát tekintenék követendőnek, nem pedig egy, a piaci viszonyokat torzító szabályozási rendszert.

Jelenleg az önkormányzatok nem szeretik a szociális lakásokat, mivel sok gond van velük és még csak nem is térülnek meg. Mindeközben nagy a kilakoltatás politikai kockázata, az elhúzódó jogi eljárások pedig a helyi lakásgazdálkodásnak sem tesznek jót. Összességében így a szociális lakás viszi a pénzt és a politikai haszna is kicsi, vagy egyenesen nincs is.

Az adósságrendezés reformja

Miért is ragaszkodik az adós az ingatlanához? A kérdés triviálisnak tűnik, azonban sok szempontból is lehet rá válaszolni. Az egyik ilyen szempont, hogy ha egy magánszemély elúszik az adóssággal és ennek következtében elárverezik a feje fölül az ingatlant, amiben eddig lakott, akkor az adós a társadalmi kirekesztettség szélére kerül.

Innen pedig nincs, vagy csak nagyon csekély esélye van az újrakezdésre, amin nem sokat segít a jelenlegi magáncsőd eljárás keretrendszere

– ez egy olyan probléma, amit mindenképp orvosolni kellene. A megoldás az öncsőd (magáncsőd) intézményének megreformálásában keresendő.

Az eljárás reformja előtt első lépésként az adósságrendezés teljes kérdéskörét szerintem ki kellene venni az állam kezéből. Drasztikus lépésnek tűnik, ám van mögötte logika: a jelenlegi szabályozás mellett a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény nem érte el a célját, nem oldja meg azt a társadalmi problémát, melyet szabályozni kívánt. Alapvető gond vele, hogy az adósságrendezés hatásköre eleve teljesen testidegen az államigazgatás berkein belül. Ez tipikusan végrehajtási eljárás befejezését követő, vagy az eljárás mellett folyó megállapítás kellene, hogy legyen. Az adósságrendezés ráadásul jelentős terhet is ró az állam költségvetésére (elsősorban a vonatkozó bürokrácia fenntartása érdekében), amit ugyebár a mi adónkból fizetnek. A végrehajtók viszont nem az adófizetők pénzéből végzik a tevékenységüket (a végrehajtás terheit az a személy fizeti, aki ellen az eljárás zajlik), így amennyiben az adósságrendezés kérdésköre is az ő hatáskörükbe kerülne, az komoly terhet venne le az államháztartás költségvetéséről is, valamint hatékonyabb működést biztosítana a rendszernek.

Miután az adósságrendezés kikerült az állam hatásköre alól, rá lehet térni a lényegi részre, mely magát az adóst közvetlenül érinti. A végrehajtók a végrehajtási eljárás során megállapíthatják, hogy az adósnak lefoglalható, értékkel bíró, értékesíthető vagyontárgya nincs – innen pedig már nem lenne messze az öncsőd megállapítása (ha közben kellő mértékű adósság halmozódott fel ennek megállapításához). Az öncsőd intézménye azonban szintén korrekciókra szorul, hogy az adósnak valós kilátásai legyenek az újrakezdésre – ez az „elsétálás intézményének” a bevezetésével meg is valósulna.

Ha az adósnak nincs ingatlanja, se egyéb ingósága, nincs munkahelye, se bankszámlája és a nyugdíjtól is messze van még,

véleményem szerint csak akkor lehet valós esélye a kilábalásra, ha a végrehajtókra telepített eljárást követően teljes mértékben törölni lehet az adósságot.

Az újrakezdés reménye nélkül, egy élet végéig tartó adósság cipelése reményvesztetté teszi az embert – ezen pedig változtatni kell.

A szerző végrehajtó. A cikk a szerző véleményét tükrözi, nem feltétlenül esik egybe a Portfolio szerkesztőségének álláspontjával.

