Sorra zárják be irodáikat a német bankok

A német bankok a hibrid irodai átállás élmezőnyébe törnek, ahogy már nemcsak beszélnek a kisebb irodai igényükről, hanem konkrét lépéseket is tesznek - írja a Bloomberg . Több nagyobb német bank is irodákat zár be, illetve költözik át kisebbe, hogy eleget tegyen dolgozóik alacsonyabb bejárási igényének.

Miközben a Deutsche Bank több emeletet is kiürít egy 1000 dolgozónak helyt adó irodaépületben, az HSBC Germany hat különböző irodát is bezárat Düsseldorfban, hogy egyetlen kisebbe költözzön, ahol összesen fele annyi hely lesz, mint a hat bezártban összesen. A két bankóriáson túl a BNP Paribas is nagy lépésekkel halad a hibrid munkavégzés felé, ahogy frankfurti irodájukban már csak a dolgozók 60%-ának elég asztallal számolnak. A DZ Bank és a BayernLB hasonló terveket fontolgat.

A bankszektorban több nagyobb szereplő is jelezte már, hogy készek hosszú távon is elkötelezni magukat a hibrid munkavégzés mellett, azonban Németországon kívül még kevesen tettek konkrét lépéseket ennek érdekében. Ez elsősorban a hosszú bérleti szerződéseknek köszönhető, melyekből igen drága lenne kilépni, valamint sok bank eddig még csak vizsgálta, hogy mennyi home-office is megfelelő számukra, és milyen pozíciókban - írja a Bloomberg.

A hírügynökség szerint a német bankok gyors átállása újabb éles különbséget mutat az európai és amerikai vállalati kultúra közt, ahogy a Goldman Sachshoz hasonló pénzügyi intézetek továbbra is inkább a személyes munkavégzést részesítik előnyben.

Mint ahogy arról már mi is sokat cikkeztünk, a klasszikus vállalati élet átalakulóban van, miután a koronavírus okozta világjárvány teljesen új alapokra helyezte az irodai munkavégzés világát. A mindennapos bejárást egyre inkább a hibrid rendszer váltja föl, ahol a dolgozók csak heti pár alkalommal járnak be az irodába, a többi napon pedig otthonról dolgoznak. A cégek tapasztalatai szerint a rendszer nem járt hatékonyság-vesztéssel, így sokan a munkavállalók kényelmét szem előtt tartva döntöttek a hibrid rendszer hosszú távú folytatása mellett. Ennek köszönhetően viszont a vállalatok irodaigénye is drasztikusan átalakult, hiszen hirtelen sokkal kevesebb helyre lett szükségük.

