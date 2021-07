Nagy dobásra készül az Apple, részletfizetést vezethetnek be

Az Apple egy új szolgáltatáson dolgozik, amely részletfizetést tesz lehetővé az Apple Pay-en – írja a Bloomberg.

Az Apple az Apple Pay fizetési szolgáltatásában részletfizetési lehetőséget – egyfajta áruhitelt - vezetne be, hasonlóan a PayPal vagy az Affirm megoldásához. A belső körökben csak „Apple Pay Later” néven emlegetett szolgáltatás mögötti hiteleket a Goldman Sachs kezelheti a Bloomberg értesülése szerint. A Goldman Sahcs az Apple partnere az Apple 2019-ben bevezetett saját brandes hitelkártyájánál is, de az Apple Pay Later szolgáltatáshoz nem kell ilyen hitelkártyával rendelkezni.

A rendszer az Apple Pay használatának ösztönzésére jöhet létre, hogy minél többen váltsanak fizikai plasztikról digitális fizetésre. Az Apple az Apple Pay-es tranzakciók után jutalékot kapa kártyát kibocsátó banktól.

A gyakorlatban ez úgy működik majd, hogy a vásárló dönthet, hogy 4 kamatmentes részletben fizeti ki a vásárlását 8 hét alatt, vagy ennél hosszabb, de már nem kamatmentes részletfizetést választ. A vásárló kiválaszthatja, melyik kártyájáról vonják le a részleteket. A kamatmentes részletfizetési szolgáltatás az Afterpay és a Klarna szolgáltatásához lesz hasonló.

