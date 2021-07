Záporoznak a bejelentések a magyar bankoktól: megérkeztek a 0,5% alatti hitelkamatok

Július 1-jével indította el a KAVOSZ öt új Széchenyi Kártya GO! termékét, amit Szijjártó Péter tegnapi bejelentése szerint a legkisebb vállalkozásoknak szóló Széchenyi Mikrohitel bevezetése követ majd. A hazai bankok sorra jelentik be az új hiteltermékek bevezetését, amivel részben a Növekedési Hitelprogram kivezetése miatt keletkezett finanszírozási űrt is próbálják betölteni, legalábbis a kisebb méretű vállalkozások számára.

Krisán László, a KAVOSZ vezérigazgatója a Portfolio-nak adott interjújában beszélt a részletekről:

OTP Bank

Bár az NHP Hajrá keretét nem növeli tovább a jegybank, megújultak a Széchenyi Kártya Program konstrukciói, így továbbra is elérhetőek a vállalkozások számára államilag támogatott, kevesebb mint 0,5 százalékos kamatozású kölcsönök. Az OTP Banknál már igényelhetők is az új konstrukciók – közölte már július 1-jén a legnagyobb hazai bank.

Óriási szerepe volt az NHP Hajrának a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésében, valamint a gazdaság újranyitásának segítésében, hiszen a 3000 milliárd forintos keretből nagyjából 40 ezer vállalkozás juthatott államilag támogatott, kedvezményes kamatozású kölcsönhöz. A folyósított összegek harmada új beruházási hitel vagy lízing, több mint fele forgóeszközhitel, a fennmaradó része pedig korábbi beruházási hitel kiváltásához kapcsolódó ügylet volt.

Az OTP Csoport tavaly tavasszal elsők között tette elérhetővé az új konstrukciókat, majd a hitelintézet az NHP Hajrá keretének 28 százalékára szerződött, több mint 12 ezer ügyfelével - közölte a bank.

A vállalkozások azonban a keret kimerülése után sem maradnak támogatott konstrukciók nélkül, mivel július 1-jével megújultak a Széchenyi Kártya Program konstrukciói, amelyeket legfeljebb 0,5 százalékos fix kamatozással elérhetnek el a vállalkozások.

Újraindult a gazdaság és a vállalkozások több szektorban is hatalmas kereslettel szembesültek, így a fejlesztések mellett készlet-beszerzésre, munkaerő-felvételre és átmeneti fizetési nehézségek áthidalására is óriási segítséget jelenthetnek számukra az OTP Bank pénzügyi megoldásai. Ezek között már az új támogatott kölcsönök is igényelhetők, amelyek hatékonyan segíthetik a második félév gazdasági növekedését – mondta Dancsné Engler Bernadett, az OTP Bank Mikro- és Kisvállalkozási Főosztályának vezetője.

A korábbi támogatott konstrukciók közül továbbra is elérhető az OTP Banknál a járvány miatti válság hatásait célzottan enyhítő MFB-s konstrukció, a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön. Az OTP Bank által üzemeltetett MFB Pontokon a március 8-ai bevezetéstől július 1-jéig több mint 3 ezer társaság érdeklődött a konstrukció iránt. Mára a befogadott kérelmek összege átlépte a 25,5 milliárd forintot a baknál, míg a hitelkérelmek átlagos összege 8,4 millió forint. A kedvezményes lehetőségek mellett pedig elérhetőek az OTP Bank saját, piaci alapú pénzügyi megoldásai is, amelyek cégmérettől és tevékenységi körtől függetlenül – a támogatott kölcsönöknél kevesebb feltétellel –, igényeikhez illeszkedve segíthetik a vállalkozásokat – emlékeztettek.

Takarékbank

A Takarékbank július 8-án közölte: felkészült arra, hogy az új, államilag támogatott Széchenyi Kártya Újraindítási Program termékeivel segítse a vállalkozások működését. A Széchenyi Kártya GO! már igényelhető az ország messze legnagyobb fiókhálózatát működtető hitelintézetnél, amely az SZKP piacvezető banki partnere.

A Takarékbank fiókjaiban a legkorábbi időponttól elérhetővé váltak az új konstrukciók, hogy a vállalkozások minél gyorsabban kapjanak segítséget az újrainduláshoz. A hitelintézet szükség esetén átcsoportosítással is készül a várható ügyfélrohamra.

A bank eddig is meghatározó szerepet játszott a kkv-k finanszírozásában. A Széchenyi Kártya Program piacvezető kereskedelmi banki partnere, a konstrukció bevezetése óta több mint 132 ezer kölcsönszerződést kötött, és mintegy 1200 milliárd forint forrás kihelyezésével segítette a vállalkozások működését, ami 38 százalékos részesedést jelent a hazai pénzügyi piacon. Az Agrár Széchenyi Kártyáknál pedig minden három forintból kettő a Takarékbank közvetítésével jutott el az agrárvállalkozásokhoz. Az SZKP-ben a legnépszerűbb termékek a folyószámlahitelek, de az elmúlt években dinamikusan nőtt a beruházási hitelek igénylése is.

A válság utáni újraindulásnál a kereskedelmi bankokra különösen fontos feladat hárul azzal, hogy megfelelő forrással segítsék a vállalkozások működését,

a Takarékbank saját termékei mellett az összes támogatott konstrukciót is kínálja ügyfeleinek a nagyvárosokban és a kisebb településeken egyaránt, és piaci súlyát meghaladó mértékben tervezi növelni hitelkihelyezését, hogy ezzel járuljon hozzá a gazdaság mielőbbi talpraállásához – mondta Vida József, a Takarékbank vezérigazgatója.

CIB Bank

Három új finanszírozási konstrukció bevezetésével a CIB Bank is csatlakozott a Széchenyi Kártya Újraindítási Programhoz, ezzel a lépéssel a mikro-, kis- és középvállalati ügyfelei rendkívül kedvező kondíciókkal juthatnak finanszírozáshoz – közölte ma a társaság. A CIB Bank a koronavírus-járvány időszakában is aktív szerepet vállalt a szektor finanszírozásában, a mikrovállalati hitelállománya – a lízinggel együtt – 36 százalékkal nőtt 2020-ban.

A bank első lépésben három konstrukciót – a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!-t, a Széchenyi Likviditási Hitel GO!-t és a Széchenyi Beruházási Hitel GO!-t – vezetett be a Széchenyi Kártya Újraindítási Program elemei közül július elején mikrovállalati és kkv ügyfeleinek. Ezek a hiteltermékek széleskörűen felhasználhatók, kedvezményes, a futamidő végéig fix kamattal igényelhetők, miközben akár 90 százalékos intézményi garanciavállalás is kapcsolódik hozzájuk. A pénzintézet az év további részében újabb konstrukciókkal tervezi bővíteni az elérhető termékek körét.

„A Széchenyi Kártya Újraindítási Programban különböző típusú termékeket vehetnek igénybe a CIB Bank ügyfelei, széleskörű felhasználási céllal, így minden vállalkozás megtalálja az igényeinek leginkább megfelelő finanszírozási megoldást. Az állami díjtámogatásnak köszönhetően rendkívül kedvező árazás pedig óriási segítség a vállalkozásoknak.” – hangsúlyozta Szabó Balázs, a CIB Bank vállalati vezérigazgató-helyettese az új konstrukciók bevezetése kapcsán. „A CIB Bank évek óta sikeres együttműködést folytat a Garantiqa Hitelgarancia Zrt.-vel, amit jól mutat, hogy a pénzintézet a válság idején elsők között csatlakozott a Krízis Garanciaprogramhoz is” – tette hozzá Ákos Tamás, a CIB Bank retail vezérigazgató-helyettese.

Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója elmondta: „2021-ben, azaz a koronavírus okozta válság lecsengése és az újraindításra fordulás szakaszában is itt vagyunk a vállalkozások számára. Ebben az évben az Újraindítási konstrukciókat, a Krízistermékeinket és a Klasszik hiteleinket egyben szemlélve

a befogadott ügyletek száma már összesen csaknem 24 ezer darab, értékükben pedig több mint 641 milliárd forint.

Ez azt jelenti, hogy heti szinten a programban együtt dolgozó partnereinkkel összesen csaknem 900 darab kérelmet fogadunk be, közel 24 milliárd forint értékben. Hiszünk benne, hogy a Program hitelcéljainak, termékeinek és a részt vevő intézmények folyamatos bővítésének köszönhetően eljutunk minden magyar vállalkozáshoz, hogy fejlődésükben, likviditásukban támogathassuk őket.”

A CIB Bank mikrovállalatoknak kihelyezett hitelállománya 36 százalékkal növekedett az előző évhez képest, miközben a bank részesedése az NHP Hajrá új szerződéseinél – a hitelezést és a lízinget is figyelembe véve – meghaladta a 20 százalékot. A két program keretén belül kihelyezett összeg 2020 végéig meghaladta a 17,3 milliárd, ez év április végéig pedig a 25 milliárd forintot. A legtöbb kihelyezés a kis- és nagykereskedelemhez kapcsolódott, amelyet az ingatlanágazat és építőipar, majd az üzleti szolgáltatók követtek.

A CIB Bank kis- és középvállalkozói (kkv) hitelállománya – a faktoringgal és a lízinggel együtt – a március végéig számolt egy év alatt 13 százalékkal nőtt, csak a bankhitelt figyelembe véve viszont a 19 százalékot is elérte a bővülés. Az NHP-hitelek állománya a kkv-knál március végére meghaladta a 70 milliárd forintot, ami több mint a háromszorosa az egy évvel korábbi 22 milliárdnak. A pénzintézet aktív szerepet vállal az NHP Hajrá programban is: itt 110 milliárd forintnál járnak a folyósítások, miközben az agrárium és a feldolgozóipar ágazati részesedése jóval magasabb a piaci átlagnál.

