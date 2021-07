Digitalizáció a bankszektorban: élhetnek együtt a fintechek és a bankok?

Az elmúlt években a gazdaságban minden a digitalizációról, a szolgáltatások online térbe való költözéséről szólt, a trendet pedig a koronavírus világjárvány nagy mértékben fel is gyorsította. Innováció terén ma már minden gazdasági szektorban az egyik legégetőbb kérdés a digitalizáció lehetőségei- hogy miként is tudják az iparági szereplők beépíteni az informatikai megoldásokat a tevékenységükbe. Nincs ez másképp a pénzügyi szektorban sem, ahol két kulcsfontosságú folyamatot figyelhetünk meg ilyen téren: az online bankolás fejlődését és a fintechek felemelkedését. Mi most ezeket a folyamatokat bontjuk ki kicsit bővebben, rávilágítva a bankok és a fintechek potenciális együttélésre is.

Az internetes bankolás előretörése

A pandémia okozta hirtelen digitális transzformáció végérvényesen megváltoztatta a fogyasztók szokásait és életstílusát. A fizikai távolságtartás jegyében a legtöbb vállalat a fogyasztókkal való kapcsolattartást kénytelen volt áthelyezni az online térbe, így a fogyasztók is egyre inkább belekényelmesedtek a komfortos digitális megoldásokba. Az átállás nem is lesz átmeneti, ahogy az emberek az élet más területein is egyre inkább igénylik ezt a komfortot - többek közt a pénzügyeik terén.

Az átalakulás történelmi is lehet, ahogy a 2020-as World Retail Banking Report szerint a megkérdezett emberek 75%-a már inkább az online banki megoldásokat részesíti előnyben a bankfiókba járással szemben – ez az arány a járvány előtt mindössze 49% volt. Az online bankoláson belül a mobilbanki megoldásokat előnyben részesítők aránya 47%-ról 55%-ra emelkedett a járvány alatt.

További statisztikák szerint az Allied Market Research egy előrejelzésben mutatta ki, hogy az internetes bankolás piacának értéke 2027-re elérheti a 31,81 milliárd dollárt – ezzel egy 178%-os növekedést produkálva 2019-hez képest. A JP Morgan Chase idei Digital Banking Attitudes jelentése szerint pedig a Z-generáció 99%-a, az előttük jövő "milleniálisok" 98%-a használ mobilbanki megoldásokat.

A fenti adatok egyértelmű üzenetet küldenek a pénzügyi szférának, hogy

ha relevánsak és versenyképesek akarnak lenni, akkor kénytelen a fogyasztók igényeit kielégítve egyre inkább a digitális megoldások felé fordulniuk.

A pénzügyi szektorban megfigyelhető innovációs trendek kapcsán Professzor Federico Rajola, a milánói Università Cattolica del Sacro Cuore egyetem Technológiai, Innovációs és Pénzügyi szolgáltatások Kutatóintézetének az igazgatója elmondta, hogy szerinte a legtöbb bank ebben a kontextusban támogatja a digitális fejlődést, ami a gyakorlatban elsősorban úgynevezett digitális „ügyfélutak" kiépítésében nyilvánul meg. A digitális ügyfélutak a fizikaival szemben a digitális lehetőségeket részesítik előnyben és igény szerinti (on-demand), valós idejű megoldásokat kínálnak a fogyasztóknak. Ezen a téren az analitika és a mesterséges intelligencia egyre fontosabb szerepet tölt be a bankoknál az innovációs kérdéseken belül. Az ügyfélélmény további fokozását olyan technológiák biztosíthatják, mint a blokklánc technológia, a hang- és chatbotok, valamint a biometrikus hangfelismerés, amely a telefonos ügyintézést tenné sokkal biztonságosabbá.

Az online banki megoldások előnyét a fogyasztók számára nem kell ecsetelni - a kényelem, a gyorsaság, a pénzügyeink mindennapi életünkbe való szorosabb integrálása mind olyan igények, melyek már nem fognak eltűnni a fogyasztók fejéből. A digitális innováció a fogyasztói élmény javításán túl a bankok mindennapi tevékenységének fejlesztésében is kulcskérdés.

A bankok operatív tevékenységében elsősorban a big-data megoldások jelentik a digitális innovációt - mutat rá Luca Musso, a Primeur Technológiai igazgatója. Amennyiben a bankok a különböző fióktelepeiktől és regionális leányvállalataiktól begyűjtött adatokat képesek integrálni és feldolgozni, úgy olyan összefüggésekre figyelhetnek fel, melyeket a korábbi technológia korlátai elfedtek előlük.

Az online- és mobilbankolásnak is megvannak azonban a maga korlátai - sok esetben állhat elő olyan probléma ügyféloldalon, amit célszerű lehet helyben végezni, illetve például a privátbanki szolgáltatások - ahol különösen fontos a személyes kapcsolattartás - nem helyettesíthetők mesterséges intelligenciával és online kommunikációval.

Az ügyfeleknek szóló a mobilbanki megoldásokat azonban nem csak a bankok tudják házon belül elintézni. Itt jönnek képbe a fintech cégek, melyek a pont a legkönnyebben digitalizálható mindennapi banki szolgáltatásokat vehetik ki a bankok kezéből.

A fintech forradalom

A fintech bankolás előnyeit talán nem is kell ecsetelni – jelentősen olcsóbb, egyszerűbb és olyan megoldásokat kínál, melyek egyelőre hiányoznak a klasszikus pénzintézetek mobilbanki szolgáltatásaiból - ilyen például a kiadások elemzése, csoportosítása és az egyszerűbb, instant pénzküldés (bár itthon az azonnali átutalások bevezetésével ez meglehetősen redundánssá vált).

A fintech cégek előretörésében kulcskérdés lehet, hogy hogyan is tudnak majd a bankokkal egymás mellett létezni. Mint ahogy azt egy korábbi McKinsey tanulmányt bemutató cikkünkben is írtuk, meglehet, hogy ahogy a fintech cégek egyre több szolgáltatást "vállalnak át" a bankoktól, úgy a bankok szerepe is jelentősen átalakulhat. A McKinsey szerint könnyen lehet, hogy az eddig uralkodó bankok szerepe mindössze az alapvető pénzügyi keretrendszer biztosításának szintjére süllyed, mely keretrendszerre a technológiai és a fintech cégek ráépítik a fogyasztók által igényelt klasszikus pénzügyi szolgáltatásokat (a számlanyitástól kezdve, a pénzküldésen át, egészen a hitelfelvétel lebonyolításáig).

A fintech forradalom azonban messze van még attól, hogy erre a szintre jusson. Mondván, hogy a bankok a pénzügyi rendszer keretét adják, így eltűnni biztosan nem fognak, méretbeli előnyük és a pénzügyi világban szerzett tapasztalataik révén ugyanis olyan erőfölénnyel rendelkeznek, melyekkel nehezen vehetik fel a versenyt kívülről jövő tech-cégek.

Egy lehetséges forgatókönyv lehet így, hogy a szolgáltatások harmadik kézbe való kerülése helyett a bankok inkább együttműködést kínálva integrálják az új digitális megoldásaikat az infrastruktúrájukba.

Ilyen típusú együttműködést már több helyen is láthatunk a pénzügyi világban: olyan nagy pénzintézetek, mint a Goldman Sachs és a Visa például komoly összegekkel támogat fintech vállalkozásokat (utóbbi egy befektetési alapot hozott létre, melyen keresztül fintech startupokba fektetnek). Az amerikai CBW Bank pedig a Moven fintech-kel működik együtt, hogy valós idejű adatokat nyújtson a felhasználóinak.

A nagy bankok ebben a felállásban pedig akár úgy is viselkedhetnek, mint az Apple a maga piacán. A tech-óriás gyakorta folyamodik ahhoz a stratégiához, hogy sokkal később vezet be bizonyos újításokat (főleg szoftveres megoldásokról beszélünk), mint ahogy azok a piacon amúgy megjelennek. Az Apple azonban, ugyan később, de már tökéletesre polírozva, a saját ökoszisztémájába hibátlanul illeszkedve kínálja ugyanazt a terméket. Az élmény így olyan sallangmentes lesz, hogy a megoldás már újszerűnek hat a fogyasztónak. A bankok ebben az analógiában bizonyos esetekben akár élvezhetik is a második lépés előnyét (second-mover advantage) és figyelve az újítók megoldásait, tapasztalatukat kihasználva könnyebben építhetnek be egyes megoldásokat a saját rendszerükbe. A cikk első részében taglalt mobilbanki megoldásokkal éppen ezt láthatjuk.

