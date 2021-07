A vártnál jobb profitszámokkal rukkolt elő a Deutsche Bank, de fontos területen esett vissza a bevétel

A vártnál jobb második negyedéves profitszámokat tett közzé a Deutsche Bank, annak ellenére, hogy a befektetési banki bevétele csökkent és felmerült pár váratlan költségelem is. A társaság részvényeinek árfolyama egyelőre nem mutat nagy elmozdulást a nyitás előtti kereskedésben.

A mostanival együtt már négy egymást követő negyedévben számol be nyereségről a Deutsche Bank, ilyen hosszú sorozata 2012 óta nem volt a német nagybanknak. A 692 millió eurós nettó profit szép teljesítmény ahhoz képest, hogy egy évvel ezelőtt még 77 millió eurós veszteség volt a banknál. Az elemzők 372 milliós nyereséget vártak, tehát bőven verte a várakozásokat a bank. A pénzintézet emellett 6,2 milliárd eurós bevételről adott számot, ami valamivel kevesebb az egy évvel korábbinál.

Christian Sewing vezérigazgató a gyorsjelentéshez kapcsolódó közleményében kiemelte, hogy folytatni kívánják a megkezdett reorganizációs folyamatokat. A bankvezér 2019-ben jelentett be több költségcsökkentő intézkedést, köztük 18 ezer banki alkalmazott elbocsátását, annak reményében, hogy ezzel ismét a nyereséges működés útjára tud lépni a pénzintézet.

A tervek között volt az is, hogy 2022-re a kiadásokat 16,7 milliárd euróra csökkentik, de úgy tűnik, ezt a célt elengedi a Deutsche Bank, miután az utóbbi hónapokban több váratlan költségelem is felmerült a banknál. Sewing azt nyilatkozta, hogy ezentúl inkább a költség-bevétel arányt fogják nézni, ennek kapcsán cél, hogy a költségek a bevétel 70%-ában megálljanak. A kiadások egyébként 5 milliárd eurót tettek ki a negyedév végén, 7%-kal kevesebbet mint egy évvel ezelőtt. A gyorsjelentésből kiderül az is, hogy a hitelezési veszteségekre 75 millió eurós tartalékot képzett a második negyedévben a Deutsche Bank.

A bank befektetési banki üzletágánál azonban a második negyedévben 11%-kal esett vissza a bevétel az egy évvel korábbi adathoz képest, ez egyébként más nagybankokra is jellemző volt és nem is annyira meglepő, tekintve, hogy a tavalyi második negyedévben a részvénypiaci eufória nagyban felhajtotta a befektetői aktivitást. Ugyanakkor tény, hogy a bank fő bevételi motorja a befektetési banki üzletág volt az elmúlt negyedévekben.

A befektetők úgy tűnik, egyelőre emésztik a gyorsjelentés információit, a bank részvényeinek árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 0,36%-os mínuszban áll:

