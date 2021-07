Pénzköltésbe kezdtek a magyarok, odavesznek az extra megtakarítások?

Bár a korábbi évek szintjét messze felülmúló összeggel, 920 milliárd forinttal gyarapodott az év első három hónapjában a magyar lakosság megtakarítása, ez a növekedési ütem most, a nyitás után már nem lesz fenntartható, hiszen ez a növekmény inkább a költések visszafogásának, mintsem a tudatos megtakarításoknak, az öngondoskodásnak volt köszönhető – mondta el Nyitrai Győző, az OTP Bank Megtakarítási Szolgáltatások Főosztályának igazgatója a Portfolio kérdésére. A szakember szerint sokan felismerik, hogy az állami nyugdíj önmagában kevés lesz az időskori megélhetéshez, mégis kevesen rendelkeznek kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítással. Szerinte nem a további adókedvezmények, hanem a pénzügyi edukáció tudná nagyban segíteni az elmozdulást az öngondoskodási termékek felé, azt is elárulja, miért.

A koronavírus első évében láthatóan megugrott a magyarok megtakarítása, de milyen változást hoz a vakcinázottság felfutása és a korlátozások enyhítése a megtakarítási és öngondoskodási hajlandóságra?

Nyitrai Győző: A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 2021 első három hónapjában a korábbi évek szintjét messze felülmúló összeggel, 920 milliárd forinttal gyarapodtak a lakossági megtakarítások a járványt kísérő gazdasági nehézségek ellenére. A növekményének csaknem kétharmadát értékpapírokba fektették a megtakarítók. Ebben a kategóriában az éllovas állampapírok részaránya valamelyest csökkent a korábbi évekhez képest, de elemzőink szerint a növekedés 2021 végéig így is meghaladhatja az ezermilliárd forintot. A második helyen a befektetési alapok, a harmadikon a részvények zártak.

Arra számítunk, hogy ez a növekedési ütem most, a nyitás után már nem lesz fenntartható, hiszen ez a növekmény inkább a költések visszafogásának, mintsem a tudatos megtakarításoknak, az öngondoskodásnak volt köszönhető.

Az MNB adatai alapján az is elmondható, hogy első negyedéves friss megtakarítások egyharmada látra szóló betétekbe került. A nyitás óta azt látjuk, hogy ez az eszközosztály elkezdett egy kicsit apadni, tehát elkezdődött a fogyasztás bepótlása, habár az üteme még nem gyorsult fel.

Most, hogy kinyílt a világ és már lehet utazni, lehet költekezni, érdemes feleleveníteni La Fontain példáját, és megvizsgálni, hogy hangyák vagy tücskök szeretnénk lenni? A kettő között nagyon fontos, hogy megtaláljuk az egyensúlyt. Azaz ne csupán feléljük a megtakarítást, ami a számlánkon van, hanem azt ügyesen forgatva a téli hónapokra, vagy a jövőre gondolva folyamatosan képezzünk magunknak biztonsági tartalékot, vagy gyarapítsuk tovább a vagyonunkat. Én arra szeretnénk biztatni mindenkit, hogy határozzon meg célokat, és szakértő segítséggel tervezze meg az oda vezető utat.

Melyek voltak a legjellemzőbb pénzügyi, megtakarítási célok 2020-ban? Ez mennyiben változott meg az idei eddigi számokat látva?

Ny. Gy.: Egy nyaralás, a ruhatár bővítése, az otthon felújítása, egy autó vagy elektronikai eszköz vásárlása, saját ingatlan, vagy nyaraló vásárlása, gyermek támogatása – ezek többek között a legnépszerűbb megtakarítási célok országos reprezentatív mintán, a bankkapcsolattal rendelkezők körében végzett tavaly szeptemberi OTP Öngondoskodási Index kutatásunk alapján. A felmérést idén is el fogjuk végezni, abban láthatjuk majd az ezzel kapcsolatos tendenciákat. Az OTP Bank saját adataiból is azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban továbbra is legnépszerűbb megtakarítási cél a lakás (lakásfelújítás és/vagy vásárlás), de kedvelt cél még a gyermekek jövőjéről való gondoskodás is. Úgy gondoljuk, a fenti célok szinte bármelyike könnyebben elérhetővé válik a megfelelő tervezés, és a folyamatos és tudatos megtakarítások segítségével.

Hány forintot tudnak átlagosan félretenni a magyarok?

Ny. Gy.: A kutatás alapján, akiknek lenne módjuk rendszeresen félretenni, átlagosan havi 15 ezer forintot tudnak megtakarítani. A saját adatainkból pedig azt látjuk, hogy azok, akik már a pénzügyi tervezés során azonosították a céljaikat, átlagosan 35-40 ezer forintot terveznek havonta megtakarítani.

Hogy néz ki az OTP-nél egy ügyfél átlagos megtakarítási portfóliója?

Ny. Gy.: Ha kizárólag az ügyfelek értékpapír-portfólióját vizsgáljuk, egyértelműen az látható, hogy az állampapír a „legkedveltebb” megtakarítási forma. Ha teljes spektrumon vizsgáljuk a megtakarítási portfóliókat, akkor az MNB által publikált adatok alapján az ügyfelek a likvid jellegű látra szóló betéteket részesítik előnyben a portfóliójukban, ezt követik az állampapírok és a harmadik legnépszerűbb a befektetési alapok.

A betét kiemelkedik a megtakarítási eszközök közül, de az itt elhelyezett pénzek nagy része folyószámlabetétben van, ami gyakorlatilag semmit sem hoz. Milyen megfontolások állhatnak e mögött?

Ny. Gy.: A legtöbben, a saját tapasztalataink szerint azért választják ezt a megoldást, mert azt gondolják így férhetnek egy váratlan helyzetben legkönnyebben a pénzükhöz.

Ugyanakkor fontos megjegyezni; tévhit az, hogy a befektetett pénzekhez nem férhetnek hozzá. A legtöbb befektetési formában elhelyezett összegekhez ugyanis akár már napon belül hozzáférhetnek az ügyfelek, ha szükségük van rá.

A tavalyi részvénypiaci menetelést látva sokan fektettek részvényekbe is. Ezek szerint lassan, de mégiscsak nő a magyarok kockázatvállalási hajlandósága?

Ny. Gy.: Az OTP Bank saját adataiból az a trend figyelhető meg, hogy a Covid-19 megjelenését követő hónapokban csökkent valamelyest az ügyfelek kockázatvállalása, majd az év többi részében megközelítette vagy meg is haladta a vírus okozta tőkepiaci turbulencia előtti szintet.

Egy-egy kockázatosabb befektetés színes részét tudja képezni megtakarítási portfóliónknak. Azonban minden befektetési döntés előtt célszerű mérlegelni azt a bölcs mondást, hogy „ne tégy mindent egy kosárba”. A portfólióépítés számtalan előnyét kiaknázhatjuk, ha egyszerre több termékbe helyezzük el az eddig összegyűlt pénzünket.

Láthatóan stagnál a MÁP+-ba érkező megtakarítások havi összege, de hogyan alakul a MÁP+ megtakarításokon belüli állománya az OTP ügyfeleinek körében? Hogyan változik ez az arány, ha a privátbanki ügyfelek portfólióit nézzük?

Ny. Gy.: Az elmúlt években folyamatosan nőtt az ügyfeleink állampapír-állománya. 2020 végére közel 2600 milliárd forint összegben tartanak a bankunknál állampapírt, míg a piaci részesedésünket évek óta stabilan 30% körül tartjuk.

A MÁP+ kapcsán azt látjuk, hogy a termék jegyzési volumene mind a piacon mind pedig az OTP Banknál elmarad a 2019-es induláskor tapasztaltaktól. Ennek oka a termék hosszú, 5 éves futamideje, azaz a 2019-es piacra lépést követően – a portfóliók átrendezése után - fenntartó (lejárat után újrabefektetésre kerülő) jegyzésekre még nincs szükség. A beáramlás és így a termék növekedése lassult ugyan, de folytatódik és az értékpapírokon és a megtakarításokon belüli részaránya is folyamatosan emelkedik.

Hogyan állnak a nyugdíjcélú megtakarításokhoz a magyarok? Hozott ebben változást a pandémia?

Ny. Gy.: Ha röviden szeretném megfogalmazni, akkor azt mondhatom, hogy

a nyugdíjparadoxont a pandémia sem oldotta fel, igaz, nem is rontott a helyzeten.

Az Öngondoskodási Index felmérésünk alapján azt látjuk, hogy a megkérdezettek ötöde gondolja csak azt, hogy az állami nyugdíj önmagában elegendő lesz a megélhetéshez, több mint fele úgy véli, hogy nyugdíjasként nehezebb életre számíthat, mint a szülei, mégis mindössze 15 százalék válaszolta, hogy rendelkezik kifejezetten nyugdíjcélú megtakarítással. Ugyanakkor talán kevés cél kapcsán olyan fontos a megfelelő tervezés és a hosszú távú szemlélet, mint a nyugdíjcélú megtakarítások esetén. Viszont, ha időben elkezdünk félretenni az anyagi gondoktól mentes időskor érdekében, akkor havi pár ezer forintos megtakarítással is jelentős eredményeket érhetünk el. Ehhez három, kifejezetten nyugdíjcélú megtakarításokhoz tervezett termék áll ma az ügyfelek rendelkezésére; az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítás, a nyugdíj előtakarékossági számla, illetve a nyugdíjbiztosítás.

A három termék közül stabilan a pénztári megtakarítás a legnépszerűbb, ugyanakkor az igazán sikeres befektetés érdekében itt is érdemes az ügyfeleknek kombinálniuk, és több módon félretenniük. Például nyugdíjpénztárban már a munkakezdés első napjától kezdve elkezdhetünk befizetni. Azonban ha további adóoptimalizálási előnyöket is ki szeretnénk használni nyugdíjcélú megtakarításaink során, úgymint az előtakarékossági támogatást (az évente befizetett összeg 20 százaléka, de legfeljebb 100 000 Ft), valamint a tranzakciók nyereségének és hozamának adómentességét, akkor kitűnő megoldást nyújt a Nyugdíj-előtakarékossági Számla. A Nyugdíj-előtakarékossági Számlára egyszeri nagyobb összeget is el lehet helyezni, de kisösszegű, rendszeres megtakarítások elhelyezésére is tökéletes megoldást kínál.

Az öngondoskodás és hosszú távú célok elérésének támogatása érdekében az OTP befektetési alapok palettáját tovább bővítettük az OTP Céldátum Alapok termékcsaláddal, amely előre meghatározott időtávra optimalizált befektetési stratégiát nyújt, az alapok ajánlott befektetési időtávja 5 és 30 év között mozog.

Mi hozhat érdemi elmozdulást az öngondoskodási termékek piaca felé? A jóléti alapok felállítása vagy további adókedvezmény lehetne egy járható út?

Ny. Gy.: A pénzügyi edukáció nagyban segítené az elmozdulást az öngondoskodási termékek felé. Lakossági szinten az első lépés, hogy elkezdjünk tudatosan célokat kitűzni, és pénzügyi terveket készíteni, és eldöntsük, hogy megtakarítunk. Persze ez még nem maga az öngondoskodás, de egy jó kezdet. A következő lépés, hogy a meghatározott célokhoz és a rendelkezésre álló forrásokhoz megtaláljuk a megfelelő terméket, aminek segítségével, akár előtakarékossági támogatás, adókedvezmények igénybevétele mellett tudunk félretenni. Ezekkel kapcsolatban is érdemes szakértő segítségét kérni, hogy a lehetőségek széles spektrumán mindenki megtalálja a számára ideális opciót. De akár az egyes pénzügyi szolgáltatók honlapján is található információk segítségével is tájékozódhatunk.

További adókedvezményektől jelentős áttörést nem várunk, hiszen a lakossági állampapírok már így is adómentesek, valamit ott van a NYESZ és a TBSZ, mint adókímélő konstrukció.

Mennyire vonzó még a TBSZ, mint megtakarítási forma?

Ny. Gy.: Szintén a nagyobb megtakarítással rendelkezőket vizsgáló kutatásunk eredményei szerint a Tartós Befektetési Számlát azok az ügyfelek keresték, akik rendelkeztek olyan összeggel, amit hosszabb távra is be tudtak fektetni. Így mindenképpen elmondható, hogy a termékben még van tartalék. Az OTP Bank saját adatai is visszaigazolják a kutatás eredményét, azonban az állampapírok adómentessége visszatartó erővel hatott a számlatípus utáni érdeklődésre.

