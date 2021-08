Lakásfelújítási támogatás: mégis honnan szedi elő a milliókat a magyar lakosság?

Ahhoz képest, hogy száguld a lakáspiac, és tombol a felújítási láz az országban, nem meggyőző a sikere a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönnek, amelyet fél éve az állami támogatás megelőlegezésére vezetett be a kormány. A Portfolio becslései szerint fennállása első fél évében mintegy 30 milliárd forintnyi ilyen hitelt vettek fel a háztartások, pedig tavasszal évi 100-200 milliárdos kihelyezésre számítottak a bankszektorban. A felújítási költségek emelkedése, az alternatív hiteltermékek vonzereje és a kölcsön ügyféloldali megismerésének időigénye mellett a hiteltermék szabályaiba beépített korlátok is ludasak lehetnek ebben. Az egyik hazai nagybank egyenesen a kormány által meghatározott paraméterek módosítását javasolja.

A lakáshitelek 9 százaléka megy felújításra, korszerűsítésre

Február 1-jével vezette be a kormány a kamatozású kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönt abból a célból, hogy a lakásfelújítást, illetve az erre utólag felvehető, legfeljebb 3 milliós állami otthonfelújítási támogatást ebből előfinanszírozhassák a gyermekkel rendelkezők. A hitel fix 3%-os kamattal, legfeljebb 6 millió forint összegig, maximum 10 évre vehető fel, és az időközben megérkező otthonfelújítási támogatás a tartozás összegét csökkenti (addig a törlesztőrészlet a paraméterek maximális kihasználása mellett 58 ezer forint körül alakul). Április óta nem elvárás, hogy a hitelfelvétel után egy éven belül bemutassák a felújítási számlákat a banknak, számos jogszabályi korlát azonban fennmaradt, de erre még visszatérünk.

Nehéz megmondani, mennyire népszerű a kölcsön, nem állnak ugyanis rendelkezésre a kölcsönszerződések összegéről bankszektor szintű adatok. Az MNB adataiból annyit látunk, hogy

február 1-je és június 30-a között 47 milliárd forint összegben kötöttek felújításra vagy korszerűsítésre felhasznált lakáscélú hitelt a háztartások, ami a lakáscélú hiteleken belül 8,8%-os arányt jelent.

Ez egyértelműen magasabb az egy évvel korábbinál (igaz, a tavaly tavaszi havi adatok hiányosak), illetve a két évvel korábbi 3,5%-os részaránynál, ugyanakkor teljes kiszorítási hatása biztosan nem volt e hitelek piacán az otthonfelújítási hitelnek. Amennyiben a kamattámogatott otthonfelújítási hitelek arányát 5% környékére tesszük a lakáscélú hiteleken belül, akkor valamivel 30 milliárd forintnyi szerződéskötés felett járhat a hiteltermék. A bankok egy része megosztotta velünk saját adatait, ezek alapján (lakáshitelpiaci és családtámogatási részesedésüket figyelve) is reálisnak tűnik a fenti becslés. Konkrét arányt a Gránit Bank közölt velünk: a konstrukció indulása óta folyósított felújítási hitelek darabszámban ötödét teszik ki a bank ezen időszakban folyósított lakáshiteleinek, és 5,5 százalékát a hitelösszeg alapján.

Megkeresésünkre az MNB-nél elmondták: jelenleg a támogatott felújítási hitelekre vonatkozó adatok tisztítása és az adatszolgáltatás minőségének javítása zajlik. Az otthonfelújítási hitel kibocsátására vonatkozó idősoros információkat terveik szerint a 2021. szeptember elején megjelenő Hitelezési folyamatok kiadványban publikálják először.

Az otthonfelújítási kölcsön szerződéses adatai bankonként a hitel első fél évében Bank Összeg (milliárd Ft) Darabszám Átlagos összeg (millió Ft) Erste Bank* 6,00 1100 5,4 K&H Bank 3,00 600 5,2 Takarékbank 1,96 397 4,9 Budapest Bank 0,70 130 5,3 UniCredit Bank* 0,85 170 5,0 MKB Bank 0,15 30 5,0 A fenti bankok összesen 12,66 2427 Forrás: Portfolio-gyűjtés *igénylések adatai

Az MNB az áprilisban lefolytatott Banki Piactudás Felmérés keretében felmérte a bankok várakozásait a kamattámogatott otthonfelújítási hitelpiac várható nagyságára vonatkozóan.

A bankok akkori válaszai alapján 100-200 milliárd forintos támogatott felújítási hitel kihelyezésére számíthatunk az idei évben. A jegybanknál fontosnak tartották megjegyezni, a kihelyezések egy része egyéb hiteltermékeket helyettesít,

így a termék lakossági hitelállományra gyakorolt tisztán addicionális hatása ennél kisebb volumenű lesz. A felépülő állományt az otthonfelújítási támogatás betörlesztése is mérsékli. Ennek tükrében nem számítanak olyan mértékű addicionális állományra, ami a háztartások hitelállományára vonatkozó szektorszintű hitel-előrejelzésüket markánsan befolyásolná.

Akárhogy is lesz, egyelőre az általunk 30 milliárd forint körülire becsült első 6 havi kihelyezés időarányosan elmarad attól, amire a bankok előzetesen számítottak. A felújítási költségek emelkedése, az alternatív hiteltermékek vonzereje és a kölcsön ügyféloldali megismerésének időigénye mellett a hiteltermék szabályaiba épített korlátok is ludasak lehetnek ebben.

A tavasz erősebb volt, mint a nyár

Az MKB Banknál tavasz végén, nyár elején tapasztaltak magasabb érdeklődést a kölcsön iránt, ami nyár közepén, júliusban csökkeni látszott. A Budapest Banknál nincs említhető kimagasló időszak, a termék iránt hónapról hónapra folyamatosan növekszik az igény. A Takarékbanknál a legtöbb igénylés márciusban érkezett be, de az április is erős hónap volt, míg február volt a leggyengébb, és júliusban is alacsony volt a beérkezett igénylések száma. A K&H Banknál március–június időszakban egyenletesen magas volt a kereslet, júliusban valamivel alacsonyabb volt az érdeklődés, melyhez vélhetően hozzájárult a családok nyaralása is. Hasonlóról számolt be az UniCredit Bank is: a februári bevezetést követően a tavaszi hónapokban volt a legmagasabb a befogadott igénylések száma, ami júniusban finoman csökkenni kezdett, jelenleg pedig ezekben a számokban is jól érzékelhető, hogy a nyári szabadságok időszakában járunk. A konstrukciót február elsejei indulásakor rendkívüli érdeklődés övezte a Gránit Banknál, a weboldalon néhány nap alatt több százan regisztráltak. A nyár eleje óta azonban az otthonfelújítási hitel helyett elsősorban a bank online igényelhető jelzáloghitelét keresik, akár felújítási célra, is és ez az érdeklődés az utóbbi időszakban a versenytársak kamatemelésének hatására tovább nőtt – árulták el. Az Ersténél viszont a lassú felfutást és erősebb április-májust követően stabil szinten állt be az otthonfelújítási kölcsön esetében bejövő ügyletek száma. Az OTP Banknál a kölcsönök iránti kereslet szempontjából a március, április volt a legerősebb hónap, azóta kisebb csökkenést tapasztalta. A termékbevezetésekor a nagyobb marketing és kormányzati aktivitásoknak köszönhetően nagy volt az érdeklődés, illetve a felújítás szempontjából a tavaszi hónapok erősebbek. Azóta

az építési anyagokban bekövetkezett változás és a kivitelezők még szűkösebb elérhetősége, rendelkezésre állása miatt mérséklődött az érdeklődés.

Népszerű felújítási munkák

Az MKB Banknál a legnépszerűbb kölcsön célok a belső tér felújításával összefüggő munkálatok, mint például festés, burkolat csere, belső nyílászárók cseréje, felújítása. Az eddigi igénylések során az UniCredit ügyfelei körében is inkább a belső tér felújítása, a konyha korszerűsítése, a nyílászárók cseréje és a napkollektor/napelem szerelése bizonyultak a legnépszerűbb felújítási céloknak. A K&H ügyfelei körében a legjellemzőbb munkálatok közé tartozik a kerítés, garázs, tároló építése is, de a tetőszerkezet vagy a belső terek felújítása ugyancsak népszerű. A Gránit Banknál nagyon népszerű a napelemes beruházás, de a tetőcserék és a külső nyílászáró cserék is gyakoriak. Az Ersténél a szórás igen nagy, a hiteligénylők már szinte minden, a jogszabályban szereplő felújítási illetve korszerűsítési munkát megjelöltek. A leggyakoribb, legkedveltebb hitelcél ugyanakkor a belső burkolat felújítása mellett a nyílászáró cseréje, az épület utólagos szigetelése, valamint a fűtési rendszer korszerűsítése. Az OTP Bank ügyfelei legnagyobb arányban energetikai felújításra költöttek (tető felújítás/szigetelés, épületszigetelés, napkollektor, fűtési rendszer, nyílászárók, klíma), ezen kívül a főbb kiadási tételek között szerepelt a belső tér felújítása, a térburkolat készítése valamint a beépíthető bútorok és konyhai gépek is.

Elutasítási arány

Az Ersténél a hiteligénylések alig 3 százalékát kellett elutasítani, például azért, mert az igénylő jövedelme nem felelt meg a felelős hitelezésről szóló jogszabályi követelményeknek, vagy mert az ingatlan jogi helyzete rendezetlen volt. Az MKB mellett a Budapest Banknál is marginális volt eddig az elutasított ügyletek aránya, az ügyfelek adott esetben más hiteltermékkel oldották meg a finanszírozási igényüket (pl. ha az ingatlan nem terhelhető a szükséges mértékben), vagy kellő jövedelem hiányában adóstársat vontak be. A termék sajátossága miatt vannak, akikről kiderül, hogy nem jogosultak erre a hiteltípusra, de hitelképesség szempontjából a szokásos arányokat látják a K&H-nál. Az elutasítás nem jellemző ennél a konstrukciónál a Gránit Bank esetében, ha az igénylő teljesíteni tudja a kormányrendeletben meghatározott feltételeket és hitelképes, a hiteligényét teljesíteni tudják.

Bankok által átvállalt költségek

A bankok nem számolhatnak fel folyósítási, értékbecslési és rendelkezésre tartási díjat, így itt az ilyen akciók nem nagyon számítanak. Jól látszik ez abban is, hogy a Bankmonitor által vizsgált bankok között alig van különbség THM-ben (3,04-3,29%) ami

6 millió Ft-os hitelösszegnél alig 100 Ft különbség a törlesztőben. Éppen ezért nem annyira ár alapján érdemes bankot választani, hanem inkább az alapján, hogy melyik hitelbírálatán megyünk át nagyobb eséllyel

- javasolta Fülöp Norbert, a Bankmonitor szakértője.

A bankok a felmerülő költségek egy részét is átvállalják az ügyfelektől, hogy megnyerjék őket:

Az MKB Bank a díjak szinte egészét átvállalja, de például a tulajdoni lap lekérés díját meg kell fizetnie az ügyfeleknek.

a díjak szinte egészét átvállalja, de például a tulajdoni lap lekérés díját meg kell fizetnie az ügyfeleknek. A Budapest Bank nál az otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a bank átvállalja a tulajdoni lap, valamint a térképmásolat lekérdezésének díját, nem kell megfizetni továbbá az értékbecslési díjat, és a rendelkezésre tartási díjat és a jelzálogbejegyzés díját (folyósítási díjat a bank nem alkalmaz a jelzáloghiteleinél).

nál az otthonfelújítási kölcsön igénybevétele esetén a bank átvállalja a tulajdoni lap, valamint a térképmásolat lekérdezésének díját, nem kell megfizetni továbbá az értékbecslési díjat, és a rendelkezésre tartási díjat és a jelzálogbejegyzés díját (folyósítási díjat a bank nem alkalmaz a jelzáloghiteleinél). A Takarékbank nem számít fel ügyletenként indulódíjat, költséget, a Takarnet díj kivételével. Induló díj és költség alatt a kölcsön folyósításáig felszámítandó díjakat és költségeket értik, pl. folyósítási díj, értékbecslési díj.

nem számít fel ügyletenként indulódíjat, költséget, a Takarnet díj kivételével. Induló díj és költség alatt a kölcsön folyósításáig felszámítandó díjakat és költségeket értik, pl. folyósítási díj, értékbecslési díj. A K&H Bank nál sincs folyósítási díj, az értékbecslési díjat visszatérítik a folyósítást követően, illetve 40 000 forint összeghatárig visszatérítésre kerül (a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén) a közjegyzői díj is.

nál sincs folyósítási díj, az értékbecslési díjat visszatérítik a folyósítást követően, illetve 40 000 forint összeghatárig visszatérítésre kerül (a kapcsolódó feltételek teljesítése esetén) a közjegyzői díj is. Az UniCredit Bank nál az ügyfélnek nem kell megfizetnie a hitelbiztosítéki érték megállapításának díja mellett a közjegyzői okirat díját sem, ugyanakkor az ingatlanfedezettel kapcsolatos díjak, beleértve a Takarnet tulajdoni lap lekérésének díját, a térképmásolat díja, a földhivatali ügyintézés díjai és a hitelbiztosítéki nyilvántartáshoz kapcsolódó díjak a kölcsönfelvevő pénztárcáját terhelik.

nál az ügyfélnek nem kell megfizetnie a hitelbiztosítéki érték megállapításának díja mellett a közjegyzői okirat díját sem, ugyanakkor az ingatlanfedezettel kapcsolatos díjak, beleértve a Takarnet tulajdoni lap lekérésének díját, a térképmásolat díja, a földhivatali ügyintézés díjai és a hitelbiztosítéki nyilvántartáshoz kapcsolódó díjak a kölcsönfelvevő pénztárcáját terhelik. A Gránit Bank nál a hitel felvételével kapcsolatban az ügyfelet a tulajdoni lap lekérésével kapcsolatos díj, a földhivatali eljárási díj és a közjegyzői díj terheli. A többi költséget a bank elengedi.

nál a hitel felvételével kapcsolatban az ügyfelet a tulajdoni lap lekérésével kapcsolatos díj, a földhivatali eljárási díj és a közjegyzői díj terheli. A többi költséget a bank elengedi. Az Erste Bank nál 4 millió forintos hitelösszegtől a piaci jelzáloghitelekkel megegyező kezdeti díj akcióval várják ügyfeleiket.

nál 4 millió forintos hitelösszegtől a piaci jelzáloghitelekkel megegyező kezdeti díj akcióval várják ügyfeleiket. Az OTP Banknál a jogszabályban foglaltak szerint az ügyfeleknek nem kell megfizetniük az értékbecslési díjat, a folyósítási díjat, a rendelkezésre tartási díjat. Valamint otthonfelújítási támogatásból történő előtörlesztés esetén, az előtörlesztési díjat sem. Az OTP Bank ezen felül akció keretében a közjegyzői költség 50%-át utólag megtéríti az ügyfelek részére, törlesztési biztosítás megkötése esetén.

Gyakran előforduló problémák, javaslatok

Az otthonfelújítási hitel igénylése során elvégzett banki hitelbírálat éppen olyan, mint egy „normál” lakáshitel esetében. Vagyis a bank főként a jövedelmet és az ingatlanfedezet értékét vizsgálja, valamint nem lehet az igénylőnek más, meglévő hitelével kapcsolatban elmaradása. A lakáshitelek esetében általában a megfelelő nagyságú, igazolt jövedelem megléte szokott problémát jelenteni, illetve az, ha van már az igénylőnek jelzáloghitele, emiatt pedig a fedezetként bevont ingatlan nem bír el több hitelt.

Gyakori, hogy ha valaki kimaxolta fedezet oldalon a lakáshitelét, az ezért már nem tud felújítási hitelt felvenni

- hívta fel a figyelmünket Fülöp Norbert.

A bankok számos problémával találkoznak. Gyakran nem egyezik a lakcímkártyán szereplő cím az ingatlannyilvántartásban szereplővel, valamint az érdeklődők sokszor nem rendelkeznek 1 éves állandó lakcímmel az adott ingatlanban, de harmadik országbeli állampolgár házastárs esetén sem feltétlenül ismerik az igénylők, hogy jogosultak lehetnek-e a támogatásra, és ha igen, akkor milyen dokumentum bemutatása mellett – mondták el megkeresésünkre a K&H-nál.

A Budapest Bank konkrét javaslatokat is megfogalmazott a jogszabályi korlátokkal kapcsolatosan: szerintük

javasolt lenne a kölcsönösszeg maximumának növelése 9-10 millió forintra , hiszen a magasabb összeg nagyobb összegű felújításokat tesz lehetővé. Jelenleg 6.000.000 forint feletti forrásigény esetén az ügyfelek kénytelenek más típusú kölcsönt is igénybe venni, ami nem ügyfélbarát és a banki operációt is bonyolítja.

, hiszen a magasabb összeg nagyobb összegű felújításokat tesz lehetővé. Jelenleg 6.000.000 forint feletti forrásigény esetén az ügyfelek kénytelenek más típusú kölcsönt is igénybe venni, ami nem ügyfélbarát és a banki operációt is bonyolítja. az javasolják továbbá, hogy kis összegnél, pl. 3 millió forintig lehessen jelzálog fedezet nélkül is igénybe venni a kölcsönt, a babaváró kölcsönhöz hasonlóan állami készfizető kezességvállalás mellett, amivel jelentősen csökkenthetők lennének a hitelfelvétellel járó költségek.

Az UniCreditnél megerősítették: előfordul, hogy bonyolultnak ítélik az otthonfelújítási kölcsön igénylésének folyamatát az ügyfelek, amit a benyújtandó, jogszabályban előírt komplex dokumentációval és bizonyos elvégzendő feladatokkal indokolnak. Ez az ügyfélkör a felújítási célú piaci jelzáloghitelük és még inkább a személyi kölcsönük igénylését egyszerűbbnek tartja. Az Erste Bank szerint ügyféloldalról elsősorban a jelzáloghitel konstrukció összetettsége igényelhet gondosabb előkészületeket a megfelelő dokumentumok beszerzése miatt.

A Gránit Bank tapasztalatai szerint

a korábban regisztrálók egy része elállt a felújítási szándékától az építőipari kapacitások rendkívüli szűkössége, a vállalási határidők kicsúszása és a bizonytalan, nehezen tervezhető költségvetés miatt.

Ez utóbbit az építőanyagok áremelkedése és az egyúttal jelentkező alapanyaghiány okozta. Mivel ezek általános piaci tendenciák, szabályozói beavatkozással ezt nemigen lehet kezelni - vélik a banknál.

Az OTP Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy az eltérő időpontban való megfelelésre egy jellemző példa hogy a gyermek, akire tekintettel a támogatott hitelt és a támogatást a család igénybe veszi, a hitel felvételekor megfelel az életkori feltételeknek, míg a MÁK támogatás igénylésekor már nem. További nehézséget jelenthet, hogy a hitelező illetve a támogatás nyújtója eltérő jogértelmezése miatt pénzügyminisztériumi állásfoglalás kérését kell kezdeményezni, így előfordulhat, hogy a hitelt az ügyfél felveheti, de a MÁK a támogatást nem folyósítja. Érdemes lehet meggondolni, hogy a támogatási feltételeket a MÁK előzetesen a hitelfelvétel előtt már megvizsgálja és megállapítsa így az egységes értelmezés biztosítható lenne.

A Bankmonitornál azt látják, hogy ennél a hitelnél is a bankok saját hitelbírálati gyakorlata érvényesül, így például másképpen kezelik többek között a külföldi jövedelmet, a készpénzes jövedelmet, de a hitelképesség alsó korhatára (18-21 év) is különbség lehet. Nehézséget okozhat azonban, hogy ha van már az adott ingatlanon jelzálogjog egy meglévő lakáshitel miatt, akkor ugyanis ugyanattól a banktól lehet a felújítási hitelt is megigényelni, mert

a pénzintézetek nem állnak be másik bank mögé rangsorban. Ilyenkor nem lehet másik bankot választani akkor sem, ha a saját bankunk elutasít bennünket, míg máshol kaphatnánk esetleg hitelt.

Alternatív megoldások: személyi kölcsön, felújítási célú jelzáloghitel

Bár a felújítások költségeivel, anyaghiányával és nehéz tervezhetőségével összefüggő problémákat nem oldják meg, más lehetőségei is vannak a családoknak pénzhez jutni. Nem a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsön az egyetlen járható út a lakásfelújítások finanszírozására és/vagy az otthonfelújítási támogatás előfinanszírozására. Sokan a jogszabályi korlátok (pl. gyermek megléte, egyéves bentlakási kötelezettség) vagy adminisztrációs terhek, pénzügyi akadályok (pl. ingatlan terhelhetősége) elkerülése érdekében inkább személyi kölcsönhöz, vagy akár egy másik felújítási célú jelzáloghitelhez nyúlnak.

Az MKB Bank például közölte: a bank jelentős számú ügyfele egyéb hiteltípussal valósítja meg a felújítási terveit azóta is, hogy március 29-étől elérhető náluk a kamattámogatott verzió. Egyes bankok nem is kínálják a kamattámogatott terméket: a CIB Bank egy 3,16%-os THM-mel hirdetett 5 éves, illetve egy 4,13%-os THM-mel hirdetett 10 éves kamatperiódusú ingatlanfedezetes felújítási kölcsönnel csábítja a felújítani vágyókat, a Sberbank ingatlanfedezetet nem igénylő, felújítási célú személyi kölcsöne pedig 7,55%-os THM-től érhető el.

A személyi kölcsön és a szabad felhasználású jelzáloghitelek lehetnek tehát alternatívák akkor, ha valamelyik személyi feltételt nem teljesíti valaki, esetleg nagyobb hitelösszegre van szüksége (ez a szabad felhasználású jelzáloghitelekre igaz inkább). 10 millió Ft jelzálogitelt, 20 éves futamidővel, 5 éves kamatperiódussal, 400 ezer forint jövedelem igazolásával már 3,19%-os kamattal meg lehet ugyanis kapni. Egy 6 millió forintos, 7 éves futamidejű személyi kölcsön, 400 ezer Ft jövedelemmel jelenleg 6,49%-os kamattól kapható meg, ám itt nincs szükség ingatlanfedezetre, ha esetleg ez lenne a probléma - hívta fel a figyelmet Fülöp Norbert.

