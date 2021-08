Új szakaszba lépett a nyílt bankolás – Itt a magyar app, amely segít eligazodni a pénzügyi káoszban

Külföldi kiadáskövető, azaz PFM-alkalmazásokkal Dunát lehetne rekeszteni, de a hazai paletta egy-két működőképes megoldásból áll. Ezek közül az egyik, a Koin, mely a PSD2-es engedélye birtokában néhány hónappal ezelőtt új szakaszba lépett: elkezdte bekötni a bankokat az alkalmazásba, ezzel pedig teljesen automatikussá válik a kiadáskövetés. Ráadásul akár több bankszámla összes tranzakcióiról, egyenlegéről egy helyen kaphatunk aggregált információkat, kimutatásokat. Szabó Mártonnal, a Koin egyik alapítójával és ügyvezető igazgatójával beszélgettünk a terveikről.

Koin – az integrált kiadáskövető app

A Koin appot kilenc éves fennállása óta 200 ezren töltötték le, közülük több, mint 150 ezren regisztráltak is az appban, és 15 ezer havi aktív felhasználója van.

Az alkalmazást fejlesztő cég aktív marketingre gyakorlatilag nem költött eddig, ennek ellenére viszonylag sok felhasználót gyűjtöttek, de mint a fenti számokból is látható, nagy volt a lemorzsolódás. Eddig ugyanis manuálisan kellett az adatokat, a költési tranzakciókat felvinni az appba, ami hatalmas elkötelezettséget igényel a felhasználó részéről.

Azonban néhány hónappal ezelőtt jött el a pillanat, hogy az app egy hatalmasat lépjen előre a használhatóság terén, ugyanis a PSD2-es engedély birtokában

sorra elkezdték bekötni a bankokat, például az OTP-t, a Revolutot az appba, ezzel automatikussá válik a kiadáskövetés.





Az első három szolgáltatóval élesben április végén indultak el (OTP, Revolut, Magnet), azóta az UniCredit a Raiffeisen és az MKB Bank integrációja történt meg, és a sort a többi nagy szereplő integrációjával folytatják.

Van már ezer olyan ügyfelük is, aki mindössze bő két hónappal a bankok integrációja után már átlagosan majdnem két bankszámlát csatlakoztatott a rendszerhez. A jelenlegi számok alapján még korai megállapításokat tenni - ezért inkább csak érdekesség -, hogy a felhasználóknak egy jelentős része a legtöbbször másodlagos számlaként használt revolutos számlájának és a fő banki számlájának tranzakcióit követi nyomon egy helyen.

Mit tud az app jelenleg?

A Koin a mobilalkalmazás mellett webes felületen is elérhető, és az alábbi főbb funkciókat tartalmazza:

Rögzíthetők benne a kiadások, bevételek, a rendszeresen ismétlődő tételeket elég csak egyszer felvinni, ezt követően az app már magától számol velük.

Több számlát is nyilvántarthatunk benne, például a pénztárcától kezdve a különböző bankszámlákig. Automatikus valutaváltás is elérhető az appban, az alkalmazás automatikusan átváltja az aktuális árfolyamon a tranzakciókat.

Az összegyűlt adatokat áttekinthető formában, havi bontásban is megtekinthetjük, a kategóriánkénti bontást diagramként is.

testreszabható riportokat készíthetünk tetszőlegesz számlára, kategóriákra, időszakra címkére.

Emlékeztetőket állíthatunk be például határidőre kifizetendő számlákról.

A PSD2-es engedéllyel eddig integrált bankok számlái esetében automatikusan letölthetőek a számlainformációk.

Partnereket keresnek

A Koint fejlesztő társaság eddig a Hiventurestől kapott egy befektetést, a stratégiai céljuk a következő időszakra pedig az eddig befektetett munka monetizálása lenne – tudtuk meg a Koin alapítójától és ügyvezető igazgatójától, Szabó Mártontól, aki egyébként még az egykori magyar közösségi oldal, az iWiW alapításában is részt vett.

Ahova most sikerült eljutni, az valójában a kezdet, nem a végállomás. Két fontos irány van előttünk, de nem tervezzük, hogy a végfelhasználók számára előfizetési modellt vezessünk be egyelőre. Az egyik legfontosabb célkitűzésünk, hogy szakmai partnerségi kapcsolatot építsünk ki egy pénzintézettel vagy valamilyen egyéb pénzügyekhez kapcsolódó szolgáltatást kínáló vállalattal.

A Koin nem kezel tranzakciókat, csak információkat jelenít meg a felhasználónak, és mankót ad nekik a pénzügyekben, egy szakmai partner viszont a pénzügyi tranzakciók tényleges menedzselését is lehetővé tehetné. Például egy termékajánló rendszer bevezetésének lehetőségével is számolnak. Ezen kívül – mivel egy startupról van szó - a felvásárlás lehetőségét sem zárják ki.

Azt látjuk, hogy ugyan a bankszektor öles léptekkel próbált felzárkózni a banki interface-ek területén, de már most is számtalan olyan funkcióval rendelkezünk, amelyek sokoldalúbb és informatíbb módon rendezi a pénzügyi adatokat, mint a legtöbb bank saját felületén

– tette hozzá az ügyvezető.

"Például sokszor az él az emberek fejében, hogy csak akkor érdemes megtakarítási termékbe fektetni, ha nagyobb megtakarítással rendelkeznek. Azonban mi úgy gondoljuk, hogy a megtakarításnak is különböző célja lehet, és sokat segítene, amikor a következő évi nyaralásra, egy új tv-re vagy használt autó megvásárlására gyűjt valaki akkor megkönnyíthetnénk a céljaik elérésében" - mondja Szabó Márton.

Lehet találni olyan pontokat és módszereket, hogy a felhasználó úgy spórolhat, és növelheti megtakarításait, hogy nem kell közben azt átélnie, hogy ez lemondással jár a részéről rövidtávon, így mindezt "fájdalommentesen" tehetné meg.

Ilyen és ehhez hasonló, a felhasználók szokásait, igényeit és félelmeit figyelembe vevő, illetve a pénzügyek intézésével kapcsolatos akadályokat megkerülő vagy az abból fakadó nehézkes döntéshozatalt lebontó szolgáltatásokat lenne érdemes a Koinba illeszteni.

A kezdetek

A Koin 2012 óta a piacon van PFM pénzügyi menedzsment alkalmazásával, az app egy abban az időben még égetőbb problémát igyekezett megoldani, jelesül, hogy az akkori internetbanki felületeken nagyon nehéz volt teljeskörű képet kapni a pénzügyi helyzetünkről. Ma már javult a helyzet ezen a fronton is, de a több számlával rendelkező ügyfelek kezében mindeddig nem volt megfelelő eszköz arra, hogy nyomon kövessék a pénzügyi helyzetüket.

Az app a kezdetekben csak egy önmagában álló mobilapp volt webes back-end nélkül, a piaci rést egy alapvetően manuálisan, de ütős UX-szel működő appal oldották meg azoknak a felhasználóknak, akik a kockás füzet vagy az excel helyett kerestek maguknak egy olyan felületet, ahol a kiadásaikat, pénzügyi helyzetüket tudják követni.

Az Egyesült Államokban amint megjelentek a modern webes alkalmazások már a 2010-es évek előtt, a PFM-megoldások is elterjedtek (pl. Mint). A nálunk végül csak 2019 szeptemberben élesedett PSD2-es szabályokhoz hasonló protokoll Amerikában már majdnem 2 évtizeddel korábban elterjedt piaci alapon, tehát a külső szolgáltatók, fintechek és a bankok felhasználói jóváhagyás esetén sokkal korábban össze tudtak kapcsolódni. Magyarországon még nem volt elég ideje elterjedni a PFM szolgáltatásoknak, most talán ebben is léphetünk egy nagyot előre.

