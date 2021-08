Bejelentették: ingyenhitelt vezet be a kormány a családoknak!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Több kisebb változást is bejelentett a családügyi miniszter mai sajtótájékoztatóján a CSOK-kal, a babaváró hitellel és az otthonfelújítási támogatással kapcsolatban, de lesz egy nagyobb horderejű változás is: a 0%-os CSOK-hitel őszi bevezetése, amelyet azok tudnak igénybe venni, akik a CSOK mellett felveszik az MNB által októberben indítandó, legfeljebb 2,5%-os kamatozású zöld lakáshitelt is. Számításunk szerint havi 10-20 ezer forintot spórolhatnak az energiahatékony új lakásba költöző családok a már létező CSOK-hitelhez képest.