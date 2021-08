Milyen koronavírus? Ott folytatják a Magyarországot uraló nagybankok, ahol abbahagyták

Különféle törlesztési moratóriumokat, óvatosságból megképzett kockázati költségeket, a korábbinál is nagyobb likviditásbőséget, felfüggesztett osztalékfizetést és felgyorsuló digitalizációt hozott a koronavírus a Magyarországon működő pénzintézetek anyabankjainak. Felfordult körülöttük a világ, a pénzügyi eredményeik viszont annál kevésbé: a tavalyi visszaesés után nagyjából úgy zárták 2021 első felét, ahogy az utolsó „békeévnek” számító 2019-es év első hat hónapját.

Közzétette első féléves jelentését a bankok többsége, így megvizsgáltuk, hol tartanak most „anyabankjaink”, ez alatt a magyar OTP, az osztrák Erste, az osztrák Raiffeisen, a belga KBC, az olasz UniCredit és az olasz Intesa Sanpaolo bankcsoportokat értve. Minden esetben euróban számoltunk, így a devizamozgásoknak is van némi torzító hatásuk, néhány következtetést azért így is levonhatunk.

Összesen 8,426 milliárd euró adózás utáni eredményt ért el hat bankcsoport az első félévben. Ez mindössze 1 százalékkal tér el (mégpedig felfelé) az utólag meglehetősen eseménytelennek tűnő 2019-es első félév összesített profitjától. Az UniCredit volt az egyetlen, amelynek visszaesett (harmadával) nyeresége, az UBI Bancát időközben bekebelező olasz versenytársé, az Intesa Sanpaolóé viszont hasonló mértékben nőtt.

A tavalyi első félév jelentette az igazi sokkot a bankok nyereségessége szempontjából: a koronavírus hatása elsősorban a kockázati költségek megugrásában jelentkezett. Ezek döntő többségét nem a problémás hitelállomány tényleges növekedésére reagálva, hanem a várható bedőléseket övező bizonytalanság miatt képezték meg. Nagy átlagban mindenesetre a hatodára esett tőle a bankok első féléves nyeresége tavaly.