Kétmilliárd dollárért veszi meg az NN alapkezelőjét a Goldman Sachs

1,7 milliárd euróért, tehát mintegy 2 milliárd dollárért veszi meg a Goldman Sachs az NN Csoport alapkezelői üzletágát, az NN Investment Partnerst – számol be a hírről a Bloomberg

Az NN egy közleményben tért ki arra, hogy a tranzakció várhatóan 2022 első negyedévében zárul majd le. Az NN befektetési üzletágának eddigi vezére, Satish Bapat, azonnali hatállyal lemond az NN igazgatótanácsában betöltött helyéről és az NN Investment Partners vezetésével foglalkozik a jövőben.

Az egyezség értelmében az NN Csoport és a Goldman Sachs Asset Management egy 10 éves partnerségbe kezd, ez idő alatt az újonnan létrejövő szolgáltató alapkezelői szolgáltatásokat nyújt majd az NN Csoport számára.

A holland biztosító a közleményben kitért arra is, hogy a tranzakcióval a csoport addicionális tőkéhez jut, amely a részvényesek számára is extra hozamot jelenthet idővel, illetve az értékteremtésben is fontos szerepe lehet.

Az NN alapkezelőjét érintő értékesítési tervei nem új keletűek, a csoport már korábban bejelentette, hogy kiszállna a vagyonkezelésből, ezzel javítva a megtérülését. A tavaszi állapot szerint az alapkezelő 300 milliárd eurós kezelt vagyonnal rendelkezett:

