Brutálisan nő a Klarna az Egyesült Államokban

A Klarna, azaz a világ egyik legértékesebb fintech startupja, 2020 júniusa óta megduplázta ügyfélbázisát az Egyesült Államokban, ezzel már több, mint 20 millió ügyfele van Amerikában – derül ki a társaság közleményéből.

A Klarna a világ legnagyobb forgalmú BNPL (Buy Now Pay Later) fintech startupja, a 2005-ben alapított társaság banklicenccel is rendelkezik, 17 országban van jelen, 4000 alkalmazottal rendelkezik. Több mint 250 ezer kereskedő a partnerük, többek között az IKEA, a H&M, a Samsung a Nike, az Amazon és az Aliexpress.

Mint friss közleményükben bejelentették, az elmúlt egy évben duplázni tudták az amerikai ügyfélszámukat, ezzel már több mint 20 millió ügyfelük van az Egyesült Államokban, akik közül 4 millió a havonta aktív ügyfelek száma. 2019-ben léptek piacra az USA-ban, ami egy nagy befektetés volt a társaságnak, ebben az évben 93 millió dolláros veszteséggel zártak az előző évi 10 millió dolláros nyereség után.

A társaság az egyik legmagasabban értékelt, még magánkézben lévő fintech vállalat, legutóbbi, 639 millió dolláros forrásbevonásakor 45,6 milliárd dollárra értékelték a céget.

