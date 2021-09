Készül a bankszektor: gyors és drasztikus lépésre kényszerülnek a gazdasági szereplők

Sok vállalatnak okoz fejtörést, hogy milyen módon, miből és milyen szabályoknak megfelelően induljon el a fenntarthatóság útján. Nem is csoda, hiszen egy hosszú távú, több évtizedre szóló jó döntést kell most meghozni, aminek a következményei rövid távon akár "fájdalmasak" is lehetnek sok gazdasági szereplő számára. A klímacélok elérése kapcsán beszélgettünk az energiaszektor átalakulásáról, a szén-dioxid-kvóta árának emelkedéséről, a magyar mezőgazdaság által használható eszközökről, az ingatlanpiac egyes új szabályozásairól és a banki szerepvállalásról, Pókos Gergellyel, az OTP Bank Zöld Program Igazgatóságának vezetőjével.

Hogyan segítik a vállalatok átalakulását az OTP egyes zöld programjaival? Kizárólag projektfinanszírozó a bank, vagy egyfajta tanácsadó szerepet is betölt?



A hagyományos pénzügyi tanácsadás köre kibővülni látszik a fenntarthatóság témakörével. A Zöld Program Igazgatóságot kifejezetten azzal a céllal hoztuk létre, hogy reagáljunk az egyedi igényekre a zöld finanszírozások és az ESG-befektetések terén. Feltárjuk az ESG kockázatokat, megvizsgáljuk, hogy ezek miként kezelhetők, de felkészülünk arra, hogy konkrét tanácsot is adjunk az adott cég működésének fenntarthatóbbá tételére. Ezen felül részt vehetünk az EU taxonómiai, vagy más zöld minősítés lehetőségeinek terjesztésében és a lehetőségek minél hatékonyabb kihasználásában is. Finanszírozó bankként ezen felül természetesen támogatjuk az átmenetet a fenntarthatóbb gazdálkodás irányába. A megújuló energia projektek finanszírozására az OTP Csoport mintegy 100 milliárd forint szerződött hitelállománnyal rendelkezik, valamint MFB Pontokon keresztül 2017 óta 36 milliárd forint hitelt nyújtottunk magánszemélyek, társasházak és lakásszövetkezetek részére környezetvédelmi célt szolgáló, energiahatékonyságot növelő beruházásokhoz.

Kiemelt célunk továbbá, hogy 2021-től folyamatosan bocsássunk ki zöld jelzálogleveleket.

A Magyar Nemzeti Bank 2021 augusztusában elindított Zöld jelzáloglevél-vásárlási programjának célja a hazai zöld jelzáloglevél-kibocsátás ösztönzése. A jelzáloghitelezés területén a korábbinál hatékonyabban lehet változást elérni és tevékenyen hozzájárulni a kedvezőtlen energiahatékonysági mutatókkal rendelkező hazai lakóingatlan-állomány megújulásához. A OTP Jelzálogbank által kibocsátott zöld jelzáloglevél komoly lépés a fenntarthatósági célkitűzések elérése felé.

Az előző kérdéshez kapcsolódva, miben más egy olyan vállalati megkeresés, amely egy erősen szennyező vállalattól, vagy tipikusan egy szennyező iparágból érkezik? Mely pontokon kezelik másként például egy szénkitermelő vállalat fejlődési törekvéseit, mint egy IT-s vállalatét?

A hagyományos pénzügyi kockázatok mellett a fenntarthatósággal, illetve a klímával kapcsolatos kockázatokat is be kell építenünk a kockázatkezelési és hitelezési folyamatunkba. Az átállási kockázatok jelentős része szabályozói kockázat, erre nagyon jó példa a CO2-kvótarendszer, illetve a környezetterheléssel kapcsolatos szabályozás. Könnyen belátható, hogy vannak olyan iparágak, amiket az ilyen jellegű feltételek változása rövid távon kényelmetlenül érinthet. Hadd említsek egy példát: az USA szénbányászatának több mint 50 százaléka megszűnt a 2000-es évek második felétől számított egy évtized alatt, noha előtte 200 évig teljes régiók gazdaságát tartotta el. Ilyen folyamatok zajlanak most is, és ennek komoly hatásai lehetnek a gazdaság bizonyos szereplőire, illetve szegmenseire. Egyik oldalon ezeket kell a bankoknak felmérni, számszerűsíteni, majd beépíteni a kockázatkezelésükbe.

Emellett a fizikai klímakockázatot is mérlegelnünk kell, azt, hogy az egyes gazdasági szereplők tevékenységére milyen közvetlen hatása van a klímaváltozásnak, illetve a gazdasági szereplők mennyiben járulnak hozzá a környezet minőségének romlásához.

Szektoronként egészen eltérő akadályokat kell leküzdenie a szereplőknek, amikor elindulnak egy fenntarthatóbb átállás irányába. Az ingatlanpiac mely területein indult már el az újragondolkodás, és hol lesz lassabb ez a folyamat?

Az egyik ilyen meghatározó terület az épületek energiaigényét érinti, az erre vonatkozó szabályozó rendelet bevezetését azonban már második alkalommal tolták el. Az új rendelet szerint közel nulla energiaigényű épületekre adhatnak ki használatba vételi engedélyt, melynek az új határideje 2022. június 30. A zöld otthon program tehát várhatóan a jövő év közepétől erősödhet, mivel gyengébb energiabesorolású lakóingatlan már nem épülhet majd, ezekre már nem lehet majd használatba vételi engedélyt kiadni. Az ilyen épületek energiaigényének legalább 25 százalékát olyan megújuló energiaforrásból kell biztosítani, amely az épületben keletkezik, az ingatlanról származik, vagy a közelben állítják elő. Ez nem csak napelemet jelenthet, sokan használják a hőszivattyús fűtési rendszereket is. Banki oldalról ez a szabályozás azt eredményezi, hogy az új energetikai megfelelését a bankoknak is be kell építeniük az ingatlanhitelek kockázatkezelésbe.

A kereskedelmi-ingatlanoknál van olyan alapelvárás az épületre nézve, aminek a teljesítése nélkül nem kaphat finanszírozást egy fejlesztő?

A fenntarthatósági, illetve környezeti minősítéssel rendelkező irodaházprojektek is kiemelt fókuszt és kedvezőbb elbírálást kapnak a projektfinanszírozásunk során, ám ilyen piaci alapelvárás egyelőre nem fogalmazódott meg ezen a területen. Portfóliónkban több minősített épület is található, az ingatlanok többsége BREEAM Excellent, illetve LEED Gold minősítésű.

A lakossági ingatlanpiacon az új zöld hiteltermékek elterjedése hosszú távon mit eredményezhet?

A jegybank eddigi információi alapján a zöld hitel nem demográfiai célú, azaz nem kötik gyerekvállaláshoz, mint a CSOK-nál, vagy a babaváró hitelnél, így újabb célcsoport jelenhet meg a piacon. A zöld hitelt csak az ingatlanok szűk körére lehet majd igénybe venni (közel nulla energiaigényű).

Idén a lakóingatlanokra kiadott tanúsítvány 5,1 százaléka volt ennek megfelelő BB besorolású. Javuló a tendencia, de még mindig elmarad a zéró energiaigényű ingatlanok aránya.

Meggyőződésünk, hogy a kedvezőtlen energiahatékonysági mutatókkal rendelkező hazai lakóingatlan-állomány megújulása a korábbinál hatékonyabban is segíthető. Ennek a célnak az elérésében az OTP Csoport zöld jelzáloglevél kibocsátása csak az első lépés.

Az energiaszektor átállása talán a legnehezebb kérdés. Szabályozási oldalon is egyre nagyobb a nyomás a szennyezőbb vállalatokon. Hogyan tudnak zöldebbé válni és fejlődni például a szén-dioxid-kvóták folyamatos áremelkedése mellett? Ösztönző inkább a változás gyorsítására, vagy hátráltató tényező a költségek miatt?

A CO2-kvótarendszert a szemünk előtt zajló energiareform nagyon fontos eszközének tartjuk. Enélkül, a fosszilis energiatermelés tényleges társadalmi költségei nem jelennének meg a gazdasági szereplők pénzügyi és beruházási döntéseiben, valamint a rövidtávon akár fájdalmasabb döntések meghozatala is nehezen lenne enélkül elképzelhető.

A kvóták árának folyamatos emelkedése, véleményünk szerint a szereplőket olyan gyors és drasztikus gazdasági döntések meghozatalára fogja rákényszeríteni, amelyek elengedhetetlenek a klímaváltozás hatásainak emberiség számára elviselhető szinten tartásához.

Mivel néz szembe a magyar agrárium? Az átalakulási kockázat mellett ezen iparági vállalatok még inkább érezhetik a fizikai klímakockázatokat, mégis szinte megugorhatatlan akadálynak tűnik, hogy bevételkiesés nélkül, például az állattenyésztés ökológiai lábnyoma csökkenjen.

A nemzetgazdasági ágak közül a mezőgazdaság kapcsolata a legszorosabb a környezettel: egyrészt jelentős mértékben függ tőle, másrészt pedig meghatározó szerepe van az élővilág egyensúlyának fenntartásában. Így nem meglepő, hogy az éghajlatváltozáshoz kötődő negatív hatások a fogyasztók szemében is hangsúlyosabbá tették az élelmiszer- és élelmezésbiztonságot, és az elmúlt időszakban erősödött a klíma- és környezetvédelem iránti társadalmi igény is.

A mezőgazdaságban tevékenykedők számára milyen fejlesztési eszközök állnak rendelkezésre?

A Közös Agrárpolitika az egyik legrégebben működő közös szakpolitika, amely költségvetési ciklusokhoz igazodva, 7 éves időszakokra határozza meg céljait és szabályozási kereteit. Az első fontos elem, hogy a tagországi KAP-kiadások 40 százalékát klímavédelmi célokra kell felhasználni. A másik fontos változás az új zöld felépítmény. A közvetlen kifizetések jelenleg 30 százalékát jelentő zöldítési támogatás mögötti feltételrendszer a jövőben némileg módosult formában jelenik meg, és minden közvetlen támogatás előfeltétele lesz. Vagyis, míg korábban a közvetlen kifizetések 30 százalékának volt feltétele, hogy a gazdálkodó feleljen meg a gazdálkodási követelményeknek és a földterület helyes mezőgazdasági és környezeti állapotára vonatkozó előírásoknak, az új KAP keretei között az összes közvetlen kifizetést ehhez kötik. Új elemként, szintén az első pillér keretein belül, de önkéntesen választható támogatásként kerül bevezetésre az éves kötelezettségvállalást és kifizetést jelentő Agro-ökológiai Alapprogram.

A gazdálkodónak jelentős fejlesztésekre, beruházásokra lesz tehát szükségük. Igaz lesz ez akkor is, ha a jelenlegi tevékenységük versenyképességét kívánják fenntartani, de számos új tevékenység vagy fejlesztés is felmerülhet. Várakozásunk szerint akár a támogatásokhoz kapcsolódóan, illetve piaci igények okán, megkerülhetetlen lesz a környezeti lábnyom dokumentálása. Mindez azt is jelenti, hogy egyre égetőbb szükség lesz már középtávon kiépíteni a zöld teljesítmény dokumentálását.

Ez bizonyosan felértékeli a vállalatirányítási rendszerek és a digitális megoldások alkalmazását, amelyre várhatóan célzott támogatások is rendelkezésre állnak.

