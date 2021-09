Nagy újítást jelentett be az OTP: más bankok számláit is bekötik a netbankjukba

Az OTP Bank most induló nyílt banki szolgáltatása (OTP OpenBank) lehetővé teszi, hogy a más bankoknál vezetett számlák egyenlegét is megtekinthessék a bank ügyfelei. Így egyetlen felületről kontrollálhatóak a pénzügyek: elég csak az OTP Bank új internetbankjába vagy mobilalkalmazásába bejelentkezni és máris követhető, mennyi pénz van a más bankoknál vezetett számlákon - derül ki az OTP közleményéből.

Az OTP Bank egy nyílt banki (PSD2-es) újdonsággal bővíti az új internet- és mobilbankjában nyújtott szolgáltatások körét: az OpenBank használatával másik banknál nyitott számláikat is láthatják azok az OTP-ügyfelek, akik regisztrálnak, illetve belépnek az új internet- vagy mobilbankba. Ehhez engedélyezniük szükséges, hogy a kiválasztott más banki számlájuk adatait az OTP elkérje a másik banktól és megjelenítse azokat számukra az alkalmazásban. Ilyen típusú szolgáltatással már más nagybank is elindult korábban Magyarországon, a K&H Bank péládul már tavaly is rendelkezett ezzel a funkcióval.

Az Európai Unió PSD2 irányelvére alapozott, most induló OpenBank elnevezésű kényelmi szolgáltatásában a K&H Bank, az Erste Bank, a Takarékbank, az MKB Bank, a GRÁNIT Bank, a Sberbank, a CIB Bank, a Revolut számlái vesznek részt, de az elérhető bankok és pénzügyi szolgáltatók listáját várhatóan folyamatosan bővíti majd a hitelintézet, ahogy az igénybe vehető funkciók körét is.

„A most elindított OpenBank szolgáltatás amellett, hogy egyszerűbben kezelhetővé és áttekinthetőbbé teszi az OTP mellett más bankoknál vezetett számlák egyenlegét is, segíti ügyfeleinket pénzügyeik tudatos kezelésében is” - mondta el az új OpenBank funkció kapcsán Kuhárszki András, az OTP Bank digitális fejlesztésekért felelős területének vezetője.

A szolgáltatás keretében a felhasználók első lépésként más banki számláik egyenlegét tudják megnézni, és a lekérdezhetőségre vonatkozó engedélyt bizonyos időközönként meg kell újítani. A tervekben szerepel a számlatörténet lekérdezésének biztosítása, illetve, hogy hosszabb távon a másik banknál vezetett számláról átutalás is indítható legyen az OTP Bank új internet- és mobilbanki alkalmazásában.

A címlapkép forrása: Getty Images.