Meglepő fordulat elején lehet az amerikai kötvénypiac

Az amerikai kötvénypiac mindig is egy olyan helynek számított sok befektető számára, ami létezik, úgy elvan, de igazából keveset foglalkoznak vele, mert sokszor nem történik semmi. Azonban sokszor előfordul, hogy éppen a kötvénypiac a legfontosabb forrása a trendeknek, hiszen az ott kialakuló kamatszintek aztán nagyon sok mindent meghatároznak.

Ebben az évben az amerikai költségvetés kényes helyzete, a vámháború és a dollár mozgásai mind olyan tényezők voltak, amelyek kellemetlen mozgásokat indítottak el a kötvénypiacon, és az év első felében ezt a részvényindexek is megérezték.

Azt is el kell ismerni, hogy mindenki hálás lehet a kötvénypiacoknak, hiszen egymaga megáljt parancsolt Donald Trump vámháborús vesszőfutásának. Most azonban újabb hírekkel szolgál, ami most talán a részvényeseknek a legérdekesebb.