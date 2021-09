Törlesztési moratórium: 1,3 millióan támogatták a hosszabbítást - Megvan, kik élhetnek vele

A törlesztési moratórium meghosszabbítása várható 2022 júliusáig, de csak a rászorulók számára, mai bejelentés szerint ezt a megoldást támogatta ugyanis a Nemzeti Konzultációban véleményt nyilvánítók 91%-a, vagyis 1,3 millió ember. Nekünk is megerősített lapértesülés alapján már döntött is a kormány: a nyugdíjasok és a gyermekesek mellett azok kérhetik a hosszabbítást, akiknek csökkent a jövedelmük, akármilyen mértékben. A vállalkozások esetében pedig azok élhetnek továbbra is a lehetőséggel, amelyeknek az árbevétele 25 százalékkal csökkent (hogy mely időszakhoz képest, nem tudni). Úgy tudjuk, külön jelezni kell a bentmaradási szándékot, és bár a bankoknak nem kell ellenőrziük a jövedelem vagy a bevétel csökkenésének mint igénybevételi feltételnek a teljesülését, erről (utólag akár bíróságon is bizonyítható módon) nyilatkozniuk kell a maradni szándékozó ügyfeleknek. A nyugdíjasok a moratóriumban lévők 10-15%-át, a gyermekesek a harmadát tehetik ki, a többi jogosult aránya nem ismert.