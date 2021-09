Gigafelvásárlások és hatalmas befektetések - Száguld a fintech-szektor

A Covid-válság okozta pillanatnyi lefagyás után 2021-ben a fintech szektor újra megmutatta, milyen iszonyatos mennyiségű pénzt képes megmozgatni: még nem ért véget az év, de már így is több gigafelvásárlásra és hatalmas kockázatitőke-befektetésre került sor. Összeszedtük, melyek voltak idén a legnagyobb M&A dealek és kockázatitőke-befektetések.

Kockázatitőke-befektetések

A fintech befektetések nagyrésze kockázati tőkalapokhoz köthető, de az alapok nyomában ott vannak az inkumbens pénzintézetek, illetve az érettebb fintech cégek felvásárlásai is. A KPMG felmérése szerint a kockázati tőkebefektetések az idei évben elérték az 52 milliárd dollárt, amivel mindössze fél év leforgása alatt, kis híján, sikerült meghaladni a két évvel ezelőtti 54 milliárdos csúcsértéket.

NuBank -1,5 milliárd dollár (2021. június 8.)

A kis techcégként induló, eleinte díjmentes hitelkártyákkal és digitális fizetéssel foglalkozó Nubank ma már a világ egyik legnagyobb digitális pénzintézetévé nőtte ki magát. A 40 milliós ügyfélbázissal rendelkező bank a marginalizált társadalmi rétegek bankjaként vonult be a köztudatba Brazíliában. Elsősorban olyan emberek alkotják az ügyfélkörét, akik kimaradtak a banki szolgáltatásokból és korábban még bankszámlával sem rendelkeztek.

A szociális nézőpont mögött természetesen üzleti megfontolások is meghúzódnak, hiszen e társadalmi rétegen belül a leggyorsabb az ügyfélszerzés üteme. Ráadásul a brazil bankszektor – bár a helyi intézményrendszerhez képest megfelelően képzett szakemberállománnyal rendelkezik - ügyfélkiszolgálása hírhedten rossz és a legtöbb tranzakciót rendkívül magas díjakkal terhelik.

A tőkemelési kör a Berkshie Hathaway 500 millió dolláros hozzájárulásával kezdődött, amit ezután több befektető is követett. Előnyt jelentett a tőkeszerzésben David Velez, kolumbiai származású alapító kockázati tőkealapoknál szerzett tapasztalata és ismertsége. A pénzt többek között felsővezetők toborzására szeretné költeni a bank. Az újak között ott lesz az Apple latin-amerikai marketingigazgatója is, akit egy olyan pozíció betöltésére kérnek fel, amely mindeddig üresen állt. A digitális banknak eddig ugyanis marketingköltsége sem volt, és bízva a szó erejében, a megtakarított összeget az ügyfélkiszolgálás fejlesztésébe invesztálták.

Klarna – 1,9 milliárd dollár (2021. június 10.)

A svéd fintechnek - amely banklicensszel is rendelkezik - 1,9 milliárd értékű tőkét sikerült bevonnia három hónap alatt, így jelenleg 45,6 milliárd dollárt ér. A már 16 éves vállalat ezzel a legmagasabban értékelt európai fintech lett. Bár a Klarna sok szempontból már most is úgy működik, mint egy részvénytársaság - hiszen nyilvánosak a pénzügyi jelentései és dolgozói részvényei is vannak - egy ideig még nem tervez tőzsdére lépni.

Az új 639 milliós tőkebefektetési kört a Soft Bank kockázatitőke-alapja indította, olyan a befektetőkkel karöltve, mint az Adit Ventures, Honeycomb Asset Management és a WestCap Group.

A globálisan már 20 piacot meghódító, 90 millió felhasználóval működő Klarna alapítója és CEO-ja - Sebastian Siemiatkowski szerint - az újonnan befolyt összeget további növekedésre használják majd fel, elsősorban az Egyesült Államokban. Itt a cég BNPL-megoldását (buy-now-pay-later) már 18 millióan használják és a funkciót az ország 100 legnagyobb online boltjából 24 már támogatja.

Robinhood– 3,4 milliárd dollár (2021. január 28.)

Az idei legnagyobb kockázati tőkebefektetés a Robinhoodhoz köthető, amely amellett, hogy a leggyorsabban növekvő online brókercégként került be a pénzügyi szolgáltatók történelemkönyvébe, egy óriási sajtóbotránnyal és a szabályozói környezet változásával is szembetalálta magát.

A Gamestop botrány felizzásakor a Robinhood több alkalommal korlátozta - a többnyire kisbefektetőkből álló - ügyfelei számára a kereskedést. Ez közfelháborodást okozott és egy rövid időre még a törvényhozás demokrata és republikánus szárnyának politikusait is közös alapra terelte. A 3 milliárd dolláros tőkeinjekció életmentőnek bizonyult a cég számára, hiszen másképp nem tudta volna teljesíteni a szigorított letéti követelményeket.

A Robinhood-hoz hasonló brókercégeknek ugyanis naponta kell pénz küldeniük a Depository Trust Company letétkezelő számlájára, fedezetül az ügyfelek kereskedelmi tevékenységéhez. Az olyan „meme-részvények”, mint a Gamestop és az AMC árainak elszállásával azonban a követelmény hirtelen 3 milliárd dollárra ugrott, amit a cég csak rendkívüli tőkeemeléssel tudott teljesíteni.

Ekkor nem maradt más, mint felkeresni a befektetőket, akik – minden botrány ellenére – értékpapírra átváltható hitel formájában először 1 milliárd, majd újabb 2,4 milliárd dollárt előlegeztek meg a cégnek. A szerződés szerint a Robinhood tőzsdei bevezetését követően a befektetők 30%-os kedvezményt kaptak a cég részvényeiből. A befektetőket - elmondásuk szerint - lenyűgözte az, ahogy a brókercég még a legzavarosabb időszakban is képes volt növelni a felhasználói bázisát. A brókerapp július végén lépett tőzsdére, ám az exit napján rögtön megbicsaklott és a részvények ára 8%-kal a bevezetési ár alá került. A következő héten nőtt ugyan az árfolyam, ám egy ideje megint lejtmenetben van.

Összeolvadások és felvásárlások

Óriási ütemben nőtt az M&A piaci aktivitás idén. A KPMG számításai szerint, a tavalyi 10,3 milliárd dollárhoz képest már 2021 első fél évének végéhez közeledve a tranzakciók összértéke elérte 27.7 milliárdra dollárt. Az elmúlt két hónap ügyletei pedig minden várakozást felülmúltak ezen a területen. A koronavírus megakasztotta ugyan az M&A tevékenységet, ám a pandémia enyhülését követően több pénzügyi szolgáltató is új erőre kapott és a növekedési céljait, valamint az új képességek megszerzését is felvásárlásokon keresztül kívánta megvalósítani.

Paypal – Paidy – 2,7 milliárd dollár (2021. szeptember 8.)

Néhány napja érkezett a hír, hogy az amerikai fizetési óriás, a Paypal felvásárolja a japán BNPL fintechet a Paidyt. Az ügylet után a cég a saját brandje alatt és ugyanazzal a felsővezetői gárdával működhet tovább. A Paypal a lépéssel a Square nyomdokaiba kíván lépni, ez pedig a szakértők szerint, csak a kezdete egy hosszú konszolidációs folyamatnak digitális részletfizetések piacán.

Japánban az e-kereskedelem forgalma több mint megháromszorozódott (elérve a 200 milliárd dollárt) az elmúlt tíz évben, ám a fizetések kétharmada még mindig készpénzben történik. A trend azonban kezd megfordulni, egyelőre még csak a nagyobb városokban.

A Paidy lehetővé teszi hatmillió felhasználója számára, hogy a megvásárolt termékeikért, havi részletekben fizessenek, banki átutalással, vagy személyesen kisboltokban. A legnagyobb különbség az amerikai és a japán BNPL-felhasználók között, hogy utóbbiak már az első hónap végén törlesztik a hiteleiket, hiszen japán kultúra nem jutalmazza az adósságfelhalmozást.

A PayPal a pandémia egyik legnagyobb nyertesének számít, hiszen a lezárások alatt egyre többen kezdték el használni az online fizetéseket, illetve fizették be a közüzemi számláiakat a platformon keresztül. A cég a BNPL-szolgáltatások területén is komoly előnyre tett szert, legutóbb példádul egy hasonló, kis ausztrál céget vásárolt meg.

Nasdaq – Verafin – 2,75 milliárd (2021. február 11.)

A három amerikai és hét európai tőzsdét is működtető pénzügyi szolgáltató vállalat februárban vette meg a szoftverfejlesztő Verafint.

A Verafin 2003 óta nyújt felhőalapú szolgáltatást több mint 2000 pénzintézetnek a pénzügyi bűncselekmények megelőzésére. A Nasdaq a Verafin-t olyan partnerintézeteknek kívánja értékesíteni, amelyek a saját tőzsdei felügyeleti rendszerét is használják. Az ügylettel a Nasdaq tovább tör előre a pénzügyi csalások ellen fejlesztett szoftverek piacán. A lépést egy másik szoftvercég szeptemberi felvásárlása előzte meg, amely kereskedelmi bankokat támogat pénzügyi bűncselekményeket feltáró vizsgálatok automatizálásában.

A bankok és pénzintézetek egyre jobban törekednek az összetett és drága back-office folyamatok automatizálására. Különösen a compliance eljárások váltak költségessé az egyre szigorúbb törvényi rendelkezéseknek köszönhetően.

LSEG – Refinitiv – 14,8 milliárd (2021. január 25.)

A következő felvásárlás szintén az egyik legnagyobb tőzsdéhezköthető. Az LSEG (London Stock Exchange Group) még 2019 augusztusában erősítette meg a hírt, hogy felvásárolja a pénzügyi adatelemzési szoftverek piacvezetőjét a Refinitivet. A tranzakció zárását 2020-ra várták, ám az európai bizottság vizsgálatot indított, mivel az összeolvadás erősen torzíthatta volna a versenyfeltételeket a kötvénykereskedelmi és az adatszolgáltatói szektorokban. Az európai bizottság jóváhagyta a felvásárlást, miután az LSEG eladta kötvénykereskedelmi platformját és az olasz tőzsdét (Borsa Italiana). David Schwimer az LSEG CEO-ja úgy nyilatkozott, hogy a felvárlással olyan piaci folyamatokhoz szeretnének alkalmazkodni, amelyben egyre nagyobb szerepet kapnak az adatelemzési technológiák.

A befektetők eleinte jutalmazták a döntést, hiszen a Refinitiv beolvasztása a legnagyobb pénzügyi adatszolgáltatók soraiba emelheti a tőzsdei infrastruktúrát kezelő vállalatot. A fejlesztés eredményeként pedig olyan piacvezetőkkel is felveheti majd a versenyt, mint a Bloomberg.

Rombolja ugyanakkor a kezdetben optimista befektetői várakozásokat, hogy az új cég integrálása úgy tűnik, elég nehézkesen megy a harmadannyi alkalmazottal rendelkező LSEG-nek. Olaj a tűzre, hogy a Refinitiv szolgáltatása az új tulajdonos alatt már kétszer teljesen váratlanul leállt.

Square – Afterpay - 29 milliárd dollár (2021. augusztus 2.)

Az idei év legnagyobb felvásárlását a 70 millió felhasználóval és több millió kereskedővel rendelkező Square lépte meg augusztus elején. Az amerikai fintech megvette a BNPL-szolgáltatást fejlesztő ausztrál Afterpayt 29 milliárd dollárért. A két cég összeolvadásával olyan fintech óriás jön majd létre, amelyhez fogható még nem volt a piacon.

Az Afterpay 16 millió ügyféllel rendelkezik és 100 000 kereskedőt szolgál ki világszerte olyan ágazatokban, mint a szépségipar, a divat, a háztartási cikkek, és a sportfelszerelések.

A Square, amely a Covid-válság alatt részt vett az amerikai állampolgároknak járó 1200 dolláros stimulációs csomagok kiosztásában, idén márciusban szerzett magának banklicenszt. A cég eleinte kkv-knak nyújtott nagyon egyszerűen bevezethető kártyaelfogadási rendszert, majd a P2P piacra való betörése utána 2016-ban ment tőzsdére. A vezérigazgató Jack Dorsey elmondta, hogy az Afterpay rendszerét egy az egyben integrálni fogják a Square online és fizikai kereskedő hálózatába, ezzel megteremtve a lehetőséget a felhasználóknak, hogy azonnal igénybe tudják venni a szolgáltatást.

