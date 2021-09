Digitális szakadék tátong Magyarországon - Hatalmas a különbség a főváros és a vidék között

Érdekes helyzetképet mutat az Eurostat felmérése a digitális társadalomról: hatalmas szakadék tátong a városi és a vidéki régiók között a digitális fejlettséget tekintve egész Európában. Magyarországon azonban EU-s viszonylatban is kiugró a különbség a főváros és a vidék között: Budapesten sokan bankolnak digitálisan, pörög az e-kereskedelem, míg vidéken a lakosság jóval kisebb része bankol online vagy vásárol a neten. Ellenben a közösségi médiát meglepően sokan használják vidéken is. Mutatjuk a részleteket.

Hasonló témákról is szó lesz október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

Az infokommunikációs technológiákhoz való hozzáférés meghatározza egy régió fejlettségi szintjét és a versenyképesség növeléséhez is hozzájárul. Ahol széles körben használják az infokommunikációs eszközöket, ott lehetővé válik a rugalmas munkavégzés és a távoktatás, amely a COVID-válságban elengedhetetlenné vált. Az EU statisztikai hivatala, az Eurostat, nem véletlenül készített alapos felmérést a közösség egyes régióinak digitális szokásait illetően. Az eredményeket az Eurostat Regional Yearbook 2021-es kiadású tanulmánykötetében jelentette meg a hivatal. A felmérésben 2020-as adatokat használtak.

Ahhoz, hogy a digitális folyamatok zökkenőmentesek menjenek végbe, gyors és stabil internetkapcsolatra van szükség. A legtöbb európai állampolgár mindennapi életének alapvető része az internet, ám még így is sokan élnek olyan leszakadó régiókban, ahol nincs megfelelő lefedettség a hiányzó infrastrukturális fejlesztések miatt. Ezeken a területeken a lakosság nem tud bekapcsolódni a digitális társadalom működésébe, amely tovább mélyíti a szociális válságot, és a hátrányos helyzetű régiók további leszakadásához vezet.

A jelenség, amit digitális szakadéknak hívunk, nem csak vagyon és terület szerint, hanem demográfiai tényezők mentén is megjelenik. Az idősebb generációhoz tartozók sokszor nincsenek birtokában a szükséges digitális képességeknek (e-skills), így kimaradnak azokból a folyamtokból, amik az utóbbi években átkerültek a digitális térbe.

A napi szintű felhasználók aránya

Az európai állampolgárok 80%-a használta napi szinten az internetet a felmérést megelőző 3 hónapban. A tanulmány azokat a 16 és 74 év közötti személyeket tekinti internethasználónak, akik valahol, valamikor, egy erre alkalmas eszközön és kapcsolódási formán keresztül csatlakoztak az internethez. Két év alatt a napi felhasználók aránya 3 százalékponttal nőtt, tíz éves időtávlatból tekintve viszont 29-el (2010, 51%).

Nagy volt az eltérés a napi szintű internethasználók aránya között az egyes régiókra vetítve. A nyugati és északi régiókban többen csatlakoznak naponta a világhálóhoz, mint a déli és a keleti területeken. 2020-ban a legalacsonyabb arányt egy tengerentúli francia régióban La Réunionban mérték, amit a bolgár Severozapaden követett. Utóbbi az Európai Unió legszegényebb régiója is egyben. Az arányszám három északi fővárosi régióban volt a legmagasabb. A Koppenhágát is magába foglaló Hovedstaden-ban, a Helsinki-Uusimaa-ban és Stockholmban 96% felett volt a napi internetezők aránya. Elég látványos volt a különbség a fővárosi/városi régiók és a vidéki számok között. A napi felhasználók legalacsonyabb arányát Bulgáriában, Romániában, valamint Franciaország tengerentúli megyéiben mérték.

Magyarországon az összesített arány 79%, régiós szinten azonban jelentős az eltérés. Amíg a budapestiek 89%-a használja napi szinten az internetet, az észak-magyarországi régióban csupán a lakosság 72%-a. Magyarországon csak a budapesti (89%) és pesti régió (81%) haladják meg EU átlagot.

Forrás: Eurostat Regional Yearbook 2021.

Közösségi média

A legnépszerűbb internetes tevékenység a közösségi média használat, amely erősen korhoz kötött időtöltés. A Facebook, az Instagram, a Snapchat a Tiktok, és a Twitter elsősorban a fiatal generáció terepe, akik szünet nélkül váltogatják a tartalommegosztási lehetőségeket, mindig újabb trendekre felkapaszkodva.

A felmérést megelőző három hónapban az EU lakosságának 57%-a használt valamilyen közösségi média platformot. Ez a fiatalok (16-24 évesek) körében 87% volt, majdnem négyszer annyi, mint az idősebb 64-74 éves korcsoportban. Megkezdődött ugyanakkor az idősek felzárkózása is, ami abból látszik, hogy amíg a fiatal felhasználók aránya öt évig szinte semmit nem változott, addig az időseké majdnem megkétszereződött.

23 olyan régiót találunk, ahol a lakosság háromnegyede volt aktív valamilyen közösségi média platformon. A legnagyobb arányú területek Belgiumban és Dániában találhatók, amelyet néhány északi régió követ. Spanyolországban, Cipruson, Magyarországon, Hollandiában és Romániában is voltak olyan területek, ahol több mint 74% használta a közösségi médiát.

A legalacsonyabb, 40% alatti régiók kivétel nélkül Franciaországban találhatók, többnyire vidéki, vagy tengerentúli területeken. Szintén 40-48% alatt van néhány dél-itáliai sziget, az észak-olasz trentói provincia, Szászország és Brandenburg is.

Az arányok eltérését csak részben magyarázza egy régió internetes lefedettsége, ami értelemszerűen ellehetetleníti a közösségi média használatot. Van, ahol viszont máshol kell keresni a magyarázó okokat. Ilyen lehet például a demográfia, de olyan kulturális okok is közrejátszhatnak, mint az, hogy a helyiek mennyire érzik biztonságban az adataikat, illetve mennyire hajlandóak megosztani bármit a személyes életükből. Ez akkor látszik igazán, amikor azokat az észak-olasz, német, és francia régiókat, ahol elég jó az internetes lefedettség, összevetjük a jóval gyengébb infrastruktúrájú kelet-európai régiókkal, ahol viszont ehhez képes kiugróan magas a közösségi média felhasználók aránya.

Magyarország összesített értéke- az EU átlaghoz képest magas - 74%. Budapesten ez az érték 82%, de a többi régió a 70%-hoz közelít (Dél-Alföld, 69%).

Forrás: Eurostat Regional Yearbook 2021.

Digitális bankolás

Az utóbbi években, különösen a koronavírus okozta érintésmentes gazdaság kialakulásával, a legtöbb banki fejlesztés az online szolgáltatások kiépítésére irányult. A lakosok egyre ritkábban látogatják a fizikai bankfiókokat és egyre több olyan pénzintézet jött létre, amely már csak digitálisan működik.

Az online bankot használók aránya az EU lakosságán belül 58%, és a legnagyobb eltérések itt is a kor szerinti bontásban érhetők tetten. A fiatalok 75%-a bankol online, míg az időseknek csak a 34%-a. A régiós eltéréseket többnyire az internetes infrastruktúra fejlettsége és olyan kulturális minták magyarázzák, mint az, hogy a helyiek mennyire bíznak az online szolgáltatásokban.

Dániában, Észtországban, Lettországban, Luxembourgban, Hollandiában, Finnországban és Svédországban mind 75% felett volt a netbankosok aránya. Ezzel szemben a déli és a keleti régiókban az EU átlagot sem érte el ez a szám.

2020-ban a román és a bolgár régiók mindegyikében - ahol sok helyi polgárnak még bankszámlája sincsen - valamint a dél-itáliai Calabriában 25% alatt csatlakoztak online banki szolgáltatáshoz az ott élők. Habár az online bankolás előnyeit, a fizikai fiókok távoli elhelyezkedése miatt, elsősorban vidéken tudnák élvezni az emberek, mégis ezeken a területeken éltek a legkisebb arányban ezzel a lehetőséggel. Ez leginkább az idősek magasa arányának és a gyenge internetkapcsolatnak a következménye.

A legnagyobb arányban dán, holland és finn régiókban vette igénybe a lakosság az online banki szolgáltatásokat. Ezeken a helyeken a lakosság szinte egésze, 95%-a használja az internetet banki tevékenységekre is.

MAGYARORSZÁGON AZ ONLINE BANKOLÁST VÁLASZTÓK ARÁNYA (51%) ALIG HALADJA MEG AZ EU-S ÁTLAGOT. BUDAPESTTEL ÁLL AZ ÉLEN, AHOL A LAKOSSÁG 68%-A HASZNÁL NETBANKOT, ÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁG AZ UTOLSÓ, AHOL VISZONT CSAK 42%.

Forrás: Eurostat Regional Yearbook 2021.

E-kereskedelem

Az e-kereskedelem elterjedése EU fogyasztási szerkezetének változását is elhozhatná, hiszen így a vidéki területek is szerves részeivé válhatnának az áruk szabad áramlásának, amely ezeken a területeken is bővülő kínálatot és csökkenő árakat eredményezne.

A felmérést megelőző egy évben az EU lakosságának majdnem kétharmada vásárolt legalább egyszer online. Amíg a fiatalok körében ez az arány 83%, addig az idősek körében 33% volt.

A különbség viszont érzékelhetően csökken a két korcsoport között.

A dán és holland régiókban a legmagasabb az internetes vásárlók aránya: Közülük 17-ben 84% volt ez az érték. Szintén magas volt az arány Svédországban, és Németország északi részén. A legalacsonyabb arányszámok a déli és keleti régiókban figyelhetők meg, ott a lakosság kevesebb mint 50%-a rendelt az internetről az elmúlt 1 évben. A legalacsonyabb számokkal újfent a bolgár, a román, valamint a dél-és közép-olaszországi régiókban találkozhatunk. Ezek az értékek már csak az internethasználók és a netbankosok alacsonyabb helyi arányából tekintve sem okoznak meglepetést

Az EU lakosságának 54%-a rendelt valamit az internetről az elmúlt három hónapban, további 11% pedig 3-12 hónapon belül. A lakosság csak 5%-a vásárolt utoljára valamit egy éven túl és mindössze 19% mondta azt, hogy még soha semmit nem vett online.

11 olyan európai régió volt, ahol a válaszadók többsége még soha nem vásárolt online. Ezek közé tartozott az összes román és bolgár régió, valamint két olasz, görög, ciprusi és portugál tartományok is.

Magyarországon, az egész országra vetítve, a lakosság 60%-a rendelt valamit az elmúlt egy évben az internetről. Régiós bontásban az látszik, hogy Budapesten rendeltek a legnagyobb arányban (73%), míg a legkevesebben az alföldi régiókban(54-55%) és Észak-Magyarországon (55%) vásároltak az internetről a magyarok.

Forrás: Eurostat Regional Yearbook 2021.

(Eurostat)