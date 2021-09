Kiszivárgott: POS-terminálokkal támad az Amazon

Egy kiszivárgott fejlesztési dokumentáció szerint az Amazon egy POS-terminállal készül beszállni a fizetésfeldolgozási szolgáltatások versenyébe. A kikerült anyagok szerint a techóriás pénzügyi innovációs munkacsoportja, a Santos egy olyan terminált tervezett, amellyel elsősorban kereskedő ügyfeleit igyekszik visszacsábítani a Shopify-tól - írta a Business Insider. A projekt egyelőre még korai tervezési fázisban van és nem tudni, mikor dobják majd piacra a terméket.

Az Amazon tavaly mozgósította a Santost olyan versenyképes fizetési szolgáltatások kifejlesztésére, amelyekkel akár a szektor legnagyobb sztárjaival is szembeszállhat. Első fejlesztésük egy POS-terminál, amivel a Shopify ügyfélbázisát szeretnék megcélozni. Az eszközzel az ügyfelek egyszerre tudják majd kezelni az online és offline eladásaikat, miközben integrálhatják az Amazon személyre szabható szolgáltatásait (Prime, Flex) is a fizetési folyamataikba.

A fejlesztés minden bizonnyal a Shopify menetelésének szól, ugyanis az utóbbi időben sok kiskereskedő pártolt át a közvetlen értékesítést is megengedő webáruház-platformhoz. A terminállal az Amazon a Paypalnak is közvetlen versenytársává válna. A globális POS-szoftver piac tavaly 9,26 milliárd dolláros volt, a várakozások szerint viszont 2028-ra a 19,56 milliárd dollárt is elérheti. A fejlesztési dokumentáció napvilágra kerülését követően a Paypal és a Shopify részvényei is estek.

Az Amazon már jó ideje érdeklődik a fizikai kereskedelem iránt, ebben az esetben azonban, pénztár-nélküli üzletek kialakítása helyett, szoftverfejlesztés és -értékesítés útján próbálják megszerezni az értékes vásárlási adatokat. A rendszert ugyanakkor a fizikai boltokért is felelős munkacsoporttal együtt fejlesztik, hogy könnyedén integrálhassák majd azt a már létező szolgáltatásokba.

A kereskedők könnyen hozzáadhatják majd a rendszert saját webáruházaikhoz, ahol az ügyfelek igény szerint, akár Amazon felhasználóikkal is fizethetnénk. Az Amazon már most is használ saját fejlesztésű POS-terminált könyvesboltjaiban és a élelmiszerbolt-hálózatában. A rendszert azonban csak házon belül használták, többek között azért, mert az Amazon saját felhőjére épül és így eddig kevésbé volt vonzó gyengébb internetkapcsolattal rendelkező fizikai boltoknak.

A fejlesztés annyira fontos az Amazonnak, hogy még maga Jeff Bezos is ellátogatott a munkacsoport üléseire. A fejlesztéssel az Amazon nem csak a Shopify-jal versenyez, hiszen egy olyan területre lép be, amely alapvetően a bankok terepe.

(Business Insider)

Címlapkép forrása: Getty Images