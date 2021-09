Bankszövetség: a többség továbbra is jogosult lesz a moratóriumra, de inkább kezdjük el a törlesztést!

Jelenleg 1,150 millió lakossági adós él még a moratórium lehetőségével, közülük mintegy 800 ezer adós maradhat benne november 1-jétől a kormány által közzétett jogosultsági feltételek alapján. A jegybankhoz hasonlóan a bankszövetség is arra kér mindenkit, hogy ha teheti, kezdje meg a hitele törlesztését – hangzott el azon a sajtótájékoztatón, amelyen bemutatták a Magyar Bankszövetség 10 pontos fenntarthatósági javaslatcsomagját. A csomag az elektronikus fizetések adóterheinek eltörlése mellett egy új, kedvezményes korszerűsítési hitel bevezetését, az ügyfelek adataihoz való banki hozzáférés javítását és a közjegyzői díjszabás megváltoztatását is szorgalmazza.

Kovács Levente, a Magyar Bankszövetség főtitkára az elmúlt másfél évet értékelve többek között arról beszélt, hogy a koronavírus-válság eredetében és a kereslet-kínálatra gyakorolt hatásában is eltért a korábbiaktól, de a sokkhatásokra a bankszektor gyorsan reagált. A törlesztési moratóriummal kapcsolatban már a kezdet kezdetén az volt az álláspontjuk, hogy a potyautas magatartást vissza kell szorítani, és hogy a moratóriumot elsősorban a hosszú lejáratú hitelekre kell alkalmazni. A bankszektor a válság során növelte hitelállományát, a koronavírus-válságból való kilábalás görbéje pedig V alakú lett. A közvetlenül a járvány előtt bevezetett azonnali fizetési rendszer nem prémium szolgálatatás, hanem tömegeket szolgál ki, és komoly szinergiái vannak a digitalizáció már megvalósult eredményeivel. A digitális átállásban másfél év alatt egy évtizedet ugrottunk előre, és nagyban módosult a jogszabályi környezet is. Hosszabb időtávra előre tekintve a fenntarthatósági szempontokkal is élénken foglalkozik a szektor.

Becsei András, a Magyar Bankszövetség alelnöke a bankszektor tavalyelőtt bevezetett 22 pontos digitális javaslatcsomagját felidézve elmondta: a digitális lakáshitelezés-felvétel és az automatizált értékbecslés területén nagy előrelépést tettek, számottevő potenciált látnak az e-ügyintézési törvény adta lehetőségek kihasználásában (hiszen 4,7 millióan rendelkeznek ügyfélkapuval), és nagy előrelépés volt, hogy elektronikus dokumentummal helyettesítették a (kéttanús) teljes bizonyító erejű magánokiratot. Az elektronikus földhivatali ügyintézés irányába tett lépéseket, és a készpénzhasználat ütemének lassítását említette a folyamatban lévő változások között az alelnök. A 7500 milliárd forint feletti hazai készpénzállomány évi 400-500 milliárd forintos, vagyis állampolgáronként 40-50 ezer forintos költséget jelent - magyarázta.

Becsei András mindezek után bejelentette „a fenntartható bankolás 10 pontját”, ismertetve a Magyar Bankszövetség javaslatait. Többek között

a tranzakciós illeték elektronikus pénzforgalomban való eltörlését, speciálisan az energetikai korszerűsítésre vonatkozó programok elindítását (így pl. a kamattámogatott hitelprogram energiahatékony korszerűsítésekre való kibővítését) és az adatvagyon elérhetővé tételét javasolják.

500 ezer forintban korlátoznák a gazdasági szereplők tranzakciónkénti készpénzhasználatát. Csökkentenék továbbá az ügyfelekre nehezedő díjakat, visszatérnénk például a vállalkozások esetében a 2018-ig alkalmazott közjegyzői díjakhoz és gyakorlathoz. Megfontolandónak tartják az e-ügyintézési törvény még teljesebb kihasználását, a pozitív adóslistás KHR kibővítését és egy szimbolikus „zöld hónap” bevezetését is.

A fenntarthatóság javítását fogja szolgálni a 0%-os kamatozású zöld hitel, amely október 4-étől lesz elérhető MNB-s refinanszírozással. Legalább két gyermek esetén 10, legalább három gyermek esetén 15 millió forintos, legfeljebb 3%-os állami kamattámogatású hitel is elérhető lesz ehhez, ahogy Novák Katalin miniszter augusztusban bejelentette.

Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke azt mondta, ez az első olyan V alakú kilábalás, amelyben a kormány, a jegybank és a bankszektor kéz a kézben járva hajtott végre sikeres válságkezelést. A bankszektor eredményes első félévet zárt.

A hitelállomány jelentősen nőtt, 14 702 milliárd 18 274 milliárd forintra két év alatt, 2021 közepére. Ez utóbbinak mintegy egyharmada van benne a moratóriumban. A bankok a felhalmozott kamattartozásra nem számítanak fel kamatokat, emiatt 2020 első félévében mintegy 30 milliárd forintos elmaradt bevétel sújtotta a szektort. Kiadási oldalon a pandémiás kiadások, IT-költségek és növekvő bérköltségek okoztak negatív hatást, illetve a várható hitelezési veszteségek miatti értékvesztés (tavaly az első félévben 144, idén az első félévben 12 milliárd forint). Magyarországon 266 milliárd forintos nyereséget ért el a bankszektor a két évvel ezelőtti 217 milliárd forint után (a teljes, több mint 400 milliárdos konszolidált nyereség harmada külföldön keletkezett).

A környező országok tapasztalatai alapján a moratórium befejeződése nem hoz jelentős bedőlési hullámot.

Bár pontos rendelet még nincs a törlesztési moratórium célzott meghosszabbításáról, illetve kivezetéséről, Jelasity Radován elmondta, mit tudunk már eddig: az ügyfeleknek kérniük kell a bent maradást, ha élni kívánnak vele, nem minden ügyfél számára áll majd nyitva a lehetőség, de az ügyfelek többségét lefedi. A moratórium alatt a nem megfizetett kamatokra továbbra sem számolhatnak fel a bankok további kamatot. A bankszövetség elnöke mindenkit arra biztatott, hogy felelős döntést hozzon.

A maradni kívánó ügyfeleknek – a bürokrácia csökkentése érdekében – nem kell bizonyító erejű dokumentumot benyújtaniuk a moratórium további igénybevételéhez, de

büntetőjogi felelősségük tudatában nyilatkozniuk kell arról, hogy a jogosultsági feltételek fennállásáról valós módon mutatták be.

Jelenleg 1,150 millió lakossági adós él még a lehetőséggel, közülük mintegy 800 ezer adós maradhat benne november 1-jétől a tegnap bejelentett jogosultsági kritériumok alapján. A jegybankhoz hasonlóan a bankszövetség is arra kér mindenkit, hogy ha teheti, kezdje meg a hitele törlesztését.

Kovács Levente főtitkár szerint a Magyar Bankszövetség egyetért a törlesztési moratórium általánosan bevezetett változatának lezárásával, ugyanakkor a végső szabályozás kialakításába még nagyobb beleszólást szeretnének. A moratórium 2022. júniusi lezárása után is számíthatnak szerinte az ügyfelek a bankok támogatására, de azt kérik, aki teheti, már ne hosszabbítson, a tőketartozás ugyanis tovább kamatozik, a futamidő nyúlik. Aki ezt elkerülné, az megteheti, hogy a moratórium végeztével a törlesztőrészlet emelését kéri. Jelasity Radován elnök várakozásai szerint sokkal kevesebben fognak benne maradni a moratóriumban, mint ahányan jelenleg igénybe veszik.

