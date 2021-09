POS-terminálokkal árasztották el a magyar boltokat, de még mindig szeretjük a készpénzt

Még úgy is jelentősen nőtt a boltokban üzemelő POS-terminálok száma Magyarországon, hogy az MNB statisztikájában a gyorsan terjeszkedő külföldi szolgáltatók nem is szerepelnek. A kártyás fizetési forgalom tovább bővült, bár a készpénzfelvételek értéke a negyedévben kicsit nagyobb mértékben emelkedett. Ábrákon foglaltuk össze a legfontosabb hazai fizetési trendeket.

2021 egyik legfontosabb változását a hazai pénzforgalomban a kereskedelmi törvény tavalyi módosítása hozta, mely az online pénztárgépek mellett elvárja az elektronikus fizetés biztosítását a vásárlóknak. Az infrastruktúra folyamatos piaci alapú fejlődése mellett ez a változás is jelentősen hozzájárulhatott ahhoz, hogy a boltokban üzemelő POS-terminálok száma a második negyedév végére elérte a 225 ezret (egy év alatt közel 23 százalékot emelkedett számuk), miközben a kereskedői elfogadóhelyek száma is 149 ezer közelébe bővült (egy év alatt 38 ezer felett, 34 százalékkal emelkedett). Emellett folytatódott az internetes elfogadóhelyek bővülése is a webshopok gyorsuló ütemű terjedésének is köszönhetően, számuk közel 9 százalékos emelkedést követően meghaladta a 28 ezret.

Összességében a forgalom bővülésének mértéke gyors volt, részben a fizikai infrastruktúra gyors, szabályozás ösztönözte fejlesztésének, részben bázishatásnak köszönhetően a második negyedévben éves alapon a fizikai kereskedőknél zajló kártyás forgalom gyorsabban, több mit 18 százalékkal nőtt, mint az internetes vásárlási forgalom (amely közel 9 százalékkal bővült).

A készpénzfelvételek száma és értéke is tovább emelkedett a második negyedévben, összességében a belföldi és a külföldi készpénzfelvételek értéke 11,6 százalékkal, száma közel 7 százalékkal emelkedett.