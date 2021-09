Állami támogatású lízingprogramot jelentett be a KAVOSZ

A széles körűen felhasználható, kedvező feltételű Széchenyi Lízing GO! az állami támogatásnak köszönhetően évi fix 0,5%-os kamat mellett érhető el a vállalkozások számára.

2021 szeptember 1-jétől már igényelhető az Innovációs és Technológiai Minisztérium által biztosított kamat-és kezelési költség támogatás melletti Széchenyi Lízing GO!, amely a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások számára széleskörű agrár és nem agár célú eszközbeszerzések finanszírozására nyújt lehetőséget, így például új vagy használt személygépjármű, haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására is – jelentette be Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot működtető KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója. A vezérigazgató kiemelte, hogy ez az első konstrukció a Széchenyi Kártya Program keretében, amelynek igénylése már online is kezdeményezhető.

Címlapkép forrása: Getty Images