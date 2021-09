Bigtechek vs. bankok, moratórium és koronavírus-válság - Megszólaltak a bankvezérek

Hogyan kezelték a bankok a covid-válságot, miben voltak jobbak, mint a pénzühgyi válság idején? Mire számítanak a magyar bankok a moratórium kapcsán? Millyen újdonságokat hoz a banki digitalizáció, és hogyan veszik fel a bankok a versenyt a monopolhelkyzetben lévő bigtechekkel, ha utóbbiak belépnek a bankok piacára? Erről volt szó a Magyar Közgazdasági Társaság által szervezett Közgazdász-vándorgyűlés bankvezéri kerekasztal beszélgetésén.

Válságkezelés

A 2008-2009-es válság általános tanulsága, hogy a bankok hajlamosak prociklikusan működni, amikor beüt egy válság, behúzzák a féket, és fellendüléskor nyomják a gázt. A koronavírus alatt a válságkezelésen belül a hitelpiac kiemelkedő szerepet játszott, segítette a gazdaság helyreállását, a korábbi válságok tapasztalata nem érvényesült. Miért változott meg a bankok hozzáállása? Milyen gazdasági immunrendszerrel kerültünk a válságba és hogyan zajlott a kúra? - hangzott Virág Barnabás (MNB) moderátor kérdése a kerekasztalon.

Hegedüs Éva (Gránit) szerint a válság természete is más volt 2008-ban, mint most: a subprime válság egy pénzügyi válság volt, a mostani járvány azonban más típusú, egészségügyi válság volt: bizonyos szektorok számára erős negatív hatással járt, más szektorok növekedni tudtak. A magyar gazdaság immunrendszere is erősebb volt, a 2008-as válság kedvezőtlen makrogazdasági helyzetben érte Magyarországot, a mostani válság során a gazdaság fundamentumai kifejezetten erősek voltak, és sok olyan döntés született 2010 után, amely segítette a bankrendszert és az ügyfeleket, ezért kimagasló hitelbővülést tudott elérni a szektor. A 2013-ban bevezetett NHP is segített ebben, az ügyfelek és a bankok közötti bizalmat segített ez felépíteni. A lakossági oldalon a fix kamatozású hitelek aránya meghatározó, az adósságfék szabályok hatékonyan akadályozták meg a túladósodást.

Szabó Balázs (CIB) kiemelte, hogy a bankvezetők is sokat tanultak a 2008-as válságból, a válság más hatást váltott ki a koronavírus-válság alatt, a bankok felelősségvállalása erősebb volt, az állami kezességvállalások és garanciaprogramok sokat tettek ahhoz hozzá, hogy a bankok jól kezeljék a helyzetet. Soós Gábor (UniCredit) elmondta, hogy a koronavírus-válság során az MNB és a bankrendszer nagyon jól működött együtt, ez azt eredményezte, hogy a hitelezés nem visszaesett, hanem bővült is.

Moratórium

A hitelmoratórium bevetése általános eszköz volt a válság során, Magyarországon az egyik leghosszabb moratóriumot vezették be. Novemberig nyilatkoznak arról az ügyfelek, hogy kik akarnak moratóriumban maradni. Milyen lesz az arány? – tette fel a kélrdés Virág Barnabás.

Szabó Balázs (CIB) elmondta, hogy a bankon belül is tippverseny indult arról, mekkora lesz az igény a moratóriumra. Azt látni, hogy valahol 5 és 20 százalék között lesz azok aránya, akik maradnak a moratóriumban a teljes banki szinten most moratóriumban lévő hiteleken belül (lakossági és vállalati szegmens együtt). Soós Gábor (UniCredit) elmondta, azt próbálják felmérni, kinek milyen arányban lesz még indokolt a maradás, szerinte jelenleg a hitelek kb. 10 százalékánál kell valamilyen segítség az ügyfeleknek.A vállalati oldalon jobb a helyzet, alapvetően a cégek egészségesek, nincsen likviditási problémájuk.

Hegedüs Éva szerint a lakossági oldalon az egy évvel ezelőttihez képest nagy a különbség: a kamatok elkezdtek emelkedni. A bankszektornak is az az érdeke, hogy akik képesek elkezdeni a törlesztést, azok kezdjenek el törleszteni. Az moratóriummal kétfajta vesztesége keletkezik a banknak: a meg nem fizetett kamat, illetve hogy a szigorú értékvesztési szabályok miatt tőke oldalon sem tesz jót a bankszektornak a moratórium.

Jelasity Radován (Erste) szerint kulcsfontosságú, hogy most az ügyfeleknek be kell jelentkezni a moratóriumra. Tavaly december végén kiértesítették az ügyfeleket arról, mit jelent a moratórium a hitelével kapcsolatosan. A mostani periódusban kiderül, hogy milyen mértékben vannak felelős ügyfelek, ez vízválasztó lesz. Az Erste hat országot nézett meg, ahol volt moratórium, ezekben az látszott, hogy nem volt nagy NPL-növekedés a moratórium végén.

Bencsik László (OTP) megerősítette, hogy az általuk vizsgált országokban sem volt nagy arányú hitelbedőlés a moratórium végén. Úgy számítják, a moratóriummal érintett hitelek aránya, amelyeknél szükség van még a törlesztés befagyasztására, 1 százalék körül van.

Milyen trendekre számítanak a bankok a hitelpiacon?

Szabó Balázs (CIB) szerint a növekedési kötvényprogram elindulása a következő 3-5 évben jelentős hatással lesz a vállalati hitelpiacra, a cégek oldalán ma még nem érződik a kamatemelési ciklus hatása. Az alapanyaghiány, a munkaerővel kapcsolatos nehézségek vannak most a fókuszban a vállalatoknál, egyelőre nem azzal foglalkoznak, hogy emelkednek a kamatok, a fix kamatozású hiteleket még nem annyira keresik.

Soós Gábor (UniCredit) elmondta, a beruházok is szépen emelkednek, a reálkamat jelenleg egy cég számára még mindig negatív tartományban van, az alapkamat emelkedése ellenére a beruházások megtérüléséhez viszonyítják a költségeiket. A mostani kamatszintek mellett is megmarad a hitelkereslet,

Bencsik László szerint dinamikus hitelállomány növekedés várható lakossági oldalon. A lakossági ügyfelek áttértek a fix struktúrákra, a lakáshitelezés nagy mértékben fix kamatozású, az eddig megvalósult hozamgörbe-elmozdulásnak nem volt érdemi hatása. A covid és a home office miatt erős hitelkereslet jelent meg a lakáshitel-piacon, a további években is gyors lesz a hitelnövekedés.

Jelasity Radován a zöld otthon programról elmondta, „repülőstart” lesz, sokan ezekre a konstrukciókra várnak. Az MNB kamatemelésének meglesz a konkrét számbeli vonzata, amikor nőnek a kamatok, a hosszú távú állampapírok hozama kisebb mértékben nő, és mindeközben messze kisebb mértékben nőnek a marzsok és a 10 éves fix hitelek kamatai elsősorban a verseny miatt. A marzsok csökkenése elindult, és mindenki azt várja, hogy mit hoz a következő néhány hónap.

Az IT-infrastruktúrát tekintve Magyarország Európa élmezőnyébe tartozik, de mégis alacsony a netbankolók aránya. Mi a jelenség oka? – hangzott a következő kérdés.

Hegedüs Éva szerint a netbanki penetráció jelentősen növekszik, a digitális fejlődés lehetővé tette, hogy leegyszerűsítsük a bankolást, ez a bankárok felelőssége. Az ügyfelek között a mobilappot használók aránya is növekszik. A magyar bankszektor sok milliárdot költ digitalizációra, ám sok olyan jogszabály van, amely gátolja, hogy a teljes termékpaletta digitális csatornára kerüljön.

A bigtechek előretöréséről is szó volt a beszélgetésen, ennek kapcsán Jelasity Radován kiemelte, egy bank egy adathoz hozzányúl, akkor mindenkinek magyarázkodnia kell, miért tett így. Ezzel szemben a bigtechek sokkal rugalmasabb környezetben mozgolódnak, amikor ugyanazt az adatot használják fel, hogy valakit megszólítsanak. A koronavírus-válság alatt paradigmaváltást jelentett, hogy egy fiókban és az interneten mennyi ügyfélinterakció van: 1:10-20-hoz az arány, pedig pár éve még ugyanannyian léptek be egy fiókba, mint a netbankra, mobilbankba. Ha valami nem működik az internet világában, akkor ezt nem lehet egy mosollyal, kávéval lerendezni.

Bencsik László elmondta, rengeteg pénzt költenek a digitális szolgáltatásokra, egy multichannel bank digitális értékajánlatának tetején járnak. Ha emellett az ügyfelek járnak fiókba, az nem baj: ha szeretnének valakivel beszélni, akkor ezt megtehetik, az OTP-nél nem nagyon zártak be fiókokat az elmúlt években sem. A bankszektor egy túlszabályozott szektor, és a bankszektorban nincs monopólium. Ha az Apple elkezd banki szolgáltatásokat nyújtani, akkor az a nagy kérdés, hogy rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak-e majd. Ha nem, akkor nagy baj van, akkor az Apple oldalról meghackeli a piacot.

Szabó Balázs (CIB) azt gondolja, a magyar bankok sokat tudnának még kezdeni az ügyfelek adataival a szabályozói kereteken belül, ebben van tartalék. Ebben szignifikáns változást várhatunk a következő években. A konszolidáció is természetes irány a világ egészében és Magyarországon is, de a magyar bankszektornak is van még lehetősége egyéni szinten is hatékonyságot javítani.

