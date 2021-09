Mesterséges intelligenciára épülő alappal rukkolt elő a KBC Alapkezelő

Egy mesterséges intelligenciára épülő, dinamikus vegyes alap is rendelkezésre áll már a magyar ügyfelek számára a KBC Alapkezelőnél – hangzott el a társaság mai online sajtóeseményén. Az alap a privátbanki ügyfelek számára is elérhető lesz. További érdekesség, hogy a privátbanki szegmensben a bank lejjebb szállította eddigi belépési limitjét, így számításaink szerint a K&H Privátbank a három legnagyobb privátbanki szolgáltató közé lépett a magyar piacon.

Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a mesterséges intelligencia egyre inkább áthatja az életünket és a mindennapokat. Az AI-nak már helye van a befektetéseink között is – tette hozzá. Egy dolog biztos: a változás, ehhez pedig alkalmazkodnunk kell, annak tudatában is, hogy nem mi irányítjuk ennek minden pontját - mondta.

Amennyiben maximálisan szeretnénk kihasználni a technológiai változások előnyeit, arra már mi, emberek, nem vagyunk feltétlenül elegendőek. Erre jelenthet megoldást az újabb intelligenciák teremtése, ezeket nevezzük mesterséges intelligenciáknak.

Bankként már rengeteg információ áll rendelkezésre az ügyfelekről, így ezeket ügyesen összekombinálva az ügyfelek is jól járhatnak, például mesterséges intelligencia alapú befektetési alapokkal. Úgy véli, hogy a mesterséges és emberi intelligencia kombinálása adja a legjobb megoldást. Olyan helyzetekben, ahol kreativitásra, személyes interakcióra van szükség, még mindig az ember a legfontosabb tényező – tette hozzá.

Oraveczné Németh Ildikó, a KBC Asset Management Magyarországi Fióktelepének vezetője a tájékoztatón kifejtette, vannak olyan dolgok, amelyekre egy ember nem képes vagy nem olyan hatékonyan és gyorsan, mint egy gép, példaként utalva itt a Google bőrrákot felismerő rendszerére. Az AI nagy mennyiségű adatok elemzésére képes, ez pedig nagy előnyt jelenthet a befektetési alapok kezelésénél is.

Az online számlanyitásnál arcfelismerésre már használják a banknál az AI-t, most ez bővítenék az alapkezelés területén is. A KBC Optimum alap egy dinamikus vegyes alap és arra lesz képes, hogy öntanuló algoritmusként tanuljon saját hibáiból, finomíthasson döntésein. Az alap képes lesz egy sokkal nagyobb adathalmazt elemezni és önmaga állítja elő azokat az előrejelzéseket, amelyek mentén befektet majd.

A mesterséges intelligencia több mint ezer adat napi szinten való monitorozására is képes, ezeken felül ömlesztett módon, big data elemzéssel rendszerezetlen adatokat is tud monitorozni, továbbá nézi a médiában megjelenő híreket, eseményeket, ezeket hangulatvizsgálat lencséjén keresztül is figyeli.

Az alap Belgiumban 2020 novemberében indult útjára, szeptember végéig bezárólag 9,5%-os hozammal bírt. A versenytársakhoz képest az alap kicsivel az átlag felett teljesít – tette hozzá a szakember.

Ábrahám András, a K&H Privátbank vezetője elmondta, hogy a mesterséges intelligencia alapot már a privátbanki ügyfelek is meg tudják venni a szolgáltatónál.

Kitért arra is, hogy néhány hónappal ezelőtt kibővítette a privátbank a szolgáltatásai és ügyfelei körét, a 30 millió forintot náluk tartó ügyfelek számára is elérhetővé tették a privátbanki szolgáltatást. A K&H Privátbanknál megmarad a korábbi 100 milliós limit, de az oda tartozók kiemelt privátbanki ügyfelek lesznek. A 30 milliós belépési küszöbbel tehát egy új szegmenst hoznak létre a privátbanki ügyfeleken belül – mondta el Ábrahám András a Portfolio kérdésére.

A szakember kitért arra is, hogy mára 760 milliárd forintnyi vagyont kezelnek 11 ezer ügyfél számára a privátbanki üzletágban – fűzte hozzá.

A Portfolio legutóbbi, június végi állapotokat tükröző Privátbanki felmérése szerint a K&H Privátbank kezelt vagyona 303 milliárd forintot tett ki, a szolgáltató 1654 privátbanki számlával bírt.

A mostani bejelentés alapján, számításaink szerint a K&H privátbankja a három legnagyobb szolgáltató közé került kezelt vagyon és ügyfélszám tekintetében is Magyarországon.

