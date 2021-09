Terjed a BNPL-őrület, egyre többen ellenzik a fintech újítást

A Claro Money, pénzügyi coaching alkalmazást fejlesztő cég, kirakott egy anti-BNPL plakátot a londoni Canary Wharf bevásárló - és üzletnegyedében, amin arra figyelmezteti az embereket, hogy a részletfizetéses szolgáltatások használatával könnyen olyan mértékű adósságot halmozhatnak fel, amit később nem tudnak majd törleszteni.

A plakáton a következő felirat szerepelt: "Say bye now to Buy Now, Pay Later" azaz mondj búcsút a BNPL-nek. A Claro a Brit Pénzügyi Felügyelet által közölt adatokat idézve mutatta be, hogy a szolgáltatás milliók eladósodásához járulhat hozzá.

Az elmúlt két hétben a Monzo, a Revolut és a Curve is beléptek a BNPL-küzdőtérre olyan régebbi szereplők mellé, mint a Klarna, a Clearpay és a Laybuy.

A pénzügyi felügyelet jelenleg azon dolgozik, hogy minél hamarabb létrejöjjön egy szabályozás a BNPL-re, mert a felmérések szerint a szolgáltatás eladósodással veszélyezteti a fogyasztókat. Az ügyfelek közül ugyanis tízből egynél már komoly hátralék halmozódott fel.

A BNPL-cégek általában nem szednek kamatokat a finanszírozás után, de a törlesztés elmulasztásáért késedelmi díjat számolnak fel. Sok vásárló azonban egyáltalán nem tud a díjakról, de olyanok is vannak, akik azzal sincsenek tisztában, hogy ilyenkor hitelt vesznek fel. Ennek sokszor az az oka, hogy a szolgáltatók nem adnak pontos tájékoztatást a feltételekről.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Getty Images