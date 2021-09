A Mastercard is beszáll a BNPL buliba

A BNPL szolgáltatók előretörését látva a Mastercard is ellentámadásba lendült és elindította Installments nevű részletfizetéses szolgáltatását, amit online és fizikai boltokban is igénybe lehet majd venni, egyelőre csak az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban és Ausztráliában.

A Mastercard Installments bankok, fintechek és digitális tárcák számára lesz elérhető, akik a kereskedőknél felkínálhatják a részletfizetéses lehetőségeket a vásárlóknak. A kártyatársaság partnerei között már számos pénzügyi intézmény és pénzügyi technológiai vállalat is van: Barclays US, Fifth Third, FIS, Galileo, Huntington, Marqeta, SoFi, a Synchrony, és Ausztárliában a Qantas Loyalty and Latitude.

A szolgáltatásnak köszönhetően a tagok több rugalmas részletfizetéses hitelt ajánlhatnak fel az ügyfeleknek - beleértve akár nulla százalékos kamatozású konstrukciókat - anélkül, hogy az online kereskedők rendszerébe lenne ágyazva a megoldás.

A Mastercard egy nyílt bankolási technológiát készül elindítani az Egyesült Államokban a Finicity-n keresztül és jelenleg az Aiia akvizíciójának jóváhagyására vár Európában. A felvásárlással hozzáférhet majd ügyfelek által jóváhagyott bankszámlákhoz tartozó adatokhoz, amellyel felmérheti a részletfizetést igénylők hitelképességét.

A Mastercard belépése a virágzó BNPL piacra közvetlenül azután jött, hogy a Visa létrehozott egy oldalt, ahol a kártyakibocsátó partnereinek olyan szolgáltatást biztosít, amivel azok létrehozhatják a saját részletfizetéses megoldásaikat. A konfigurációban a partnerek kiválaszthatják a törlesztési időt; a kereskedőket, akiknél igényelhető lesz a szolgáltatás; a kártyákat és a kamatokat, valamint az egyéb díjakat.

A Mastercard BNPL szolgáltatása nem teljesen előzmények nélküli, tavaly először a világon Magyarországon tették elérhetővé a betéti kártyás vásárlásokra a Mastercard Részletfizetést.

(Finextra)

Címlapkép forrása: Yiu Yu Hoi/Getty Images