Új, szinte kamatmentes hitelt vezet be a kormány a legkisebb cégeknek

Ma elindul a Széchenyi Kártya Program legújabb konstrukciója, a mikrovállalkozások beruházási céljait segítő Széchenyi Mikrohitel GO! – jelentették be az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a KAVOSZ mai sajtótájékoztatóján. Újdonság, hogy akár kezdő vállalkozások is igénybe vehetik fix 0,5%-os kamattal, legfeljebb 50 millió forint összegben, és ezúttal nem a bankok, hanem a pénzügyi vállalkozások nyújtják.

Jön a Széchenyi Mikrohitel GO!

György László, az ITM államtitkára elmondta: kifejezetten a legkisebb vállalkozások támogatását szolgálja a program. Magyarországon közel 800 ezer mikrovállalkozás működik, a hazai vállalkozások 94%-a 10 fő alatti, összesen 1,1 millió embernek adnak munkát. A KAVOSZ és a Széchenyi Kártya Program a járvány idején sem hagyta magára a vállalkozásokat, a tavaly májusban megjelent krízistermékek több mint 33 ezer vállalkozást segítettek 943 milliárd forint értékben nulla közeli kamatozású hitelhez. Július 1-jén megújították a termékeket Széchenyi Kártya Program GO! néven, ezeket 3400-nál több vállalkozás vette már igénybe 94 milliárd forint értékben. A hitelfelvevők közel háromnegyede mikrovállalkozás volt eddig, a források közel fele került hozzájuk. Végezetül közölte:

mától igényelhető a Széchenyi Mikrohitel GO az első körben 100 milliárd forintos hitelkerettel, legalább 4000 vállalkozást szeretnének elérni.

Krisán László, a Széchenyi Kártya Programot koordináló KAVOSZ Zrt. vezérigazgatója úgy fogalmazott: a Széchenyi Kártya 2002-ben indult Demján Sándor ötlete nyomán, mára nagykorúvá érett, és válságokban is bizonyított. Folyószámla-, forgóeszköz- és beruházási hiteleket, illetve szektoriális termékeket is kínálnak állami kamattámogatás mellett. A válság első szakaszában 90% fölötti arányban a likviditásjavító hitelek domináltak, most azonban már nem a túlélés, hanem a jövőbeni növekedést segítő beruházási hiteleket kerültek előtérbe.

A bankok által nem vagy nehezen finanszírozható vállalkozásokat szólítja meg az új konstrukció, amelyhez kamat-, garanciadíj- és költégtámogatás jár. 10 éves futamidőre fix 0,5%-os kamattal érhető el - ezúttal nem a bankokon, hanem közel 20 hazai pénzügyi vállalkozáson keresztül

- közölte Krisán László. A törlesztésre 2 év türelmi időt adnak, 10% önerő kell hozzá, új vagy használt ingatlan- és gépvásárlásra, valamint hitelkiváltásra is igénybe vehető lesz 50 millió forint erejéig. Amennyiben a pénzügyi vállalkozás a fedezettség tekintetében úgy ítéli meg, garanciaintézményt vonhat be, a pénzügyi vállalkozások 1%-os szerződéskötési díjat szedhetnek. A hitelösszeg egy meghatározott részét forgóeszközcélra is fel lehet használni, a hiteligénylést pedig online, Ügyfélkapu segítségével is meg lehet tenni. A pénzügyi vállalkozások számára a refinanszírozási forrást az MFB adja a programban.

A hitel célcsoportja hasonló az MFB Pontokon kínált kamatmentes újraindítási gyorskölcsönhöz, de ezzel kapcsolatban a Portfolio kérdésére Krisán László elmondta: nagy különbség, hogy a most bejelentett hitel nem forgóeszköz-finanszírozásra és készletfeltöltésre, hanem beruházási célra szolgál, 10 millió forint helyett 50 millió forint a felső összeghatára, nem a nehéz helyzetbe került vállalkozások és szektorok megsegítése, hanem a jövőbeni növekedés támogatása a célja. A hitel ráadásul kezdő vállalkozások számára is felvehető, tevékenységi körre vonatkozó megkötés nélkül.

A Széchenyi Kártya GO! egyéb hitel- és lízingkonstrukciói

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel GO!

Szabad felhasználású 2 éves futamidejű folyószámlahitel.

1 millió forinttól akár 100 millió forint összegben.

Fix 0,1% kamat/év.

Széchenyi Likviditási Hitel GO!

Maximum 3 éves futamidejű, szabad felhasználású forgóeszközhitel (számla nélküli finanszírozással), a vállalkozások működéséhez kapcsolódó kiadások fedezésére (pl. mindennemű forgóeszköz beszerzésre, egyéb igénybe vett szolgáltatások finanszírozására, fennálló hiteltartozás kiváltására).

1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben.

Fix 0,2% kamat/év.

A tőke törlesztését a vállalkozásoknak elegendő a türelmi időt követően megkezdeni (amely akár 9 hónap is lehet).

Széchenyi Beruházási Hitel GO!

Maximum 10 éves futamidejű beruházási hitel. Segít a normál üzletmenet visszaállításában, a működés újraindításában és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosításában.

1 milliótól akár 1 milliárd forint összegben.

Fix 0,5% kamat/év.

A tőke törlesztését elegendő a türelmi időt követően megkezdeni (amely akár 24 hónap is lehet).

Széchenyi Turisztika Kártya GO!

Szabad felhasználású, akár 3 éves futamidejű, kifejezetten a turisztikai szektorban működő vállalkozások részére kialakított folyószámlahitel.

1 millió forinttól akár 250 millió forint összegben.

Fix 0% kamat/év.

0 forint bírálati díj és 0 forint kezelési költség megfizetése mellett.

Agrár Széchenyi Beruházási Hitel GO!

Maximum 10 éves futamidejű, meghatározott agrár hitelcélok finanszírozására számára felhasználható beruházási hitel. Segít az üzletmenet zökkenőmentes folytatásában, visszaállításában és a jövőbeli növekedés lehetőségeinek biztosításában.

1 milliótól 1 milliárd forint összegben.

Fix 0,5% kamat/év.

A tőke törlesztését elegendő a türelmi időt követően megkezdeni (amely akár 24 hónap is lehet).

Széchenyi Lízing GO!

A hazai mikro-, kis- és középvállalkozások újraindítását segítő lízing konstrukció, amely felhasználható agrár célú és nem agár célú lízingügyletek, így például új vagy használt személygépjármű, haszongépjármű, gép, berendezés, immateriális javak és ingatlan finanszírozására is.

Minimum 1, maximum 10 éves futamidejű, akár kezdő vállalkozások is igényelhetik.

Minimum 1 millió, maximum 1 milliárd forint.

Fix 0,5% kamat/ év

