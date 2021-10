Párhuzamos pénzügyi rendszer épül a világon: mit tudnak az iszlám fintechek?

A mostanában egyre többet hangoztatott és egyre mérvadóbb ESG befektetések kapcsán, elsőre talán nem biztos, hogy az iszlámra asszociálnánk. A vallás azonban - az élet számos más területe mellett - a pénzügyeket is szigorú megkötésekkel igyekszik szabályozni. A tilalmak pedig olyan etikus gyakorlatotokat eredményeznek, amik sok szempontból fedik a fenntarthatósági és szociális szempontokat képviselő vezetési keretrendszer előírásait. A fintechnek köszönhetően az iszlám pénzügyi szolgáltatások globális hozzáférhetősége egyre nő, így a fenntarthatóságra törekvő befektetőknek is érdemes lenne komolyan venni a szektort.

Halal vagy haram?

Mielőtt az iszlám fintechek terítékre kerülnének érdemes kitérni arra, hogy a vallás milyen korlátokat állít a pénzügyek elé és hogy ezek milyen - a hagyományos nyugati bankrendszertől idegen - gyakorlatokat eredményeznek.

Az iszlám banki tevékenység egészen a 7. századig nyúlik vissza, de modern intézményi háttere az olajkereskedelem fellendülésével alakult ki. Az iszlám hittudósok folyamatosan tanulmányozzák az aktuális pénzügyi gyakorlatok és technológiákat, majd összevetve azokat a saríával eldöntik, hogy halal (engedélyezett), vagy haram (tiltott) besorolást kapnak-e. Az előírásokat az iszlám országok jegybankjai különbözőképpen érvényesítik, de van néhány sarkalatos alapelv, amihez mindegyik igyekszik tartani magát:

tilos a riba, vagyis a kamatszedés

kötelező a zakát, vagyis a jótékonykodás

tilos az iszlám erkölccsel ellentétes haram ügyletekbe befektetni

tilos a gharar, vagyis a túlzott kockázatvállalás

Az iszlám bankok egyik legfontosabb alapelve, hogy nem szednek kamatokat (riba). A Korán ugyanis minden olyan tevékenységet tilt, amely „pénzből pénzt csinál” és nem a közösség javát szolgálja. Ebből adódik, hogy a kamatszedés már önmagában uzsoratevékenységnek és így kizsákmányoló gyakorlatnak számít. Egy iszlám vallású személy tehát nem nyerészkedhet pénzügyi tranzakciókból.

A hagyományos hitelkihelyezés elsődleges mércéje az ügyfél hitelképessége, az iszlám pénzügyben viszont elsősorban a finanszírozandó projekt életképessége és a várható jövedelmezőség alapján döntenek.

Az iszlám finanszírozásban meg kell jelennie egyfajta jótékonysági elemnek, amit zakátnak neveznek. A nyugati bankokkal szemben az iszlám pénzintézetek sokszor olyanoknak is nyújtanak személyre szabott hitelkonstrukciót, akik valamilyen oknál fogva finanszírozásra szorulnak, de a hagyományos bankok hitelképességi kritériumainak nem felelnének meg. A zakát megjelenik a profit elosztásakor is, vagyis a tervezett nyereségen felüli összeget a bankok kötelesek jótékony célokra fordítani. A gyakorlat büntetés formájában is megjelenhet, vagyis a szerződésszegő felet kötelezhetik arra, hogy egy bizonyos összeget szociális célokra fordítson. Az iszlám úgy tartja, hogy a zakát „megtisztítja”, és „áldottá teszi” a vagyon fennmaradó részét.

Tilos a haram ügyletek finanszírozása, vagyis olyan tevékenységekbe való befektetés, amiket az iszlám erkölcsileg megvetendőnek tart. Ilyen például a szerencsejáték, a pornógráfia, a fegyverkereskedelem, valamint az alkohollal és dohánytermékekkel való üzletelés is, de a sertéstenyésztés és -feldolgozás is kívül esik a finanszírozható kategóriákon.

A riba után a legfontosabb tiltás az iszlám finanszírozásban az olyan észszerűséget meghaladó kockázat vállalása, amely akár az üzletet is romba döntheti. A gharar, olyan kockázatot jelent, amely hatalmas nyereséget ígér, de a veszteség bekövetkezése is valószínű. Az iszlám előírásai alapján még az észszerű kockázat is csak akkor vállalható, ha az esetleges veszteség közösen terheli majd a feleket.

Így jutunk el az utolsó szabályhoz, amely a nyereség és a veszteség megosztását írja elő a felek között. A megosztásnak méltányosnak kell lennie, így általában a finanszírozás mértéke határozza meg a pótlólagos költségviselés mértékét.

A fentiekből látszik, hogy az iszlám bankokat a tiszta profitcélokon túl társadalmi jobbító szándék is vezérli, ez egyfajta konvergenciát eredményez az ESG és a saría-konform iszlám befektetések között. Az ESG szempontok érvényesítésekor a hagyományos pénzügyi intézetek sokat tanulhatnak az iszlám finanszírozási elvekből, de a kettő ötvözete talán még inkább előre tudná mozdítani a fenntarthatósági törekvéseket.

Gyorsan bővülő iszlám piac

Az egyre növekvő iszlám népesség számára problémát jelenthet, hogy a hagyományos bankrendszerben nem veszik figyelembe a saría előírásait. Egy, a hitelveket szigorúan betartó muszlim, emiatt még akár úgy is dönthet, hogy inkább nem vesz részt a pénzügyekben. Az iszlám bankok ezért arra törekednek, hogy növeljék a halal szolgáltatások globális hozzáférhetőségét. Ebben nyújtanak támogatást a pénzügyi technológiák, amikkel gyorsan és alacsony költségek mellett lehet ezt megtenni.

Az iszlám fintech a halal szolgáltatások közvetítésével és kiterjesztésével tulajdonképpen egyszerre teljesít egy szociális és egy vallási missziót is.

Az iszlám fintech rohamos ütemben növekszik és hatalmas potenciál van benne, hiszen a világon 1,9 milliárd iszlám hívő él. A Global Islamic Fintech Report szerint 2020-ban az Iszlám Konferencia Szervezetének (-OIC, -Organisation of Islamic Cooperation) 57 országában az összes fintech tranzakció értéke 49 milliárd dollárt volt. Ez még ugyan elég kis része a globális volumennek, de 2025-re ennek mértéke a becslések szerint elérheti a 125 milliárd dollárt.

Ez 21 %-os éves növekedési ütemet jelent, amivel szemben a globális fintech növekedését ez idő alatt mindössze 15%-osra becsülik.

Az élenjáró országok között szerepel Szaud Arábia, Irán, az Egyesült Arab Emírségek, Malajzia és Indonézia is. Ezekben az országokban volt a legnagyobb a tranzakciók értéke, de a legerősebb fintech ökoszisztémával rendelkező országok között ott szerepel az Egyesült Királyság is, ahol pár hónapja indult el az első digitális iszlám bank (Rizq). A feltörekvők között ott van Kuvait, Pakisztán, Katar, Bahrein és Jordánia is. Gyors növekedés ide vagy oda, az iszlám fintecheknek hasonló kihívásokkal kell szembenéznie, mint a globális szektornak: tőkehiány, az ügyfelek alacsony edukációs szintje és a tehetségek felkutatása. A felhasználók által legjobbra értékelt szolgáltatások a betéti és hitelezési tevékenység, valamint a fizetési alkalmazások voltak, de népszerű volt a jótékonykodás és más fundraising lehetőségek is.

A jótékonysági platformoktól és iszlám kriptopénzekig

Az iszlám fintech ugyanazokat a technológiákat használja, mint a szektor egésze a mesterséges intelligenciától a blockchainen át a tokenizációig. Nehézséget jelent, hogy az alkalmazásfejlesztőknek a megszokott belépési korlátok és piaci kihívások leküzdése mellett meg kell felelniük a vallási ellenőrző hatóságok előírásainak is. Az indonéz fintecheknek például 154 fatwának (vallásjogi döntésnek) kell megfelelniük ahhoz, hogy megkapják a működési engedélyt – írja a Rest of the World.

A zakát (jótékonykodás) miatt a szociális pénzügyek szerepe nagyon hangsúlyos az iszlám fintech piacon. Az egyik híres - működését tekintve fundraising platformra hajazó – szolgáltatás a malajziai Global Sadaqa, amelyen keresztül különböző jótékonysági kampányokat lehet finanszírozni. Említésre méltó a nigériai eTijar vagyonkezelő platform is, amely az afrikai ország kamatmentes finanszírozási piacát kívánja előremozdítani etikus befektetésekkel és zakát (jótékonykodás) szolgáltatással.

Az iszlám vagyonkezelő platformok közül a robottanácsadó szolgáltatások a legnépszerűbbek. Ezek olyan online befektetéskezelő rendszerek, amelyek minimális emberi interakció mellett működnek. Az algoritmusok csak olyan befektetési lehetőségeket ajánlanak fel, amik összhangban vannak a befektető értékrendjével, és amiket egy saría bizottság folyamatosan felülvizsgál. Az iszlám robo-advisory platformok mezőnyéből kiemelkedik a new yorki székhelyű Wahed Invest, amely 2017-es alapítása óta ma már 130 országban elérhető. A fintech ráadásul a világhírű csecsen ketrecharcost Khabib Nurmagomedovot szerezte meg márkanagykövetének.

A Wethaq platform egy online ügynökség, amely mögöttes infrastruktúrát biztosít a Sukuk nevű, pénzügyi termék kereskedelméhez. A Sukuk jellegében a kötvényhez hasonlít, de a saríának megfelelően nem kapcsolódik hozzá kamat.

A termék lényege, hogy a befektető igazolást vásárol a kibocsájtótól, aki az így befolyt pénzt egy eszközbe forgatja, amiben a befektetőnek közvetlen érdekeltsége van. A kibocsájtó később visszavásárolja az igazolást annak aktuális értékén.



A legtöbb sukukot a Dubai Nemzetközi Pénzügyi Központ bocsájtja ki és óriási lenne rá a kereslet. A manuális, lassú és széttöredezett igénylési folyamat viszont hátráltatja a termék széleskörű elterjedését. A Wethaq automatizálja folyamatot és a SWIFT integrációnak köszönhetően már világszerte 3500 bank tudja kínálni a terméket.

Mivel az iszlám tiltja a spekulációt és a kockázatos befektetéseket, azt gondolhatnánk, hogy az igencsak volatilis kriptopiac is haram besorolás alá esik. A kriptopénzeket viszont több befolyásos mufti (iszlám jogász) is megvizsgálta és arra a következtetésre jutottak, hogy azok tartalmaznak ugyan spekulatív elemeket, de ilyen értelemben nem különböznek lényegesen más fizetőeszközöktől. Így amennyiben a kriptopénzt a saría törvényeknek megfelelő befektetésekre és tranzakciókra használják, a tevékenység halalnak (engedélyezettnek) minősül. A vallási elöljárók jóváhagyása után, nagyon megnőtt az igény a saría által szabályozott kriptoszolgáltatásokra. Az első halal kriptoplatform a Caizcoin volt, amely úgynevezett Caiz tokeneket használ a decentralizált blockchain alapú rendszerében. A fejlesztők olyan teljeskörű banki szolgáltatást fejlesztettek, amely megfelel az iszlám hitelveknek. A Caiz stabil fizetőeszköz és a fejlesztők számos szolgáltatással (alacsony tranzakciós díjak a nemzetközi utalások után, kamatmentes hitelnyújtás) próbálják ösztönözni a globális használatot.

(Global Islamic Fintech Report 2021, Finextra, Crunchbase News)

Címlapkép forrása: Getty Images