Új, sosem látott munkahelyeket termet a digitalizáció a pénzintézeteknél

A K&H sajtóbeszélgetésén Németh Balázs, a K&H innovációs vezetője és Kaszab Attila a K&H nem-életbiztosítási vezérigazgató-helyettese mutatták be a biztosító digitalizációs elképzeléseit és azokat a fejlesztési irányokat, amelyek a jövő kihívásaira készítik fel a szervezetet. A beszélgetésből kiderült, hogy hogyan változtak az ügyféligények a digitalizáció hatására, hogyan kell újragondolni a bankfióki kiszolgálást és hogy milyen hatással van az automatizáció és a mesterséges intelligencia a banki és biztosítói munkakörökre.

Hogyan változtak az ügyféligények és a kiszolgálás a digitalizáció hatására?

Németh Balázs arról beszélt, hogy gyökeresen megváltoztak az ügyfelek igényei és amíg a bank korábban még egy fizikai bankfiókot jelentett, bonyolult folyamatokkal, sorban állással, papírmunkával, addig ma a piaci szereplők egyre inkább arra törekednek, hogy ügyfeleik először az okostelefonjukhoz nyúljanak, ha a pénzügyeiket szeretnék intézni.

Megváltozott ügyféligények azt jelentik, hogy a felhasználók az egyszerű termékeket és szolgáltatásokat egyértelmű úton, a megfelelő helyen, struktúrában és vizuális élmény mellett szeretnék elérni. Szintén nagyon fontos, hogy mindez azonnal az ügyfél rendelkezésére álljon, amihez viszont a háttérfolyamatoknak is olajozottan kell működniük. Az ügyfélélmény javításának így elidegeníthetetlen részét kell hogy képezze a back-office folyamatok automatizációja is.

A banki és biztosítási szolgáltatásokat nyújtó szervezet a napi bankolási tevékenységek és fizetési megoldások digitalizációjától a komplexebb digitális termékekig fejlesztéséig szeretne eljutni. Az egyszerűbb megoldások persze nagyon fontosak, hiszen az ügyfelek leggyakrabban ilyen tranzakciók miatt lépnek kapcsolatba a bankokkal.

Fontos szempont, hogy nem csak a digitális élmény megléte a fontos, hanem hogy az mobilról is elérhető legyen. A cél, hogy minél több termék és szolgáltatás kerüljön egy alkalmazásba, a különböző hiteltermékektől, az autó-, és lakásbiztosításokon át, a káreseménnyel kapcsolatos ügyek intézéséig. A lényeg, hogy az ügyfél azt érezze, hogy az applikáció a bankja és a biztosítója is egyben. A K&H mobilbankjában az ügyfelek digitálisan is tudnak számlát nyitni és azonnal igénybe tudják venni a virtuális kártyájukat is. A vállalat több mint 600 ezer digitálisan aktív és 480 ezer mobilbankot használó ügyféllel rendelkezik.

A digitalizációval sokat változott a kiszolgálás is. Régen kizárólag személyes interakciókon alapult és az egyszerűbb termékek igénybevételéhez is szükség volt rá. Ma már azonban az ügyfelek egyre jobban ismerik ezeknek a termékeknek a tartalmát, így esetükben már egyre kisebb teret kap az interperszonalitás. A komplex termékekhez viszont elengedhetetlen a támogató szolgáltatások megléte és az értékesítői munka.

A digitális szolgáltatások esetében, mint a webes felület, vagy a mobilbank is felmerülhet a személyes támogatás igénye, főleg olyanok esetében, akik még nem teljesen intuitív módon használják a termékeket.



Mit jelent az ügyfél szempontjából a digitalizáció?

Az ügyfél akkor éli meg legjobbnak a digitalizációval járó változásokat, ha a mögöttes folyamatok automatizáltak és hatékonyak. Amikor a digitalizált megoldások következő szintjéről beszélünk, akkor elsősorban az azonnali szolgáltatásokra kell gondolnunk, ahol a folyamat automatikusan megy végbe. Ennek van egy része, amit az ügyfél is lát, de van olyan is, ami csak a háttérben zajlik. A robotizációs és automatizációs megoldások pedig arra szolgálnak, hogy a megfelelő működési hatékonyságot biztosítva hozzájáruljanak az ügyfélélmény javításához és a fenntartható működés eléréséhez.

Az ügyfelek ráadásul úgynevezett hiper-perszonalizált szolgáltatást várnak el. A digitális szolgáltatásba tehát érdemes személyes elemeket is belevinni. Ehhez nyújtanak támogatást az ügyféladatok, amiknek a felhasználásával személyre szóló ajánlatokat lehet nyújtani az ügyfeleknek, akkor és ott, amikor szükségük van rájuk. A digitális szolgáltatásokba belecsempészett „személyes érintés” pedig hozzájárul a brand és az ügyfelek közötti szorosabb kapcsolat kialakulásához. A digitális kapcsolat tehát az első, de fontos, hogy ez a személyes segítség lehetősége mellett valósuljon meg, úgy hogy az ügyfél bármikor tudjon támogatást kérni a bankfiókokban.

Németh Balázs észrevétele szerint a letöltött applikációk egy jelentős részét nem használják az ügyfelek, de a K&H mindenképp olyan alkalmazást szeretne fejleszteni, amit a felhasználók napi rendszerességgel vesznek igénybe. Céljuk, hogy ökoszisztémát építsenek ki, tehát partnerségre lépjenek olyan szolgáltatókkal, amelyek már kiépítették a megfelelő megoldást és megfelelnek a K&H sztenderdjeinek. Ez már részben megvalósult az olyan érintésmentes fizetési megoldások beépítésével, mint a Google Pay és az Apple Pay. Az ügyfél pedig a napi fizetései során talán nem is veszi észre, hogy ezeket a megoldásokat is használja. A K&H törekszik arra is, hogy más a fizetési tranzakciókhoz kapcsolható szolgáltatásokat is integrálni tudjon a saját rendszereibe. A K&H mobilbankban tavaly óta már tömegközlekedéshez vásárolt jegyeket is lehet tárolni.

Hogyan alakítja át a digitalizáció a banki és biztosítási munkaköröket?

A digitális megoldások várhatóan nem fogják felszámolni a bankfióki munkaköröket, de át fogják alakítani azokat, úgy, hogy az egyszerűbb és sokszor repetitív folyamatok kikerülnek onnan, a hangsúly pedig sokkal inkább az ügyfelek edukációjára és a bizalom kiépítésére kerül majd. A folyamatokat tehát az ügyfél egyedül hajtja végre, de ha szükséges mindig egy karnyújtásnyira lesz tőle a banki alkalmazott, akitől tanácsot és adott esetben segítséget kérhet.

