Lecsapni készül az EU a banki fióktelepekre

Szigorítaná az eddig gyengén szabályozott banki fióktelepek szabályozását az EU az unión kívüli bankok esetében, felhatalmazva a pénzügyi felügyeleteket arra, hogy megköveteljék, leánybankokká alakítsák át EU-n belüli tevékenységüket, hogy így erősebben felügyelhessék őket.

A Financial Times cikke szerint az Európai Bizottság egy olyan tervezeten dolgozik, amely a gyengén szabályozott, EU-ban működő banki fióktelepeket erősebb szabályozásnak vetné alá. Felhatalmaznák az egyes pénzügyi felügyeleteket és szabályozókat arra, hogy az EU-n kívüli bankok EU-ban működő fióktelepeit leánybankokká alakíttassák át.

Nem minden fióktelepre vonatkozna a szabályozás: annak megállapítására lenne szükség hozzá, hogy kellően nagy és kockázatos tevékenységet végez az érintett fióktelep. Az aktuális elképzelések szerint 30 milliárd eurós eszközállomány lenne a szabályozás alkalmazásának alsó küszöbe.

Az elképzelések előzménye az, hogy az Európai Központi Bank, amely 2014 óta látja el az EU legnagyobb bankjainak felügyeletét a bankunióhoz csatlakozó országokban, egyre nagyobb aggodalommal figyeli az EU-n kívülről érkező bankok egyre szaporodó és terjeszkedő fióktelepeinek tevékenységét a régióban. 2020 végén az EU-n kívüli bankok EU-s fióktelepeinek összesített eszközállománya 510 milliárd euróra rúgott, ami 120 milliárd euróval nagyobb az egy évvel korábbinál.

Mivel a fióktelepek tőke- és likviditási követelményei jóval lazábbak a leánybankokénál, az új szabályozás több milliárd eurós többletköltséget jelentene a globális bankszektor számára.

Az Európai Bizottság várhatóan október 27-én teszi közzé tervezetét, amit aztán az Európai Parlament és az Európai Tanács véglegesíthet a Bázel III globális banki tőkeszabályozásról szóló következő szabályozási csomag részeként.

Tudomásunk szerint két EU-n kívüli bank rendelkezik Magyarországon fiókteleppel: a Citigroup és a Bank of China. Előbbi egy EU-s leánybank, az Írországban bejegyzett Citibank Europe plc. fióktelepe, így közvetlenül nem vonatkozna rá a változás, a Bank of China magyarországi fióktelepe pedig valószínűleg a kisebb mérete alapján nem kerül be az említett körbe. Az MNB legutóbbi Aranykönyve azt írja, a fióktelepre vonatkozó adatok közzétételéhez nem járult hozzá a Bank of China.

Címlapkép: Getty Images