A vártnál jobb számokkal indul a banki gyorsjelentési szezon

Az elemzők által várt 29,8 milliárd dollárnyi bevétel és 3 dolláros EPS-t meghaladó, 30,4 milliárd dollár bevételről és 3,74 dollár egy részvényre utó nyereségről számolt be a JP Morgan a harmadik negyedévre vonatkozó gyorsjelentésében.

A bank profit soron is jól teljesített, ugyanis a bank 2,1 milliárd dollárnyi tartalékot szabadított fel, amelyet korábban a hitelezési veszteségekre képeztek.

A gyorsjelentés főbb számai:

A bank profitja 11,7 milliárd dollár lett, 2,2 milliárddal meghaladva az előző év hasonló időszakában elért profitot. A növekedést elsősorban a 2,1 milliárd dollárnyi felszabadított, hitelezési veszteségre képzett céltartalék fűtötte.

A nettó bevétel 30,4 milliárd dollár lett, ami 2%-os növekedés éves összevetésben. A nem kamatjellegű bevételek 3%-kal 17,3 milliárd dollárra nőttek, a kamatbevételek pedig 1%-kal 13,2 milliárdra nőttek.

A nem kamatjellegű kiadások 1%-kal nőttek egy év alatt, a harmadik negyedévben 17,1 milliárd dollárt kitéve.

A hitelezési veszteségre képzett tartalék végül 1,5 milliárdos pluszba került, köszönhetően 2,1 milliárd dolláros felszabadításnak.

A lakossági üzletágban a bank profitja 12%-kal 4,3 milliárd dollárra nőtt.

A vállalati és befektetési banki üzletágban közel 30%-kal ugrott meg a bank eredménye, a bevételek pedig 45%-kal növekedtek, köszönhetően elsősorban a magasabb befektetési banki díjbevételeknek.

A vagyonkezelői üzletágban a profit 36%-kal 1,2 milliárd dollárra nőtt, a bevételek pedig a magasabb vagyonkezelési díjbevételnek köszönhetően 21%-kal 4,3 milliárd dollárra hízott.

Jamie Dimon, a bank vezérigazgatója azzal magyarázta a hitelezési veszteségre képzett tartalék jelentős felszabadítását, hogy kedvezőbbek lettek a gazdasági kilátások és ezzel együtt a bank kilátásai is. Kitért arra is, hogy a bank stratégiai felvásárlásokban gondolkodik, ezzel erősítve pozícióját és növekedési lehetőségeit a következő évtizedekre. A 2022 végére tervezett, 400 új fiók megnyitásából már több mint a felét sikerült elérni, emellett igyekeznek növelni jelenlétüket a lakossági bankolásban is világszerte. Ennek egyik fontos lépése, hogy nemrég megnyitották a digitális lakossági bankjukat az Egyesült Királyágban.

A befektetők egyelőre pozitívan ítélik meg a JP Morgan számait, a bank részvényeinek árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 0,6%-ot erősödik.

