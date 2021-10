MNB: jön az azonnali fizetés 2.0!

A tavaly márciusban elindult azonnali fizetési rendszer (AFR) továbbfejlesztésén dolgozik az MNB – derült ki a Portfolio mai Banking Technology 2021 konferenciáján, részleteket azonban egyelőre nem árult el a jegybank igazgatója. Számos aktuális kérdésről, így az AFR-re épülő ökoszisztémákról, a buy now, pay later (BNPL) terjedéséről és a digitális jegybankpénzről is szó esett a kora délutáni panelbeszélgetésen.

Mit látni az elektronikus fizetések piacán és az ökoszisztémák körül?

Bartha Lajos (MNB) szerint a tavalyi év nagyon különleges volt, a pandémia miatti visszaesést az azonnali fizetés tavaly márciusi megjelenésének is köszönhetően gyorsan sikerült ledolgozni, és növekszik a piac. Selmeczi-Kovács Zsolt (GIRO) elmondta: a szabályozó folyamatosan gondolkodik azon, mikor és hogyan emelik meg a 10 millió forintos értékhatárt az azonnali fizetési rendszerben, bankok közötti bilaterális egyezség esetén egyébként magasabb összeg átutalására most is van lehetőség a rendszerben. Fontos cél a fizetési kérelem elterjesztése, amit egyelőre még számos kevésbé ügyfélbarát megoldás késleltet. Bartha Lajos az előbbivel kapcsolatos kérdésre reagálva azt mondta:

sok pénzforgalmi fejlesztésen gondolkodnak a jegybanknál, készül az azonnali fizetés 2.0 is.

Részleteket nem árult el egyelőre. 33 évig tartott a kártyafizetésnek Magyarországon, hogy elérje az évi 1 milliárd tranzakciót, az azonnali fizetési rendszerben ehhez várhatóan sokkal kevesebb időre lesz szükség. Nem szabad elvárni azonban, hogy ugyanolyan sebességgel történjen minden az ökoszisztémák felépülésében, mintha nem lett volna covid. Rövid távon a QR-kódos fizetés és a fizetési kérelem fejlődhet gyorsan.

Boris Martinovic (MasterCard) szerint is fejlődik a piac: a kártyás tranzakciók aránya mára eléri vagy meghaladja az 50%-os a kiskereskedelemben, a vendéglátásban pedig a 30-40%-ot. Nagy lendületet adott az elektronikus fizetés elérhetővé tételének kötelezővé tételéről szóló, idén január 1-jén életbe lépett szabályozás. c szerint a készpénzmentes világhoz egy olyan jó értékesítési folyamat kell, amelyben a legkényelmesebben tudnak hozzáférni a kereskedők a kényelmes elektronikus fizetési megoldáshoz. Ma a bankok 90%-ánál a számlanyitáshoz és egy sor szolgáltatás igénybevételéhez még be kell menni a bankfiókba, ennek változnia kell.

Mi ez a BNPL (buy now, pay later) őrület?

Magyarországon a lakosság több mint 20 ezer milliárd forintot költ évente, ennek alig 3%-ára vesz fel kölcsönt. A BNPL semmi más, mint egy nagyon egyszerű, digitális, pár perc alatt igényelhető részletfizetési megoldás az értékesítés helyszínén. Sokkal kényelmesebb, egyszerűbb és élményszerűbb folyamatot jelent az ügyfél számára (a Klarnánál nem kell pl. munkáltatói igazolást csatolni), és maga a termék és vonzóbb, transzparensebb, mint például egy olyan áruhitel, amely mögött hitelkártya áll. Boris Martinovic (Mastercard) szerint percepciók sorát kell lebontani az installment termékek sikeréhez, ők egyébként most már nemcsak hagyományos banki szereplőkkel, hanem fintechekkel is együttműködnek e téren. Bartha Lajos (MNB) nem tekinti a BNPL-t pénzforgalmi kérdésnek, mert ez gyakorlatilag egy hitel, amely jellemzői révén többek között a devizahitelezést juttatja az eszébe. Bruzsa Géza (Fintrous Group) úgy vélte, a mostani áruhitel-gyakorlatnak is vannak rejtett költségei, túlzott jutalékai és torz érdekeltségi viszonyai, amelyeket az ügyfél szempontjából a BNPL a jó árazáson és transzparencián keresztül kijavíthat.

Hogy áll a digitális jegybankpénzről (CBDC) szóló gondolkodás?

A mögöttes kérdések nem feltétlenül pénzforgalmiak, a vége viszont pénzforgalmi döntés abból a szempontból, hogy fizetőeszközt adunk az emberek kezébe – fogalmazott Bartha Lajos (MNB). A motivációnk dönti el, hogy milyen típusú digitális jegybankpénzről van értelme beszélni. Kína és Svédország haladt előre a leginkább a témában, de teljesen más a két ország motivációja. Magyarországon nagyon jó a fizetési infrastruktúra (igaz, az emberek nem optimálisan használják), pénzforgalmi szempontból nincs olyan piaci kudarc, amit a digitális jegybankpénz tudna orvosolni. Egyelőre mindenki csak koncepcionálisan gondolkozik a témáról, a technológiai feltételek azonban adottak a gyors bevezetéshez is. A döntés azonban még sehol nem született meg a világban.

