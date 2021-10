Felvásárolnak egy magyar bankot!

Megvásárolja a MagNet Bank a nála jóval kisebb mérlegfőösszegű, de hasonló hitelállományú, tavaly veszteségesen működő Sopron Bankot. A felvásárlás hátterében a mérethatékonyság javítására és a földrajzi lefedettség növelésére tett erőfeszítés állhat, összeolvadásról egyelőre nincs szó.

A Magnet közleménye szerint a MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. és az osztrák Hypo-Bank Burgenland AG között a tegnapi napon megállapodás született, amelynek értelmében a magyar tulajdonú MagNet Bank Zrt. felvásárolja a Hypo-Bank Burgenland AG magyarországi leányvállalatát, a Sopron Bank Zrt-t. A tranzakcióhoz szükséges a Magyar Nemzeti Bank engedélye, mellyel

a Sopron Bank a MagNet Bank 100%-os leányvállalatává válik.





A Sopron Bank Zrt. értékesítését követően a Hypo-Bank Burgenland AG nem vonul ki, Magyaországon a vállalati ügyfelek kiszolgálására helyezi a hangsúlyt, elsősorban az ingatlanfinanszírozás területén. Fáy Zsolt, a magyar közösségi bank elnöke kijelentette: „A felvásárlással a MagNet Bank nemcsak nyugat-magyarországi fiókhálózatra tesz szert, de közel duplájára növelheti piaci részesedését, amely lehetőséget teremt a további dinamikus fejlődésre, és olyan régiókba is eljuttathatja az értékalapú bankolást, ahol eddig ez kevésbé volt elérhető.”

A 100%-ig magyar magántulajdonban lévő MagNet Bank az elmúlt 25 évben mindvégig nyereségesen működött a hazai piacon, és számos korábbi felvásárlás – köztük a 2013. évi Banco Popolare Hungary akvizíciója – révén is, mára több mint 50 ezer ügyfelet szolgál ki - közölték.

Ahogy az alábbi táblázatba is látható, mérlegfőösszeg alapján a MagNet Bank jóval nagyobb a Sopron Banknál, a hitelállomány szempontjából azonban némileg még nagyobb is volt 2020 végén a Sopron Bank a MagNetnél. A MagNet Bank pénzügyi számai tavaly jobbak voltak, a Sopron Bank veszteségesen működött.

A MagNet és a Sopron Bank 2020-as adatai (mrd Ft) MagNet Bank Sopron Bank Méregfőösszeg 252,9 106,6 Hitelállomány 82,3 89,4 Betétállomány 129,7 94,9 Saját tőke 15,8 9,9 Működési bevétel 7,305 3,701 Adózott eredmény 0,382 -0,147 Forrás: MNB, Portfolio

A viszonylag kis piaci részesedésű bankok közötti M&A-tranzakciókat általában mérethatékonysági megfontolások motiválják, ennek a szempontnak valószínűleg most is nagy szerepe volt: a MagNet Bank jelentős szinergiákat realizálhat az akvizíciókból. Emellett a társaság közleménye a földrajzi lefedettség növelésére is utal. A két bank együtt a lakossági és a kkv szolgáltatások területén növekedhet tovább, a szinergiák teljes kihasználása valószínűleg a leánybank beolvasztását is indokolttá teszi majd a MagNet Bank számára.

