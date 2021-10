Világméretű visszaesést hozott a Covid az elektronikus fizetéseknél, a bankok nagyot buktak rajta

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A 2020-as gazdasági visszaesés több más ágazat mellett a globális fizetési szektort is hátrányosan érintette, derül ki a McKinsey Global Payments Report c. kutatásából. A kormányok válságkezelő folyósításai, valamint az ügyféltranzakciók digitalizációjának felpörgése ellenére is 11 éves mélypontra zuhant vissza a szektor teljesítménye. A visszaesés ráadásul egy jelentős digitalizációs hullám közben érte a szektort.