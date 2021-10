Megérkezett a Revolut Bank Magyarországra, mire figyeljenek a magyar revolutozók?

A korábbi elektronikus pénzkibocsátó szolgáltatói piacralépése után immáron bankként, azaz explicit betétbiztosítási védettséget élvező szolgáltatás nyújtójaként is megjelent hazánkban a Revolut. Az eddigi értesülések szerint jelenleg határon átnyúló intézményként (később fióktelepeként), leánybank alapítása nélkül tervez működni, amivel kapcsolatban már az MNB és az OBA is megszólalt. Hogy mit jelent praktikus ügyfélnyelven annak különbsége, hogy határokon átnyúló banki szolgáltatás, vagy fióktelepi működés, arról megkérdeztük az OBA korábbi szóvivőjét, a határokon átnyúló európai kártalanítási rendszer kidolgozásában egykor vezető szerepet játszó Tóth Istvánt, aki ma a hazai fintech piaci szereplőnek, a Talk-A-Bot-nak a kommunikációs vezetője.

Lényeges egy hazai betétes szempontjából, hogy melyik működési modell, azaz fióktelepként, vagy határokon átnyúló szolgáltatásban érvényesül a Revolut Bank betétvédelme?

A betétesi védelem szempontjából a fő dolgok tekintetében nagy különbség nincs. Ahogy az MNB és az OBA is jelezte, a Revolut Bank betéti szolgáltatásaira immáron a litván betétbiztosító védelme vonatkozik. Ez pedig ugyanúgy 10 munkanapon belüli 100 ezer eurós betétbiztosítási kártalanítást jelent a hazai betétesnek, mintha egy hazai bejegyzésű bank után állna helyt az OBA.

Mi adja akkor a lényegi különbséget a két működési modell között?

Ahogy az MNB is jelezte, elsorban ügyfélszolgálati jellegű, illetve panaszkezelési, elszámolási, fogyasztói, avagy betétbiztosítási kérdésekben lehet kiszolgáltatott az ügyfél, ugyanis számára a hazai hatóságok és szervezetek helyett a litván hatóságok és betétbiztosító tud választ adni, avagy közbenjárást nyújtani. Az információkérés, érdekérvényesítés, általános értelemben a kommunikáció válhat nehézzé.

Erre figyelmeztettek mindössze a hazai hatóságok?

Ettől általánosabb problémát is jeleztek. Az ügyfélnek először is el kell tudnia dönteni, hogy a Revolut csoport melyik tagjának szolgáltatását kívánja igénybe venni, ezt követően dönthet arról, hogy betétbiztosítási védettségű szolgáltatást vesz-e igénybe, vagy sem. Kombinált betéti termékek esetén például érdemes ebben az alapos utánajárás, még akkor is, ha ezek amúgy egy normál hazai pénzelhelyezés általános tájékozódási feladataival egyeznek meg. Mindezt vagy a Revoluttól, vagy a litván betétbiztosítótól kérdezhetjük meg. Utóbbi esetben persze nem könnyíti meg a hazai fogyasztók dolgát, hogy Revolut-ügyi közleményeiben maga az OBA sem kínálta fel a litván társintézmény honlapját az érdeklődők számára, az európai intézményeket mutató, grafikailag amúgy szépen kidolgozott térképén pedig nem létező honlapra mutat a hiperlink.

A Revolut mennyire tekinthető ilyen kérdésekben gyorsan válaszoló szolgáltatónak?

Általánosságban ezt nehéz megítélni, mindenesetre én magyarországi Revolut ügyfélként például nem kaptam erről tájékoztatást. Kényelmes, gyors és előnyös számos szolgáltatásuk, az ügyfelek joggal várhatják el, hogy az ügyfélszolgálat is ilyen legyen. Amikor egy hazai inkumbens banknak, sőt magának a jegybanknak is jól működő chatbotja van például, akkor meglepő, ha egy bankgyilkosnak nevezett finctech szolgáltató azonnali válaszokat adó chatbotja netán órákra elérhetetlen, vagy a feltett egyedi kérdésekre csak nagyon lassan kapunk választ. De tapasztaljuk, hogy tudnak már magyar nyelvű ügyintézőt is adni, ahogy maga a bankká alakulás ténye is azt jelzi, hogy a Revolut fejlődőképes a szervezet.

Mennyiben lesz más a hazai fogasztó helyzete, ha a Revolut Bank, szándékainak megfelelően fióktelepet hoz létre?

Ebben az esetben egy esetleges kártalanítási eseménykor jó eséllyel az OBA lesz a megbízott kártalanító szervezet, ő kommunikál, válaszol, tájékoztat, a litván szervezet megbízása alapján.

Ilyen helyzetben szenvedhet-e bármilyen hátrányt a magyar betétes?

A határokon átnyúló kártalanítás kidolgozásába 2015-ben kezdett bele az európai betétbiztosítási közösség. Létrehoztak egy technikai, egy pénzügyi, egy jogi és egy kommunikációs munkacsoportot. Az OBA akkori, európai szempontból is páratan kártalanításai tapasztalatának és működésének köszönhetően ebből kettőt magyarok vezettek. Az EFDI elnökének felkérésére a jogi csoportot az OBA jogásza, a kommunikációs munkacsoportot én vezettem. A fióktelepi kártalanításra kidolgoztuk a „same day, same hour, same message” elvét, mely alapján, ha az anyaországban csődbe jutó bank betétese tájékoztatást kap a rá ott vonatkozó kártalanításról, ehhez képest a fióktelepi ország betétese, valamint nyilvánossága nem szenvedhet sem időbeli sem információs hátrányt. A kétéves munkával kidolgozott kártalanítási szabályrendszert az EBA is elfogadta és a betétbiztosítók ezt mai napig ugyanúgy gyakorolják, mint a terror-, vagy kataszrófa-elhárítók a maguk munkáját.

