Fontos könnyítést lengetett be az MNB a fiatal lakásvásárlóknak

Fontos könnyítést lengetett be az MNB a makroprudenciális jelentés publikálásával együtt: az elszálló lakásárak miatt a fiatalabb korosztály első lakáshoz jutásának támogatása érdekében lazíthatnak a hitelfedezeti mutató szabályain. A hitelfedezeti mutató korlátjának 5-10 százalékponttal való esetleges emelése évente akár 20 ezer ügyfél lakáshoz jutását könnyíthetné meg. A jelentésben a hitelezési pályáról, a moratóriumról, a zöld hitelekről is részletes elemzéseket tett közzé a jegybank.

Fontos engedmény jöhet a fiatal lakásvásárlóknak

A lakásárak emelkedése miatt a hitelfedezeti mutatóra (HFM) vonatkozó szabályozás által előírt önerő-szükséglet előteremtése problémát jelenthet egyes fogyasztói csoportoknak. Főként a fiatalabb korosztály esetében jellemző az, hogy az önerő előteremtése nehézkesebb számukra.

Az MNB vizsgálja, hogy milyen külföldi példákat léteznek arra vonatkozóan, hogy számukra a lakásvásárlás elérhetősége javuljon.

Számos országban alkalmaznak a hitelfedezeti mutatóra vonatkozóan kivételszabályokat, amik az első lakásvásárlók esetében magasabb limiteket engedélyeznek, az MNB vizsgálja, ezeket a hazai környezetben hogyan lehetne bevezetni.

Az MNB közleményében további részleteket osztott meg ezzel kapcsolatban: Magyarországon a fiatalabb korosztályok esetén a HFM korlát első lakásvásárlókra vonatkozó, nemzetközi tapasztalatoknak megfelelő

5-10 százalékponttal való esetleges emelése évente akár 20 ezer ügyfél lakáshoz jutását könnyíthetné meg.





Hitelezés és moratórium

Az adósságfék szabályok, a likviditási és finanszírozási szabályok biztosították, hogy a bankok erős ellenállóképeséggel rendelkezzenek egy kihívásokkal teli időszakban is. A hitelezési kapacitás fenntartása érdekében tőkepuffer lazításokat vezettek be a járványidőszak alatt. A hitelezésre az elmúlt időszakban több hatás is volt, a járványhelyzet miatt visszaesés a kockázatvállalásban a banki és az ügyfél oldalon is. Az erős hitelezést jelentős mértékben támogatják az állami hitelezési konstrukciók, nincs túlfűtöttség, inkább a kilábalás támogatásáról van szó, az MNB nem fog emiatt beavatkozni a hitelpiacon.

Ahogy a jelentéssel kiadott közleményben fogalmaztak: a bankrendszer a koronavírus-járvány okozta gazdasági sokk alatt is stabilan és túlzott eladósodásra utaló jelek nélkül töltötte be gazdaságfinanszírozó szerepét, a fizetési moratórium lejárta után azonban a kockázatok várható növekedésének kezelése kiemelt figyelmet igényel.

A tájékoztatón kiemelték: novembertől szűkített körnek lesz elérhető a moratórium, ez alapvetően meghatározza, hogy mennyire látható az intézmények számára az adósok hitelképessége, a moratóriumban lévő állományok törlesztési információi nem álltak eddig rendelkezésre. Az MNB azzal számol:

a vállalatok tekintetében a ténylegesen sérülékeny adósok, kb. 4 százalékos állomány maradhat moratórium alatt,

a háztartások számára szélesebb körben lesz elérhető a moratórium hosszabbítása, a mostani nagyjából 30 százalékos moratórium alatt lévő hitelállomány 23 százalékra csökkenhet.

A piaci visszajelzések tekintetében alacsony volt azon ügyfelek száma, akik már most bejelentkeztek a moratóriumra, de ezt október végén lehet majd pontosabban látni.

Digitális hitelek

A személyi hitelezés az, ahol a digitális hitelek terjednek: minden ötödik hitel teljesen online került folyósításra, így érték el az ügyfelek, és 10% ezen kívül részben digitális csatornán került az ügyfelekhez. Ezek az ügyletek nem kockázatosabbak, 3 tényezőt láttak:

alacsonyabb összeget vesznek fel rövidebb időre, és fiatalabbak az adósok.

Más eltérést egyelőre nem nagyon látnak, de figyelik, hogy a digitális hitelezés felfutásával változnak-e a trendek. Annak ellenére, hogy a pénzügyi szektor nagymértékű ráutaltsága az adatgyűjtésre és adatelemzésre stratégiai jelentőségűvé teszi az adósokra és fedezetekre vonatkozó adatok rendelkezésre állását, a jelentés megállapítja, hogy hazai szinten az adatok elérhetőségében és felhasználásában jelentős elmaradás tapasztalható. Ez gátolja a hitelezési folyamatok költség- és időigényének mérséklését, a pénzügyi mélyülést, a digitalizáció és a zöld pénzügyi termékek elterjedését, és így a bankszektor és az ország versenyképességét is gyengíti. A banki működés digitalizációjának erősítéséhez szükséges a piaci fejlesztések mellett az állami adatbázisok elérésének javítása is, melyben jelentős a lemaradásunk az EU többi országához viszonyítva.

Rendszerkockázatok

Az MNB 2020-as rendes éves felülvizsgálata során nem változott a rendszerszinten jelentős intézmények (O-SII) köre. Az azonosított bankoknak 2022-től kell megkezdeniük a koronavírus-járvány alatt feloldott tőkepuffereik újbóli, 2024-ig tartó fokozatos felépítését, ami támogatja a banki hitelezési kapacitás fenntartását a gazdasági kilábalás időszaka alatt. A Magyar Bankholding integrációjának szorosabbra fűzésével rendszerkockázati szempontból a második legjelentősebb bankcsoport jön létre a hazai bankszektorban, ami jelentős átrendeződéshez vezet majd a rendszerszinten jelentős intézmények körében.

Zöld törekvések

Az éghajlatváltozással járó tartós környezeti változások reálgazdasági veszteségeket és közvetetten pénzügyi stabilitási kockázatokat is okozhatnak, melyek pontos felméréséhez további, részletesebb adatokra van szükség. A bankrendszer azonban nem csak elszenvedője lehet a klímaváltozásnak, hanem aktívan támogathatja a gazdaság zöldítését, például az elavult épületállomány korszerűsítését és energiahatékony épületek építését célzó hitelek nyújtásával, illetve a fenntarthatóságot elősegítő és szem előtt tartó beruházások és iparágak finanszírozásával.

Az MNB számos intézkedést hozott a zöld lakáshitelezés támogatása érdekében, többek között 2021. októberben elindítva 200 milliárd forint keretösszegű Zöld Otthon programját. Ennek keretében a jegybank 0 százalékos kamatozású forrást biztosít a hitelintézeteknek, amelyet azok legfeljebb 2,5 százalékos, a futamidő végéig rögzített ügyleti kamat mellett hitelezhetnek tovább a lakossági ügyfeleknek magas energiahatékonyságú új lakóépületek építésére, vásárlására. Emellett a jövőben a makroprudenciális eszköztár JMM előíráshoz hasonló további célzott alkalmazása is segítheti a klímakockázatok mérséklését és a zöld szempontok figyelembevételét.

A címlapkép forrása: Getty Images.