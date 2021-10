KPMG-felmérés: felértékelte a járvány az ingatlanhitelezést

Számottevően, 22 százalékkal csökkentek 2021 első félévében az ingatlanbefektetések Közép- és Kelet-Európában az előző év azonos időszakához képest, a bankok számára azonban jelentősen nőtt az ingatlanhitelezés jelentősége a járvány időszakában – állapította meg a KPMG felmérése. Miközben a magyarországi bankok legszívesebben a logisztikai fejlesztésekhez nyújtanának finanszírozást, addig a megkérdezett hazai ingatlanfejlesztők a lakófejlesztéseket találták a legvonzóbbnak.

Akelet-közép-európai régió 11 országának több mint 40 bankja vett részt a tanácsadócég felmérésében. A KPMG Property Lending Barometer (PLB) legújabb kiadása szerint

a bankok számára megnőtt 2021-ben az ingatlanhitelezés jelentősége – egyrészt az ingatlanhitel-portfóliók romlása, másrészt a piaci feltételek további fokozatos javulása következtében.

A koronavírus továbbra is hatást gyakorol az ingatlanpiacokra

2021 első félévében az ingatlantranzakciók értéke 4,9 milliárd eurót tett ki a közép-kelet-európai régióban. Az eredmény 80 százalékban három államnak – több mint felerészben (53 százalékban) Lengyelországnak, 18, illetve 13 százalékban pedig Csehországnak és Magyarországnak – tulajdonítható. Az első félévben 2020 azonos időszakához képest Szlovákiában, Romániában és Magyarországon folytatódott a növekedés, eközben a beruházások legmeredekebben Bulgáriában és Csehországban estek vissza.

A felmérésben résztvevők úgy látják: a globális járvány a továbbiakban nem csupán befolyásolja, hanem a komoly hatással lehet majd az ingatlanhitelezésre, és különösen annak módjára is. A helyi makrogazdasági feltételeknél is fontosabb szempont lesz tehát ez a globális hatás, például annak eldöntésében, hogy milyen típusú ingatlanfejlesztések részesülhetnek finanszírozásban. A bankok képviselőnek válaszaiból az is kiderül, hogy a fenntarthatóság ugyan gyakran szóba kerül az ingatlanszektor jövőjével foglalkozó iparági eseményeken, mégsem kulcsfontosságú tényező az adott ingatlan finanszírozásának megítélésében.

A lakáscélú kategória megelőzi az ipari/logisztikai szegmenst

A COVID 19-járvány kitörését követő év során a felmérés válaszadói szerint a régió legtöbb bankja számára a lakáscélú kategória vált a legvonzóbbá. Ez megelőzi az ipari/logisztikai szegmenst is, amely 2020-ban felülkerekedett az irodai kategórián.

Andrea Sartori, a KPMG ingatlantanácsadási területének közép-kelet-európai vezetője, a felmérés kezdeményezője szerint az ingatlanfejlesztést Európában a globális egészségügyi válság folyamatos hatásai miatt ugyan bizonytalanság övezi,

a megkérdezett régiós bankok közül a legtöbb mégis nagyobb hangsúlyt helyezett az ingatlanhitelezésre, mint az előző évben.

Érzékelhető, hogy a bankok a biztosabb elképzeléseket keresik, amikor arról van szó, mit hajlandók finanszírozni.

Az idei felmérés során tapasztalt másik nagy változás Andrea Sartori szerint az, hogy a lakáscélú szegmens számos országban – többek közt Magyarország kivételével – a legnépszerűbb kategóriává vált, az ipari/logisztikai kategória pedig a második helyre került a KPMG felmérésében részt vevő banki képviselők válaszai alapján.

A fejlesztők kilátásai az ingatlanberuházások finanszírozása terén

A KPMG kutatásához idén először hét ország 18 ingatlanfejlesztője is csatlakozott. A következő években mindannyian terveznek fejlesztéseket finanszíroztatni, és 90 százalékuk tranzakciókhoz is igénybe venne hitelt. A fejlesztők megosztották tapasztalataikat a finanszírozás banki kritériumaival kapcsolatban is. A válaszok azt mutatják, hogy ha két, hasonló konstrukciót kínáló bank közül kell választaniuk, a döntésnél a minél rövidebb átfutási idő a legfontosabb szempont számukra.

Érdekes, hogy a bankok és a fejlesztők eltérően ítélik meg az ingatlanfejlesztési piac dinamikáját, mert

miközben a megkérdezett magyarországi bankok legszívesebben a logisztikai fejlesztésekhez nyújtanának finanszírozást, addig a megkérdezett magyarországi ingatlanfejlesztők a lakófejlesztéseket találták a legvonzóbbnak

- hívja fel a figyelmet Dános Pál MRICS, a KPMG magyarországi ingatlantanácsadási szolgáltatásának vezetője.

Ingatlanhitelezési hangulat Magyarországon

A felmérésben résztvevő magyarországi bankok kétharmada mérsékelt stratégiai jelentőséget tulajdonít az ingatlanfinanszírozásnak, míg harmaduk átlagos súlyúnak tekinti ezt. A pénzintézetek túlnyomó többsége a tavalyihoz hasonló mértékben összpontosít a szektorra. A válaszadók kifejezetten nyitottak a jövedelemtermelő projektek finanszírozására, és érdeklődést mutatnak az új fejlesztések iránt is.

Ebben az évben a magántőke-alapok voltak a legjelentősebb alternatív finanszírozók a magyar ingatlanpiacon. Őket a külföldi kereskedelmi bankok követték. A magyar piacon az átlagos hitelezési összeg a 17 és 28 millió euró közötti sávba esik, a bankok által preferált méret ennél valamivel magasabb, 19 és 33 millió euró között van.

A megkérdezett magyarországi bankok 80 százaléka a következő 12-18 hónapban mérsékelt növekedésre számít az egész bankszektor ingatlanfinanszírozási portfóliójában.

Saját kilátásaikat tekintve a pénzintézetek valamivel kevésbé optimisták - kétharmaduk jelzett növekedési várakozásokat saját hitelportfóliójában.