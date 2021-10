Szinte hihetetlen: hetedik negyedéve nyereséges a Deutsche Bank

Immár a hetedik egymást követő negyedévben ért el nyereséget a Deutsche Bank. A ma reggel közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentés 6%-os profitnövekedést mutat az egy évvel korábbihoz képest, amivel az elemzői várakozásokat is felülmúlta a legnagyobb német bank, és jó úton halad a szerkezet-átalakítási folyamatban a 2022-es pénzügyi célok teljesülése felé.

2012 óta ez a leghosszabb nyereségességi sorozata a Deutsche Banknak, és bár a befektetési banki üzletág bevételei – sok versenytárssal ellentétben – csökkentek, a társaság vezérigazgatója, Christian Sewing megalapozottan jelenthette ki: teljesíteni fogják 2022-es pénzügyi terveiket.

A nettó kamatbevételek 6%-kal voltak magasabbak a harmadik negyedévben, mint egy évvel korábban, a díj- és jutalékbevételek csaknem 15%-ot emelkedtek.

A nettó profit 329 millió euró volt a harmadik negyedévben, szemben az egy évvel korábbi 309 millió euróval, és különösen az elemzők által várt 280 millió euróval. A befektetési banki divízió bevételeinek 6%-os csökkenése ezen belül összefügg a bank szerkezet-átalakítási folyamatával, amelyben az általában volatilis eredményt termelő üzletág jelentőségét csökkenteni szeretnék. Az üzletág bevételei így is megfelelhetnek a 2020-as számoknak idén, ami jelentős emelkedést mutatott 2019-hez képest, köszönhetően a felerősödött piaci turbulenciának. A tanácsadói bevételek pedig különösen nagy mértékben, 82%-kal 118 millió euróra emelkedtek, köszönhetően az M&A-piac felpezsdülésének.

A működési költségek mérsékelten, 3,6%-kal emelkedtek a banknál, és a költségkontrollhoz hozzájárulhat az a hír, amiről elsőként kedden a Handelsblatt számolt be: a társasághoz tartozó Deutsche Postbank-fiókok közül 200-at bezárnának, így számukat 550-re csökkentenék. Az egy évvel korábbihoz képest most az is hozzájárult az eredményjavuláshoz, hogy 156 millió euróval kevesebb céltartalékot képzett a bank.

Néhány további részlet a gyorsjelentésből:

az egyszeri tételektől tiszított, korrigált adózás előtti eredmény 339%-kal 1,2 milliárd euróra emelkedett,

a transzformációs költségek 583 millió euróra rúgtak az egy évvel korábbi 104 millió euróhoz képest,

a bank alaptevékenysége 898 millió eurós adózás előtti nyereséget hozott, ami szinte megegyezik az egy évvel korábbival,

a nettó bevételek összességében 2%-kal 6,0 milliárd euróra emelkedtek,

a hitelállomány 11 milliárd euróval bővült három hónap alatt, a vagyonkezelésben pedig nettó 12 milliárd eurós tőkebeáramlás történt.

