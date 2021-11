2023-ra klímasemleges lehet az Erste

Csatlakozik az Erste Csoport az ENSZ Net-Zero Banking Alliance kezdeményezéshez, a bankcsoport aláírja az ENSZ felelős banki tevékenység irányelveiről szóló okmányát is – közölte a bank. A társaság már 2023-tól klíma-semleges működést tervez.

A bankcsoport ma reggel tette közzé gyorsjelentését:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 11. 02. Erőtől duzzad az Erste, jöhet a rendkívüli osztalék

Az Erste Csoport az első osztrák és kelet-közép-európai bank, amely csatlakozik az ENSZ Net-Zero Banking Alliance (nettó nulla kibocsátású banki tevékenységet célzó szövetség; NZBA) kezdeményezéséhez. Ezzel a bankcsoport vállalja, hogy hitelezési és befektetési tevekénységét legkésőbb 2050-ig harmonizálja a nulla kibocsátási irányelvekkel.

A Net-Zero Banking Alliance mellett az Erste Csoport az ENSZ Környezetvédelmi Programjának Pénzügyi Kezdeményezéséhez (UN Environmental Program Financial Initiative; UNEP FI) is csatlakozik és aláírja az ENSZ felelős banki tevékenység irányelveiről szóló okmányát is (Principles for Responsible Banking). Ezekkel a lépésekkel az Erste Csoport újabb mérföldkövet lép át fenntarthatósági politikájában és tevékenységében, miután korábban 2021 folyamán új szénfelhasználási irányelvet fogadott el, csatlakozott az EU Zöld Kibocsátási Vállalásához (Green Consumption Pledge) és a Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) kezdeményezéséhez. Az Erste Csoport a saját működését tekintve már 2023-ban klímasemleges működést tervez.

Mindent összevetve az Erste Csoport a teljes hitelállományát tekintve alacsony, mindössze valamivel 1 százalék feletti olyan kitettséggel rendelkezik, amelyben kibocsátás-intenzív iparágak, például szénalapú energiatermelés, távfűtés, betongyártás, állattartás, és hulladékfeldolgozás szerepel. A vállalás szerint a bankcsoport finanszírozott kibocsátási intenzitása mindössze eurónként 100 CO2e (szén-dioxid egyenérték) alatt marad.

Harminchat országból összesen több, mint 80 bank vesz részt a Net-Zero Banking Alliance kezdeményezésben. A tagbankok összesített mérlegfőösszege közel 64 billió dollárt tesz ki, a szövetség így a világ banki eszközeinek mintegy 40 százalékát képviseli. A szövetség tagjai vállalják, hogy 2030-ig (vagy előbb) elérendő forgatókönyv-alapú átmeneti kibocsátáscsökkentési célkitűzéseket tesznek a legnagyobb környezeti hatást kiváltó, vagyis az üvegházhatást legintenzívebben erősítő és a legnagyobb kibocsátással rendelkező ágazatokra vonatkozóan. Emellett, szigorú szabályok vonatkoznak a kibocsátással és a kibocsátás-intenzitással kapcsolatos éves beszámolási kötelezettségre, valamint a program előrehaladásával kapcsolatos információk közlésére az igazgatósági szinten áttekintett átalakulási stratégia alapján.

Az Erste Csoport vállalja, hogy kezdeti célkitűzéseket jelöl ki 18 hónapon belül (első ízben a 2022. évi fenntarthatósági jelentésben) a rendelkezésre álló legkomolyabb, tudomány-alapú irányelvek alapján, majd az éves jelentésben közzéteszi a célkitűzéseket.