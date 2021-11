Lesznek-e sikeres magyar fintech cégek vagy neobankok? A mai trendek szerint aligha

A Covid-válság felerősítette a fintechek térnyerését, miután a bankok digitalizációs folyamatai lassúak és határozatlanok voltak. A bankoknál is nagyobb problémákkal küzd emiatt a befektetési szakma. A vagyont szerző új, Y és X generációk új technológiai alapon, más tanácsadói igényekkel képzelik pénzük kezelését. Azonban sem az iparágban zajló technológiai forradalomra, sem az új generációk igényeire nincs a hazai befektetési szakmának igazi válasza.

Előretör a fintech szektor

A 2008-2009-es világgazdaság válság még évekig sújtotta a bankszektort, amiből öt évig nem tudtak kilábalni a pénzintézetek. A fejlesztési források mind globálisan, mind a hazai szereplőknél jelentősen csökkentek ebben az időszakban. A kulcs a megbízhatóság és a stabilitás volt, melyben a jelentős múltú és gyökerű lakossági bankok tovább erősödtek. A szolgáltatás színvonala, árazása, az online elérhető termékek megléte még sokkal kisebb kérdés volt az ügyfelek számára.

A 2014-től meginduló gazdasági fejlődéssel egybeesett az iparágat érintő szabályozási hullám, amelyek jelentősen determinálták a fejlődési pályát. Mindeközben az okostelefonok elterjedése, az internetpenetráció és a -lefedettség, a digitális és online technológia fejlődése, a gyorsabb, de minőségi kiszolgálás ügyféligénye új kihívókat hozott a bankokkal szemben: fejlődésnek indult a fintech szektor.

Míg a klasszikus banki szereplők a válságot követően stabilan növelni tudták ismét jövedelmezőségüket, jelentős technológiai deficittel, széttördelt belső IT-architektúrával küzdöttek, küzdenek a mai napig. A fintech szereplők pedig az új technológia és a digitális bankolás jövőképével folyamatos veszteségtermelés mellett próbálták és még ma is próbálják nyereségtermelő üzleti modelljüket megtalálni, kialakítani. Nem nehéz belátni, hogy az ideális helyzet valahol a kettő között lehet. A bankok digitalizálódnak, a fintech cégek pedig bankosodnak.

A kihívók működésének nehézségeit jól szemlélteti a McKinsey tanulmánya, mely szerint még mindig kevés fintech vállalkozás működik nyereségesen:

míg a COVID-19 előtt a legjobb nyugat-európai inkumbens bankok 150-350 eurós profitot termeltek ügyfelenként, addig a vezető nyugat-európai digitális pénzügyi szereplők jellemzően 30-40 eurós veszteséget könyveltek el ügyfelenként.

Covid: felgyorsuló folyamatok

Ezekbe a trendekbe csapódott bele a Covid, mely egy a gazdasági konjunktúrában váratlan válságot, ismét megugró banki veszteségeket generált globálisan. A gyors monetáris és fiskális politikai válaszoknak, illetve a vakcina lehetőségének köszönhetően tartós gazdasági válság azonban nem alakult ki, sőt, a túl hosszú ideig nyitva hagyott stimulusok jelentős gazdasági túlfűtöttséget okozhatnak. A Covid miatti bezártság robbanásszerűen felgyorsította a digitalizáció igényét szinte minden társadalmi körben, beleértve az idősebbeket is, akik nem tartoznak klasszikusan a digitális generációk közé. A BCG tanulmánya szerint az ügyfelek a digitális csatornákkal a legelégedettebbek, minden más kiszolgálási módot maguk mögé gyűrve.

A rendszeresen digitálisan bankoló ügyfelek száma a 2019-es 64%-ról két év alatt 72%-ra emelkedett. Hasonló a helyzet Magyarországon is. Az MNB 2021-es Fintech riportja szerint 2020-ban globálisan a Covid „mellékhatásaként” a bank és ügyfelei közötti interakciók már 58%-ban voltak digitálisak, míg ugyanez 2019-ben csak 36% volt. Szintén beszédes, hogy a részben vagy egészben digitalizált szolgáltatások/termékek aránya 55%-ra emelkedett 2020-ban, 2019-ben ugyanez 35% volt.

Nemcsak a bankok profitáltak a Covid következtében berobbanó digitális fogyasztási szokások megváltozásából, hanem a fintech szektor is hatalmasat lépett előre. A szektor főbb üzleti területein globálisan 25-40%-os növekedés volt jellemző 2020-ban.

Az ügyfelek nemcsak hogy nyitottak, de készek is arra, hogy bankjuk, szolgáltatójuk új szintekre lépjen a személyre szabott szolgáltatások terén az ügyféladatok felhasználásán keresztül.

Magyarország lemaradóban

Érdemes azonban a nagy trendek mögé nézni Magyarországon. A klasszikus bankrendszer minden egyes szereplőjének életét a digitális átállás, a digitális transzformáció határozza meg. Hatalmas pénzeket fordítanak fejlesztésre.

A digitális banki fejlesztések korábban a front endek fejlesztését jelentette első sorban, ahol a fő szempont az egyes funkciók webes elérhetőségének mobiltelefonra ültetése volt. A fejlesztési igények gyors leszállítása mellett azonban megmaradtak a soklépcsős folyamatok, az ügyfélélmény háttérbe szorult, maradtak a bonyolult eljárások, fölöslegesnek tűnő lépések, többszöri beazonosítási igény.

Ma már talán sok esetben teljes üzleti folyamatok automatizálása a cél a háttérfolyamatokkal együtt, amit erősít az agilis működési modellre történő átállás is, mégis meg kell említenem az egyik kedvenc példámat, hogy a fizetési forgalomban jelentősen erősödő fintech és neobank kihívás mellett, a mai napig több nagy magyar bank mobilalkalmazásában nem lehet euróutalást rögzíteni, nincs ilyen funkció. A klasszikus banki működés mögötti fragmentált IT-rendszerek sokasága és azok kiváltása azonban mind költségekben, mind időben nagyon nehéz helyzetbe hozza a banki digitalizáció folyamatát. Belépünk abba a korszakba, amikor a bankok már nemcsak a termékeikkel, kockázati étvágyukkal, árazásukkal, hanem IT-architektúrájukkal is versenyeznek egymással és az ügyfelekért. Nem véletlen, hogy a nemzetközi piacon egyre több bank ismeri fel, hogy fintech partnerrel, tehát egy külső kihívóval közösen hajtsa végre a digitális transzformációt.

Míg a külföldi szereplők keresik a közös fellépés lehetőségét a fintech szektor szereplőivel, addig Magyarországon a fintech platformok kiszorítása jellemzőbb inkább. A bankok tartják pozíciójukat, és banki belső finanszírozásban és fejlesztésben valósulnak meg az átfogó digitalizációs lépések. Sőt, a bankok kerülik a fintech cégeknek, mint ügyfeleknek nyújtott alapvető banki szolgáltatások nyújtását is. (Írásomban a fintech alatt olyan platform szolgáltatókat értek, amelyek különböző klasszikus banki funkciókban vagy azok egyikében indítottak önálló digitális szolgáltatást.) Egyrészt kényelmi, kockázati okokból, másrészt (vélhetően) tudatos üzleti döntés eredményeként, harmadrészt talán kulturális okokból is.

Röviden: a hazai bankszektor nincs felkészülve arra, hogy nála jóval modernebb működésű szolgáltatók (fintech platformok) banki, levelező banki szerepét (háttér szolgáltatásként) automatizált folyamatokkal ellássák.

A fenti gondolatok és tények ismeretében nem meglepő, hogy az MNB idei Fintech riportja szerint Magyarországon a bankrendszer digitalizációs szintje még mindig közepesnek mondható csak. Noha a fogyasztók lényegesen digitálisabb működést várnának el ma már bankjaiktól itthon is, a nem kellően éles verseny és a bankok beágyazott IT öröksége jelentősen lassítja a bankrendszer digitalizálódását.

Ezzel egyidőben pedig nő azon magyar ügyfelek aránya, akik nem várnak a drága és magyar szolgáltatókra, hanem számlát nyitnak külföldi szolgáltatónál. Beszédes adat, hogy a a Revolutnak 500 ezer magyar ügyfele lehet már, és ez csak egy Magyarországon is elérhető külföldi szolgáltató.

Félő, hogy a digitálisan tudatosabb ügyfelek jelentős számban választanak már ma is külföldi szolgáltatókat, ugyanakkor nem zárható ki az sem, hogy a gyengébb szabályozásnak köszönhető egyszerűbb folyamatok és megoldások csábítják a hazai ügyfeleket külföldi szolgáltatókhoz (szabályozói arbitrázs).

A jövő a digitális pénzügyi szolgáltatásoké, ahol ügyfél bázisok köré szerveződő ökoszisztémák, szolgáltatás csomagok várják az ügyfeleket. A banki szolgáltatások mellett a befektetési termékek és szolgáltatások is ezen ökoszisztémák részeivé válnak.

Nagy lemaradásban a befektetési szakma, a globalizálódó tőkepiacokon a magyar szolgáltatóknak nem igazán látszik a hosszú távú „visszavágás” lehetősége.

Nemcsak a bankszektor, hanem a befektetési szakma is jelentős változásokon megy keresztül, és jelentősen el is van maradva digitalizációban a jobban standardizálható banki szolgáltatásokkal szemben. Globálisan, a Wealth Management iparág az egyik legvonzóbb ágazat a pénzügyi szolgáltatási szektorban, hiszen általában alacsonyabb tőkekövetelményekkel, nagyobb növekedési kilátásokkal rendelkezik. Annak ellenére is igaz ez, hogy magasabb költség-jövedelem arány (CIR) jellemzi, mint a legtöbb más banki vállalkozást.

A vagyonkezelési, privátbanki üzletágak azonban jelentős változás közepén vannak: a megváltozó demográfiai helyzet átírja a szakma megszokott standarjait. Felnőtt és a megtakarítói piacra érkezik az X és Y generációnak nevezett befektetők új generációja, amelynek elvárásait és preferenciáit az új technológiák alakították. Ez teljesen új szabványokat hoz az iparág számára a tanácsadás és a befektetési termékek értékesítésében.

Generációs szakadék

A tanácsadók és különösen az X és Y generációs ügyfelek közötti növekvő generációs szakadék jelentősen megnehezíti egyes tanácsadók számára, hogy megértsék és alkalmazkodjanak az ügyfelek fiatalabb generációjának igényeihez és preferenciáihoz, ami gyengített ügyfél-tanácsadó kapcsolatokat eredményez.

A Deloiette tanulmánya szerint a következő időszakban, 2017 és 2060 között várhatóan mintegy 50 ezer milliárd dollár „száll” át egyik felnőtt generációról a másikra, ami a történelem legnagyobb vagyonátruházását jelenti. A következő generáció már a következő évtizedben is jelentős és növekvő vagyoni részesedést fog szerezni. Az adatok azt mutatják, hogy az egyik generációról a másikra történő vagyon átruházásakor az örökösök 90%-a megváltoztatta tanácsadóját, ami önmagában is jelentős változásokat hozhat a szakmában a technológia fejlődése nélkül is. Azonban már most látszik, hogy a vagyont szerző új generációk új technológiai alapon, más tanácsadói igényekkel képzelik pénzük kezelését.

A klasszikus, kapcsolat vezérelt üzleti modellhez tartozó kommunikációs csatornák, mint például telefon, e-mail és személyes találkozók megmaradhatnak, de a személyes interakcióról a digitális ügyfél interakciókra terelődik majd át a hangsúly az új és intelligens megoldásokon, valamint a közösségi média felületeken keresztül.

Külön probléma, hogy a vagyonosodó fiatal ügyfelek generációja minden más iparágban is növekvő arányban kap/használ digitális szolgáltatásokat. Teljesen természetes igénnyé alakul a befektetési szakmától elvárt modernizáció, digitalizáció, a személyre szabható szolgáltatások digitális megléte is.

Mindezt a hosszú, generációs átmenetet úgy kell a szakmának végig vezetnie, hogy közben a régi ügyfélkapcsolati modellhez szokott ügyfeleket se veszítse el.

Magyarország: még több probléma

Magyarországon a szakma még ennél is nagyobb kihívásokkal néz szembe. Nem feltétlenül csak magyar specifikus okok miatt, hanem mert a válság után az EU-ban végig söprő szabályozási hullám implementálása alapjaiban bürökratizálta az iparágat, itthon és az EU-ban is.

A 2004-es EU tagságunk után szemmel látható volt a magyarországi befektetési szakma zsugorodása, szerepének, súlyának csökkenése. A külföldi tulajdonú cégek központosításai, a kompetenciák anyacégekbe való allokálása, a termékfejlesztés megszüntetése, az anyacégek termékeinek itthoni kötelező értékesítése, a trading bookok felszámolása jelentős veszteségek voltak hosszabb távon a szakma számára.

A 2008-2009-es globális válság és az azt követő európai adósságválság következtében a befektetési szakma helyzete Európában és azon belül Magyarországon tovább romlott. A válság alatt a kereskedelmi bankokban megjelent tőkepiaci veszteségek, a válság következtében a piacra ömlő szabályozási hullám, a szektor zsugorodó nyeresége tovább rontott a befektetési szakma lehetőségein, jövőképén.

Nem véletlen talán, hogy az új gazdasági konjunktúrában a hazai szolgáltatók fő célja az ügyfélállomány maximalizálása lett. A személyre szabott és drága szolgáltatások helyett a jól definiált ügyfélszegmensek kialakítása, árazási csomagok és kategóriák felállítása, befektetési jegy portfoliók kialakítása vált uralkodóvá. Ez az átalakulás a válság utáni szabályozási hullám miatt, a megugró költség bázisok, a növekvő állományok mellett is csökkenő bevételek következtében egy racionális alkalmazkodási kényszernek tekinthető, ami nem kizárólag magyar specifikus jelenség volt. Mégis azt kell mondani, hogy a szakma fent jelezett átalakulása a személyre szabott szolgáltatás és szakértelem intézményesített gyengülését jelentette.

Ahogy egy szakmabeli fogalmazta meg nekem anno ezt a dilemmát:

Igyekszünk nem direkt befektetési tanácsot adni, így az ügyfél portfoliójának hozama nem a mi felelősségünk.

A szakma túlszabályozása, az ügyfelek „túlértékesítésétől” félő hatósági attitűd (EU) gyakorlatilag minimálisra húzta a szakma igazi lényegét: érteni a piachoz és a legjobb tudásunk szerint személyre szóló tanácsokkal segíteni, edukálni az ügyfelet a hozam generálásban.

Persze az az érvelés is igaz, hogy nagyon nagy számú ügyfél nem is igényel egyedi befektetési szolgáltatást, az ő „becsábításuk” az állománygyűjtő befektetési piacra jelentős eredménynek is tekinthető.

A II. Világháború óta nem látott hosszúságú bull piaci ciklus támogatta is ezt a folyamatot. A statikus portfoliók, a long only alapok, a nulla infláció, a negatív kamatok folyamatos flowt hoztak a részvénypiacokra. Vajon az előttünk álló időszakban is a statikus, risk long portfoliók lesznek a legjobb stratégiák?

A világgazdasági válságot követően, a 2009-ben indult általános bikapiaci trendben a digitalizációs hullámot meglovagolva olyan új globális vagy nagy régiókat lefedő platformszolgáltatók jelentek meg a piacon, amik felgyorsították a befektetési szakma globalizációját, digitális átalakulását. Már nem csak az lehetséges ma, hogy Budapestről amerikai részvényekben kereskedjünk realtime, hanem akár ezt 10 dollárral is kezdhetjük olyan részvényekben, amelyek ára több száz dollár. Az ügyfél nem is részvényeket vesz ezeken a platformokon, hanem olyan innovatív derivatívákat (CFD), amivel az adott részvény árának a töredékével is spekulálhat kedvenc részvényének az emelkedésére. Ebből a fejlődésből a hazai szolgáltatók nemhogy kimaradtak, hanem beragadtak saját elavult IT és platform megoldásaikba. A globalizált tőkepiaci termékkínálat nagyon apró szeletét tudják a hazai szolgáltatók eljuttatni ügyfeleikhez és zömében azt is offline, tehát az ügyfélélmény, mint szempont, nem is tud érvényesülni!

Nincsenek válaszok, pedig nagy a tét

Sem az iparágban zajló technológiai forradalomra, sem az új generációk igényeire nincs a hazai befektetési szakmának igazi válasza. Nem csak az probléma, hogy milyen platformon, milyen terméket érhetünk el. Hanem hogy ki és milyen képzettséggel, tapasztalattal, milyen tanácsot ad az ügyfeleknek ehhez. A hazai tanácsadói szakma nem tudja ma hitelesen az előttünk álló globalizálódó tőkepiacok problémáját és a technológiai fejlődésből eredő kihívásokat hatékonyan kezelni.

Ez főleg nem személyi kérdés, hanem intézményi. Az univerzális bankrendszerben a befektetési szolgáltatás szerencsés esetben egy üzletág a kereskedelmi bankokon belül. Rosszabb esetben tovább töredezik több üzletágra az intézményeken belül. Ennek egyenes következménye, hogy a válság után életre hívott banki szabályozás, a „utilities” alapú biztonságosabb banki igény determinálta a bankon belül túlélni igyekvő befektetési szakmát is. A bankon belüli IT-priorizációs döntésekben a befektetési szolgáltatói fejlesztések rendre háttérbe szorultak.

Mára akkora a gap a világ fősodrától elmaradó standardok és a hazai best practice között, ami szinte megoldhatatlannak tűnik.

Nem kérdés, hogy a globalizálódó tőkepiacok trendjében magyar szolgáltató nem marad majd talpon. A tét ma már az, hogy a szakértelem, a tanácsadás képessége, tudása hosszú távon megőrizhető-e még Magyarországon.

