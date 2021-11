Dőlnek a rekordok, összeállt az OTP-sztori

Nagy Viktor Cikk mentése Megosztás

Elég csak az OTP történelmi csúcson álló részvényárfolyamára ránézni, onnan is leolvasható, hogy megy a banknak: erőtől duzzad a pénzintézet, egymás után dőlnek a rekordok, most a bevétel és a működési eredmény ment új csúcsra, és a profit is rekordközeli, a bankcsoport kiemelkedő megtérüléssel működik, a magyar alaptevékenység megy előre, mint egy gőzmozdony, de a leánybankok is jól húznak. Ráadásul a kilátások is jók, a régió országainak gazdasága szépen nő, a hitelállományok híznak, a jegybankok kamatemelésével akár az OTP marzsai is javulhatnak. Eléggé összeállt az OTP-sztori.