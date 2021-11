Kötelező lesz az oltás a magyar bankoknál és biztosítóknál? – Megérkeztek az első válaszok

Az általunk megkérdezett pénzügyi szolgáltatók közül egyelőre csak az Aegon Magyarország jelezte, hogy élni kíván a kötelező védőoltás bevezetésének a lehetőségével munkavállalói számára. A tőzsdén szereplő pénzintézetek közül az OTP Banknál és a CIG Pannóniánál egyelőre nem döntöttek a kérdésről, az MKB Bank és a Takarék pedig nem kívánt válaszolni megkeresésünkre.

Előírhatják az oltást a munkahelyek

A kormány ígéretének megfelelően múlt csütörtökön megjelentek a rendeletek este a Magyar Közlönyben a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos legutóbbi szigorításokról. Ezek tartalmazzák a maszkviselés előírását a tömegközlekedésben, valamint a munkahelyeken a kötelező oltás lehetőségének bevezetését. Külön rendelet szól az állami alkalmazásban dolgozókról is.

Megkérdeztük a pénzügyi szektor fontosabb szereplőit (elsősorban a bankokat és a biztosítókat), tervezik-e a kötelező oltás bevezetését. Egyéb járványügyi intézkedéseikről alábbi cikkünkben készítettünk összefoglalót:

Igen

"Az Aegon Magyarország vezetése a járvány kitörésétől kezdve folyamatosan arra ösztönözi munkavállalóit, hogy felelősen döntsenek a társas érintkezések, a maszkhasználat, az oltások felvétele és más megelőző intézkedések tekintetében. Társaságunk vezetése kifejezte azon szándékát, hogy élni kíván a kötelező védőoltás bevezetésének lehetőségével, amelyhez előzetesen körültekintően megvizsgálja a jogszabályi hátteret."

Nem

"A CIB Bank nem teszi kötelezővé az oltást."

"Az Erste Bank nem tervezi előírni a munkavégzés feltételként a védőoltást, de továbbra is kiáll annak fontossága mellett. Arra ösztönzi a munkatársakat, oltassák be magukat, plusz fizetett szabadnapot is kapnak, akik felveszik az oltást."

"Az UniCredit Bank megvizsgálta ezt a lehetőséget, jelenleg azonban nem teszi kötelezővé kollégái számára a koronavírus elleni oltást. A maszkviselés további szigorításával és, ahol ez lehetséges, az irodákban jelenlévők létszámának szabályozásával erősítjük a járvány elleni védekezést. Ennek fontos része természetesen az is, hogy – ahogy ezt belső anonim felmérésünk eredményéből tudjuk – kollégáink több mint 85 százaléka rendelkezik védettséggel."

"A sajtóban múlt héten megjelentek szerint a munkáltatóknak lehetősége van előírni a COVID védőoltást, azonban az Allianz Hungária Zrt. ezt jelenleg nem tervezi megtenni. Folyamatosan figyeljük a járványhelyzet alakulását és amennyiben szükséges az eddig bevezetett intézkedéseket felülvizsgáljuk, módosítjuk."

"Az NN Biztosítónál egyelőre nem tervezzük. Indítottunk egy anonim felmérést az oltottságról, és nagyon magas az átoltottsag a munkavallalóink körében. Az tovabbi gondolkodás tárgya, hogy az ügyfelekkel személyesen talalkozó kollégáknál bevezessük-e az ügyfelek védelmében, de ezen a téren még több információra van szükségünk az érintett kollégák részéről is."

Bizonytalan

Az OTP Bank egyelőre nem döntött az alkalmazottakra vonatkozó esetleges kötelező koronavírus-oltásról – közölte Bencsik László vezérigazgató-helyettes a társaság harmadik negyedéves eredményeinek közzétételét követő sajtótájékoztatón.

A K&H Banknál folyamatosan nyomon követjük a járvány alakulását és bármikor készen állunk arra, hogy a pandémiás helyzettel összefüggésben egészségvédelmi intézkedésekről döntsünk. Jelenleg munkatársaink az állami oltási rend szerint kaphatják meg az oltást, melyre a jelentkezés és a részvétel önkéntes. Minden munkatársunk, aki részt vesz az oltási programban, plusz 1 fizetett szabadnapot vehet igénybe.

A CIG Pannónia igazgatósága tárgyalni fogja ezt a témát és majd döntést fog hozni ebben a kérdésben.

A Magyar Bankholding tagbankjai (Budapest, MKB és Takarékbank), a Raiffeisen Bank, valamint a Groupama, az NN, a Posta, az Union és az Uniqa biztosítók egyelőre nem válaszoltak a kötelező oltással kapcsolatos kérdéseinkre (amint megteszik, bővítjük cikkünket), de informálisan több helyről is úgy értesültünk, az említett pénzintézetek jellemzően nem döntöttek még a kötelező oltás bevezetéséről.

Van-e információjuk arról, alkalmazottjaik hány százaléka oltatta be magát?

Említett összefoglaló cikkünkhöz megkérdeztük a pénzügyi szektor szereplőit arról, mit tudnak a beoltottak arányáról. Ez alapján ahol van anonim felmérésen alapuló információ az oltottak arányáról, ott a pénzügyi szektor az országos átlagnál jobb átoltottsági aránnyal büszkélkedhet.

OTP: Adatvédelmi okokból nem tartjuk nyilván, hogy melyik munkatársunk van beoltva.

Raiffeisen: Önkéntes adatközlésen alapuló megkérdezésünk alapján a bank dolgozóinak több mint 95%-a beoltott.

Takarék: Nincs, ilyen információt nem gyűjtünk, nem gyűjthetünk.

UniCredit: Bankunk nem kezel erre vonatkozó személyes adatot. Belső anonim felmérésünk eredményéből tudjuk, hogy kollégáink több mint 85 százaléka rendelkezik védettséggel.

Aegon: Önkéntes alapon tett munkavállalói nyilatkozat alapján a munkatársaink közel 70 %-a rendelkezik két védőoltással.

Allianz: Idén tavasszal végzett anonim felmérésünk alapján azt látjuk, hogy mostanra a kollégák 80-90%-a beoltatta magát.

Groupama: Igen, végeztünk ilyen felmérést anonim módon, a válaszadók 90%-a legalább két oltást felvett.

NN: Nincsen ilyen információnk.

Union: A nyár elején készítettünk erről egy önkéntes felmérést, azóta vannak ismereteink újabb beoltott kollégákról, így ezek alapján az a becslésünk, hogy messze 70% felett vagyunk átoltottságban. Több olyan szervezeti egységről tudunk, ahol mindenki kapott oltást.

