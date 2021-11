Már éledezik, de egy darabig még nem forgatja fel a hazai pénzügyeket a nyílt bankolás

Már lassan 3 éve, hogy először meghirdették az indulását, de még csak egy éve kezdett el valós eredményeket felmutatni a második pénzforgalmi irányelvként meghirdetett, a nyílt bankolást zászlójára tűző direktíva, vagy más néven a PSD2. Jelenleg négy harmadik feles szolgáltató és egy banki spinoff szolgáltató rendelkezik PSD2-es engedéllyel, ami a rendelkezés életbe lépése óta eltelt idő tükrében nem túl biztató. A bankok részéről felmerült az akadályozás gyanúja is, amelyet az MNB jelenleg is vizsgál. A háttérben meghúzódó legégetőbb probléma viszont a szabványosított API-rendszer hiánya, ami rendkívül körülményessé teszi az adatkapcsolatok létrehozását.

Hasonló témákról is szó lesz november 18-ai Global Trends in Banking c. online rendezvényünkön. A regisztráció ingyenes!

Egyelőre csak néhány olyan harmadik feles PSD2-szolgáltató van a piacon, amely nem pénzintézetként rendelkezik PSD2-es engedéllyel. A PSD2 2019 szeptemberi 14-i (miután az eredeti, 2018. január 13-ai teljeskörű indulást 18 hónappal elhalasztották) hazai hatálybalépése óta jelentős változások nem történtek a hazai bankszektorban és minden jel arra, mutat, hogy a második pénzforgalmi irányelv nem teljesítette a hozzá főzött reményeket, a nyílt bankolás és banki szolgáltatások ezzel járó "kiszínesedése” pedig még várat magára.

Mi is az a PSD2 és miért fontos?



A PSD2-es szabályozás kinyitja a bankokat, szabályozott keretek között az engedéllyel rendelkező szolgáltatók (akik lehetnek bankok is) hozzáférhetnek a banki adatainkhoz, és fizetési tranzakciókat is indíthatnak, persze csak akkor, ha az ügyfél erre engedélyt ad nekik. Kétféle új típusú engedélyt adnak ki a felügyeletek:



AzAISP(Account Information Service Provider)szolgáltatók a számlainformációkat tudják bekérni az ügyfélről, ezzel olyan szolgáltatást indíthatnak, hogy az ügyfél akár több bankszámláját egy helyen tekintheti át, és nyomon követheti, hol és mennyit költött, milyen megtakarításai vannak, mennyi likvid vagy kevésbé likvid pénzeszköze van. AISP engedélyből adott ki négyet az MNB itthon.



APISP(Payment Initiation Service Provider), azaz a fizetéskezdeményezési szolgáltatók mobilos vagy éppen online - a kártyatársaságokat vagy más közvetítőket az értékláncból kihagyó - pénzküldési megoldásokat fejleszthetnek. Utóbbira a kézenfekvő példa a személyek közötti (mobil)fizetés, ami a pénzforgalom egyik leggyorsabban fejlődő területe, de online fizetéseknél is alkalmazható alternatíva lehet a bankkártyákra, egyéb fizetésekre, például számlák automatikus kifizetésére.



PISP és AISP típusú szolgáltatások már eddig is léteztek, csakhogy nem szabályozottan működtek, hanem valahol a szürkezónában foglaltak helyet (pl. Sofort, Mint, Magyarországon a Wyze.me stb.). A bankok eleve nem nézték jó szemmel, hogy az ügyfelek és a bankok közé egy harmadik szolgáltató lép, pláne, ha még csak nem is vonatkozik rájuk egy sor biztonsági és prudenciális szabály. A PSD2 ezt a szürkezónát hivatott felszámolni, a korábban szabályozatlan fintecheknek világos korlátokat és lehetőségeket adva.

Radikális változások ugyan nem történtek az elmúlt két évben, de az utóbbi hónapokban, mintha kicsit megmozdult volna a TPP-k piaca és a banki PSD2-es projektek részéről is érkeznek reményteli hírek. Magyarországon eddig mindössze öt harmadik feles szolgáltató kért és kapott PSD2 engedélyt az MNB-től, egyikük, az MKB érdekeltségébe tartozó Zedna viszont visszamondta az engedélyét. A hazai bankoknak 2019 szeptemberéig kellett volna megnyitniuk az adatkapcsolatot API-n, vagy authentikált webscrapingen keresztül harmadik feles fintech szolgáltatók felé.

Az informatikai kapuk megnyitásával a bankok elvesztenék az adatvagyon feletti monopóliumukat, a TPP-k pedig innovatív pénzügyi szolgáltatásokat fejleszthetnek a fizetési-számlaadatok felhasználásával. Mindezt természetesen az ügyfelek engedélyével mehetne csak végbe.

A piac elég kicsi, így a harmadik feles szolgáltatók szűk köre nem feltétlenül jelenti azt, hogy a hazai fintech piac ne lenne nyitott a lehetőségekre, ám ha mindezt kétéves időtávlatban vizsgáljuk, akkor gyanítható, hogy valami nem stimmel a jogalkalmazási és megvalósítási gyakorlatokkal. Nem csak Magyarországon nehézkes azonban a banki szelence felnyitása, az Európai Unió egészében akadnak vele problémák.

A PSD2-engedély megszerzése az esetek többségében bizonyos értelemben csak kifehérítette az eddig szürkezónába tartozó tevékenységeket.Ez a gyakorlat pedig már az irányelv hatályba lépése előtt is zavarta a bankokat, hiszen nem elég, hogy egy harmadik fél közéjük és az ügyfél közé furakodott – megbolygatva ezzel a pénzügyi értéklánc megszokott rendjét – a megfelelő jogszabályi háttér híján a külsős szolgáltatók sokszor még a szükséges biztonsági és prudenciális szabályoknak sem tettek eleget.

Az új pénzforgalmi irányelv kimondott célja volt kezelni a bankok biztonsági aggályait, és a fintechek és bankok, illetve a bankok egymás közötti technológiai és üzleti kapcsolódási kockázatait. A rendelkezés az európai uniós jogalkotók szándéka szerint egységesítette volna a banki szolgáltatásokat a közösségen belül és felpörgette volna a versenyt a pénzügyi szolgáltatók és a pénzintézetek között. A kétségkívül ambiciózus és hosszú távon minden szereplő - kiemelve az ügyfelet - számára jótékony változások elmaradása a következő okokra vezethető vissza:

nehéz engedélyeztetni harmadik feles szolgáltatásokat, az eljárás több kört igényel, és sok dokumentumra van szükség,

a jogi követelmények tekintetében sokszor tájékozatlanok a harmadik feles szolgáltatók,

kommunikációs hibák a harmadik feles szolgáltatók és a bankok között,

nem elég specifikus a nemzetközi szabályozás az API-kra vonatkozóan,

nincs egységes API rendszer, minden csatlakozás külön fejlesztést igényel,

a banki API-k sokszor nem megfelelőek, nem felhasználóbarátok,

sok pénzintézetnél nincsenek tartalékmechanizmusok beépítve az API összeomlása esetén,

a bankok nem érdekeltek üzletileg a nyílt bankolás megvalósításában.

Mindkét oldalon tapasztalható némi sértettség a másik irányába a rendelkezések megvalósításának eredménytelenségét illetően. A pénzintézetek nehezményezték, hogy az előírásoknak megfelelve eleget tettek ugyan az infrastrukturális követelményeknek, a harmadik feles szolgáltatók azonban finoman szólva sem tolonganak az engedélyekért, így a nagy összegeket felemésztő technológiai befektetések hiábavalóak voltak.

A harmadik feles szolgáltatók viszont úgy érzik, hogy a bankok egy része csak a jogszabályoknak való minimális megfelelés szintjéig támogatja őket, de gyakran akadályozzák is őket. Utóbbi persze nem feltétlenül szándékos, fakadhat téves jogértelmezésből, vagy egy már elavult korábbi gyakorlatból. Egyes TTP-k szerint a bankok között vannak, amelyek, ha el is készültek a fejlesztéssel és publikáltak is leírást erről, nem tettek megfelelő támogatást, erőforrást az API mögé.

A tapasztalatok szerint a pénzintézetek API-jában általánosságban sok a hiba, bizonyos adatok elérhetetlenek, vagy nem jó válaszokat küldenek a bankok, esetleg lehetetlenül bonyolult az API-s hozzáférés engedélyezése a felhasználói oldalon.

Zádor Balázs a Recash ügyvezetője, a Portfolio idei Banking Technology konferenciáján elmondta, hogy a fenti akadályozó tényezők miatti kimaradás komoly hátrányt jelentett az alapvetően kockázati tőkéből működő harmadik feles szolgáltatóknak.

A technikai, technológiai megoldások – Magyarországon legalábbis – nem egységesek, így a csatlakozással sok a munka is. Az a legnagyobb probléma, hogy az API-k, amelyek a digitális szolgáltatások összekötésének építőkövei, jelenleg nem standardizáltak, így egy harmadik feles szolgáltatónak minden banki API-hoz külön kell csatlakoznia.

Mely harmadik feles szolgáltatók kaptak eddig engedélyt?

Még 2019-ben vette nyilvántartásba az MNB az Aggreg8-et egy számlainformációs szolgáltatót, amely lehetőséget biztosít a végfelhasználóknak arra, hogy a különböző bankjuknál vezetett számláik tranzakciótörténetét egy egységes nézetben kezelhessék. A vállalat elsőként szerezte meg itthon az AISP engedélyét. A GDPR elveinek megfelelve az Aggreg8 továbbértékesíti a számlainformációkat üzleti partnereinek, aki ezt a szolgáltatásuk fejlesztésére használhatják fel. Az Aggreg8-en 12 hazai bankba és 6 közüzemi szolgáltatóba van bekötve és API-n, vagy webscrapinggen keresztül fér hozzá a pénzügyi adatokhoz.

A Számlázz.hu az online számlázók közül az első volt, amely megszerezte az AISP-engedélyét, amivel bővítette az autokassza szolgáltatását. Jelenleg hat hazai bank esetében köthetik össze a felhasználók a számlázási fiókjukat a bankszámlájukkal. Ezek a Budapest, a CIB, a K&H, a MagNet, az OTP és az UniCredit bankok. Az integráció jóvoltából a banki tranzakciók összekapcsolódnak a számlákkal, így a rengeteg adminisztrációs munkától szabadulnak meg mind a vállalkozók, mind a könyvelők. Ehhez persze az is kell, hogy a bankok biztosítsák a szükséges API feltételeket. A Számlázz.hu célja, hogy minden hazai banktól megkapja a szükséges adatokat. A szolgáltatás elomondásuk szerint annyira népszerű a vállalati ügyfelek körében, hogy sokan akár bankot is váltanak, hogy szinkronizálhassák a pénzügyi tranzakcióikat és számlanyilvántartásukat.

A Recash Europe által fejlesztett Recash másodikként szerezte meg az AISP-engedélyét, amire azóta az Egyesült Királyságban és további öt országban is paszport jogot kapott. A cég által üzemeltetett applikáció bankkártyás vásárlások után küld vissza pénzt (cashback) az ügyfeleknek, általában 2-10% közötti összeget, amennyiben a Recash valamelyik partnercégénél vásárlunk. Mindezt minden extra teendő nélkül. Az alkalmazás használatakor jelentősebb fennakadást csak a banki számlainformációkhoz való hozzáférés engedélyezése okozhat, amennyiben a banki API nem működik megfelelően. Az alkalmazásba jelenleg a következő bankokat köthetjük be: Gránit Bank, K&H Bank, MKB Bank, OTP Bank, Raiffeisen Bank, Revolut, Wise.

A Koin egy pénzügyi tanácsadó és szoftver (PFM), amely a hazai applikáció-áruházakból érhető el és eddig több mint 200 ezren töltötték le. A Koin a PSD2 óta óriásit ugrott, hiszen elkezdte bekötni a bankokat az alkalmazásba, amivel automatikussá vált a kiadáskövetés. Korábban manuális kellett a költési adatok bevinni az applikációba, ami hatalmas elköteleződést igényelt a felhasznál részéről. Az automatizáció hiánya miatt így eddig nagy volt a lemorzsolódás. A Koinnal egyszerre több bankszámlához köthető tranzakciót is nyilván lehet tartani és különböző bontásokban riportokat is készíthetünk vele a személyes pénzügyeinkről. Az első bankok, akik hozzáférést biztosítottak a Koinnak a számlainformációkhoz, az OTP Bank, a Revolut, és a Magnet voltak, őket pedig később az Unicredit, a Raiffeisen, és az MKB integrációja követte. Legkésőbb az év végéig az összes hazai nagybank integrációja megtörténhet.

Élesednek a PSD2-projektek a banki oldalon is

A nyílt bankolás útján nem csak fintechek, hanem bankok is kérhetnek hozzáférési engedélyt más bankok adatvagyonához és nyújthatnak számlanyitás nélkül pénzforgalmi szolgáltatást egy másik bank ügyfeleinek, ami jelentősen fokozza a versenyt. A K&H a magyar bankok közül úttörőként már közvetlenül a PSD2 hatályba lépését követően elindította úgynevezett retail multibank szolgáltatását, amelynek lényege, hogy tulajdonképpen számlainformációs szolgáltatóként fellépve lehetővé teszi az ügyfeleknek, hogy a mobilbank felületükön más bankoknál, pénzintézeteknél vezetett számláikat és azok tranzakciós történeteit is megtekinthessék.

Idén szeptemberben az OTP is csatlakozott a K&H-hoz és más bankok számláit is bekötötte a netbankjába. A kényelmi szolgáltatás keretein belül a K&H Bank, az Erste Bank, a Takarékbank, az MKB Bank, a GRÁNIT Bank, a Sberbank, a CIB Bank, a Revolut bankok érhetők el. A bank tervei között szerepel, hogy a számlaegyenleg lekérdezésén túlmenően a fizetéskezdeményezési szolgáltatók talajára lépjen és a későbbiekben utalás is indítható legyen más bankszámláról az OTP applikációján belül.

A bankok közül elsőként a Budapest Bank Csoport fejlesztett online számlázóprogramot, hogy csökkentse a vállalkozások vezetőinek operatív terheit. A Budapest Pénzügyi Asszisztens nem csak számlakiállításra és -küldésre alkalmas, hanem ügyfélként a számlákat és a hozzájuk tartozó pénzmozgásokkal együtt, egy helyen lehet majd kezelni. A rendszer lehetőséget ad arra - egyelőre még csak a Budapest Bank ügyfeleinek - hogy a bejövő számlákat az applikáción belül is kiegyenlítsék. A Budapest Pénzügyi Asszisztens szolgáltatás jelenleg csak a Budapest Banknál vezetett kisvállalkozói számlával köthető össze, de minden engedéllyel rendelkezik már ahhoz, hogy más bankok számlái is csatlakoztathatóak legyenek a szolgáltatáshoz és a továbbiakban arra törekszik, hogy ez minden hazai bank esetében meg is valósuljon.

Mivel próbálkozik az MNB és az EU?

Az EBA 2020 nyarán bankhatósági véleményében fejtette ki álláspontját a PSD2 akadályozásával kapcsolatban, amire az MNB, hogy orvosolja a megvalósítás elé tornyosuló gátakat, idén nyáron egy ajánlást tett közzé az akadályoztatásokról és egy szektorszintű API-vizsgálat elindítását jelentette be. Jelenleg is zajlik a 10 legnagyobb hazai bank API rendszereinek technikai fókuszú vizsgálata, hogy a jegybank meghozhassa a szükséges hatósági intézkedéseket. Az MNB végül egy ajánlást is készített, amelyben egyértelműsítette, hogy milyen gyakorlatot tekint akadályozásnak, valamint jó megoldásnak.

A PSD2 hiányosságai az Európai Bizottságnak is feltűntek, ezért a 2021-ben elfogadott Digitális Pénzügyi Stratégiában a PSD2 felülvizsgálatát írták elő. A felülvizsgálat idén indult el és a konkrét jogszabályi változtatás várhatóan a jövő év közepéig érkezik meg.

A PSD2 legnagyobb hiányossága, hogy a jogharmonizáció ellenére az API-k szabványosítása elmaradt, ami jelentős fragmentációt okoz az adatkapcsolatok létrehozásának technikai folyamatában.

Emiatt ahány eltérő API megvalósítás van az európai piacon, annyi külön fejlesztést szükséges elvégeznie a számlainformációs szolgáltatásokat és fizetés kezdeményezési szolgáltatásokat nyújtó (akár hitelintézeti) szereplőknek ahhoz, hogy kiépítsék a kapcsolatot.

Az iparági szereplők a PSD3-tól várják, hogy sokkal specifikusabb és konkrétabb API előírásokat fog majd meghatározni, de felmerült az is, hogy az Európai Központi Bank is felépíthetné saját egységes infrastruktúráját, ahogy az az instant fizetéseket lehetővé tevő TIPS esetében is történt.

Kuhárszki András, az OTP digitális banki fejlesztési igazgatója, a Banking Technology konferencián elmondta, hogy legfeljebb 10 éven belül az open banking túllép majd a szabályozási kereteken és bilaterális szerződésekre, vagy teljesen új keretrendszerre lesz szükség. Lehet, hogy a PSD3 ezeket is kezeli majd.

Címlapkép forrása: Getty Images