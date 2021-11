Magyar fintech partnerrel újít a digitális vállalati hiteleknél az MKB

A digitális finanszírozási megoldásokkal foglalkozó Péntech és az MKB Bank együttműködésének eredményeként mostantól gyorsabban és egyszerűbben juthatnak hitelhez a mikro, kis- és középvállalkozások - olvasható a pénzintézet közleményében.

A digitális faktoring a megbízható vevőkörrel rendelkező, kiszámíthatóbb növekedésre vágyó és rövid távú kötelezettséget preferáló cégek számára ideális, azonban, ha egy vállalkozás a napi bevételeiken felül egyszerre szeretne nagyobb összeghez jutni, akkor a hitel a legjobb megoldás. Legyen szó a vállalkozás nagyobb volumenű fejlesztéséről, egy nagyobb beruházásról vagy bármely forrásigényes konkrét cél eléréséről, az online hitelelőszűrő segítségével néhány másodperc alatt, kötelezettségek nélkül megtudhatja, hogy vállalkozása hitelképes-e.

A Péntech és az MKB Bank kapcsolata egészen 2019-ig, az MKB Fintechlab harmadik inkubációs programjáig nyúlik vissza, amikor is a startup a kiválasztottak egyikeként szakmai támogatást, pénzügyi befektetést, majd az MKB Bank partnerségének lehetőségét is megkapta. A Péntech az elmúlt 2 év alatt szerzett piaci tapasztalataiból kifejlesztett digitális hitelezés, digitális faktoring és lízing modulokat is. Az MKB Banknak különösen fontos az innováció a kis- és középvállalati szegmensben, így folyamatosan keresték azon újszerű megoldásokat, amelyeket be tudnának építeni a portfóliójukba.



2021 szeptembere óta elindult az együttműködés a fintech társaság és a bank között az online hitelelőszűrő megoldással. A gyors hitelelőszűrés egyik legnagyobb hozzáadott értéke, hogy nem kell hetekig várni, hanem a cégnév megadása után szinte azonnal megtudhatja, hogy vállalkozása hitelképes-e. Fontos megjegyezni, hogy ez a lépés még nem jár kötelezettségekkel egyik félnek sem, a végleges minősítés pedig a hiteldokumentáció benyújtása után történik, ami az előszűrés eredményétől akár lényegesen eltérhet.



Az online hitelindítás továbbá kényelmes megoldás, bárhonnan és bármikor ellenőrizheti a hitelképességet, hiszen maga az előszűrés teljesen digitálisan zajlik. Személyes ügyintézésre csak az utolsó lépésnél van szükség, amikor a bankfiókban képzett szakemberek segítenek kiválasztani a vállalkozás céljainak leginkább megfelelő hitelt.

A címlapkép forrása: Getty Images.