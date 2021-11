Nagyot szólhat az Amazon és a PayPal szövetsége az online fizetésekben

A PayPay ma jelentettebe, hogy az Amazon engedélyezi a Venmo fizetési funkcióját az Egyesült Államokban élő felhasználóinak. A hír azután érkezett, hogy a fizetési óriás nyilvánosságra hozta a harmadik negyedéves eredményeit, ami 13 százalékos növekedést mutat a tavalyi értékhez képest.

2022-től kezdve az Amazon vásárlói hozzáköthetik majd a felhasználói fiókjukhoz a népszerű mobilfizetési szolgáltatást, a Venmot. Az egyezség kölcsönösen előnyére válik mindkét techcégnek, hiszen a PayPalnak világszerte 80 millió felhasználója van és egy belső kutatás szerint 65 százalékuk sokkal többet vásárolt online a pandémia alatt, mint előtte. 47 százalékuk pedig a Venmón keresztül fizetett volna legszívesebben.

Felmerül azonban a kérdés, hogy vajon mennyire fogják kihasználni az új fizetési lehetőséget az Amazon felhasználói, akik eddig minden további nélkül fizethettek hitelkártyával, betéti kártyával, Amazon Store Carddal, folyószámlán, egészségügyi megtakarítási számlán (HSA) és rugalmas kiadási számlán (FSA) keresztül is.

A PayPal-integráció talán a kriptokereskedelmet is becsatornázhatja majd az e-kereskedelmi óriás működésébe. A PayPal ugyanis márciusban jelentette be, hogy a felhasználók több millió online üzletben fizethetnek majd kriptopénzekkel, a Venmo vásárlások után pedig visszatérítésként (cashback) kriptopénzekhez juthatnak hozzá.

Mindez valószínűleg egyelőre még csak ábránd marad, hiszen az Amazon – amely egyébként most keres vezetőt a digitális pénzeket és blockchain technológiát fejlesztő projektek élére, most jelentette be, hogy egyelőre nem tervezi a kriptovaluták elfogadását a vásárlásokért.

A PayPal egyébként nagyon jövedelmező időszakra tekinthet vissza, az ide harmadik negyedévben 13 százalékkal növelte a bevételét az egy évvel korábbi azonos időszakhoz képest.

(TechCrunch)

Címlapkép forrása: Getty Images